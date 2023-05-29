Анчелотти хочет Кейна или Осимхена, но «Реал» вряд ли их подпишет. Клуб собирал данные по Лаутаро

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Карло Анчелотти заинтересован в Викторе Осимхене.

Как сообщает The Athletic, главный тренер «Реала» восхищается нигерийским форвардом «Наполи». При этом приоритет итальянца – Харри Кейн из «Тоттенхэма».

Приобретение кого-либо из них оценивается как крайне маловероятное, поскольку руководство предпочитает более дешевые варианты вроде Хоселу из «Эспаньола» и Роберто Фирмино из «Ливерпуля» (станет свободным агентом летом).

Также «Реал» собирал информацию по нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу.

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28 комментариев

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Ашот Растовщик
в итоге Перес купит Хоселу из Испаньола
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GigaChad
Кейн отличный вариант, готовый топ форвард
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Los Galácticos
Ответ Геннадий Чеботарев
у лаутаро рост 1.74 для цф это мало. фермино в ливер даже на замены редко выпускают. а вот Кейн лучший вариант на 2-3 года. но перец 100+ маловероятно что заплатит. вот и проблемы на ровном месте выкатились. в этом сезоне надо было Альваро наигрывать а не добивать Карима. но это же гуру тренерского цеха)))))
Не ну если бы Кейна можно было подписать свободным агентом как Фирмино, тогда не спорю, но Леви за него наверное и в 35 лет будет просить 100 млн.
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Турко Ибрагимов
Ответ Ашот Растовщик
в итоге Перес купит Хоселу из Испаньола
уже купил вместо Мариано,
этих рассматривают на случай ухода Бензема
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Alex_V69
Ответ GigaChad
Кейн отличный вариант, готовый топ форвард
Староват уже...
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Alex Torres
Ответ КЕТЧУПОЛИТАНО
Какой смысл Лаутаро уходить из Легендарного в разваливающийся клуб, накупивших темнокожих молодцев, среди которых нет ни одного годного игрока головой? Модрич уйдет и в реале из топов останется только носатый вратарь. Скоро настанут времена насосов Лиону, как в старые добрые и никакой Анчи не поможет
Чем Интер легендарный? 13 лет уже не выигрывал ЛЧ
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f0rmoceft
Ответ Пули Снегопада
темные времена приходят в Реал, тягаться с шейхами и американцами уже невмоготу, теперь каждую копеечку будут считать 🤣
Большую сумму в Беллингема заложили, не может клуб дергать за рычаги, как Барса)
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Геннадий Чеботарев
Ответ Пули Снегопада
темные времена приходят в Реал, тягаться с шейхами и американцами уже невмоготу, теперь каждую копеечку будут считать 🤣
не а этом дело. дело в элементарной глупости.
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Геннадий Чеботарев
Ответ ts_vlad
Когда Азар переходил, его тоже видели как лучший вариант на 5 лет. Тоже 100+ выложили. Как поживает? Кстати он был протеже другого гуру тренерского цеха 😉
я и не знал что Азар цф))))
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Metalloid
Ответ GigaChad
Кейн отличный вариант, готовый топ форвард
Но старый, это 120млн на 2-3 года максимум и никак не отбить. Ну и опыт англичан в испании не внушает доверия, готов съесть свою шляпу, что этот трансфер будет провалом.
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Игорь Новиков
Бедный Карло. Перес ему ничего не даёт, зато требует до фига.
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Tristan...
Почему не обращают внимание на топаря Морату?
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Geo07
Надеюсь это вместо Бензема? Если да, то хорошая новость.. Для Барсы! =))
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3fz64j5nvq
Был бы рад приходу Фирмино ! Его стиль игры схож со стилем Карима . Тем более в Реала большая бразильская тусовка . Быстро влился бы в коллектив
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HI MARS
Что там с Ришарлисоном?Он же как бы провалился в Тоттенхэме и можно задешево забрать
Винисиус - Фирмино - Ришарлисон - Родриго нормально так
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Gregori Milman
Лоутаро хороший вариант
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Los Galácticos
Фирмино в краткосрочной перспективе идеальный вариант, трио бразильцев в атаке может хорошо себя проявить, темболее за него платить не надо. Лаутаро в Интере очень неплохо играет в отличии от сборной на ЧМ, вариант с ним на перспективу выглядит топовее чем с Осимхеном или престарелым Кейном.
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Николай Корягин
Какую они информацию по Лаутаро собирали? Статки в Football Manager чекали? Страничку на трансфермаркете листали?
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