Модрич – игрок матча Хорватия – Нидерланды: «Фантастическая игра. Его футбольный интеллект поразителен»
Лука Модрич признан лучшим игроком матча 1/2 финала Лиги наций Хорватия – Нидерланды (4:2).
Таков вердикт группы технических наблюдателей УЕФА.
На счету капитана сборной Хорватии 1+1 в этой игре.
«Фантастическая игра. Он настоящий лидер команды, он контролировал игровой ритм. Его футбольный интеллект поразителен», – говорится в сообщении на официальном сайте УЕФА.
Сколько есть великих, кто в его годы либо заканчивал, либо уезжал на заработки. А Лука продолжает показывать класс на топовом уровне. Пример для любого футболиста.
А когда-то признавался худшим трансфером в ЛаЛиге )
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