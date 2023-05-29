Анчелотти хочет Кейна или Осимхена, но «Реал» вряд ли их подпишет. Клуб собирал данные по Лаутаро

Карло Анчелотти заинтересован в Викторе Осимхене.

Как сообщает The Athletic, главный тренер « » восхищается нигерийским форвардом « ». При этом приоритет итальянца – из « ».

Приобретение кого-либо из них оценивается как крайне маловероятное, поскольку руководство предпочитает более дешевые варианты вроде Хоселу из «Эспаньола» и Роберто Фирмино из « » (станет свободным агентом летом).

Также «Реал» собирал информацию по нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу.

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