Анчелотти хочет Кейна или Осимхена, но «Реал» вряд ли их подпишет. Клуб собирал данные по Лаутаро
Карло Анчелотти заинтересован в Викторе Осимхене.
Как сообщает The Athletic, главный тренер «Реала» восхищается нигерийским форвардом «Наполи». При этом приоритет итальянца – Харри Кейн из «Тоттенхэма».
Приобретение кого-либо из них оценивается как крайне маловероятное, поскольку руководство предпочитает более дешевые варианты вроде Хоселу из «Эспаньола» и Роберто Фирмино из «Ливерпуля» (станет свободным агентом летом).
Также «Реал» собирал информацию по нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу.
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