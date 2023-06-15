Модрич – игрок матча Хорватия – Нидерланды: «Фантастическая игра. Его футбольный интеллект поразителен»

Лука Модрич признан лучшим игроком матча 1/2 финала Лиги наций Хорватия – Нидерланды (4:2).

Таков вердикт группы технических наблюдателей УЕФА.

На счету капитана сборной 1+1 в этой игре.

«Фантастическая игра. Он настоящий лидер команды, он контролировал игровой ритм. Его футбольный интеллект поразителен», – говорится в сообщении на официальном сайте УЕФА.