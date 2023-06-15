Модрич – игрок матча Хорватия – Нидерланды: «Фантастическая игра. Его футбольный интеллект поразителен»

Теги сборная Нидерландов по футболу Реал Мадрид Ла Лига Сборная Хорватии по футболу рейтинги Лука Модрич Лига наций УЕФА Футбол

Лука Модрич признан лучшим игроком матча 1/2 финала Лиги наций Хорватия – Нидерланды (4:2).

Таков вердикт группы технических наблюдателей УЕФА.

На счету капитана сборной Хорватии 1+1 в этой игре.

«Фантастическая игра. Он настоящий лидер команды, он контролировал игровой ритм. Его футбольный интеллект поразителен», – говорится в сообщении на официальном сайте УЕФА.

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4 комментария

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Рашпель793
В этом году человеку 38 лет стукнет. Уже лет 5 его постоянно списывают и говорят "вот этот сезон последний и точно сдуется". Но Лука возраст будто и не замечает. Пашет больше любого молодого. Гениальный игрок, без преувеличения.
Сколько есть великих, кто в его годы либо заканчивал, либо уезжал на заработки. А Лука продолжает показывать класс на топовом уровне. Пример для любого футболиста.
А когда-то признавался худшим трансфером в ЛаЛиге )
+8
-1
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Александр Марьюшкин
Столько лет держать такой уровень, всегда быть на высоте - браво Модрич!
+4
-2
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Egor Aleksandrovich
Модрич сегодня:
https://r1.mt.ru/r9/photo401E/20360341810-0/jpg/bp.jpeg
+1
-1
0
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Achilles 21
ну голевой пас такое конечно, там его товарищ по команде прошёл и с далеко пальнул, а вратарь ещё и прозевал, вот если бы всю оборону разрезал то другое дело
+1
-1
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