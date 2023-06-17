Модрич отказался от 200 млн евро в «Аль-Хилале» за 3 года – ради сезона в «Реале»

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Лука Модрич высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Джанлука Ди Марцио деньги Футбол

Лука Модрич отказался от 200 млн евро за 3 года в «Аль-Хилале» ради сезона в «Реале».

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, полузащитник отклонил предложение саудовского «Аль-Хилаля», по которому он получил бы 200 млн евро за 3 года, ради того, чтобы остаться в «Реале».

Месяц назад Модрич продлил контракт с «Мадридом» еще на сезон.

В минувшем сезоне полузащитник, которому в сентябре исполнится 38 лет, провел 52 матча за «Реал» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

Статистику Модрича можно найти здесь.

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44 комментария

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corazón blanco
Лука любит всей душой Мадрид, человечище.
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Денис
Ответ rigobersong
Любит всей душой за 20 млн евро в год:))
А за сколько твой феномен маленький любил твой рычаг?
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SRvR
Скорее отсрочил на год контракт
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corazón blanco
Ответ rigobersong
Любит всей душой за 20 млн евро в год:))
Ну так чистыми это выходит 10. Плюс он спокойно соглашался на сокращение зарплаты в период пандемии,переподписывал контракты с уменьшением зарплаты и сейчас будет по-новому контракту получать меньше. А мог спокойно поехать и зарабатывать в 20 раз больше, ведь он уже давно всем все доказал.
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JENNINGS
Очень хотелось бы, чтобы хорват завершил свою карьеру в «Реале»! Это было бы красивым завершением красивой истории! Но какое бы решение не принял Лука, оно будет правильным для его карьеры!
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ZA.RMA
Ответ rigobersong
Он не выиграл ЗМ, а украл у Гризманна:)) И вот факты: 1. Зидану 2006, Кану 2002, Снейдеру 2010, Месси 2014 не давали ЗМ за 2е место 2. Гризманн выиграл 2 финала у Модрича: Суперкубок УЕФА и ЧМ 3. Гризманн стал победителем ЛЕ, лучшим игроком финала ЛЕ, и лучшим игроком финала ЧМ. Кража века!:)
А то что Модрич выиграл ЛЧ, и то что он стал лучшим игроком всего турнира ЧМ - ты конечно же промолчишь🙏

Тогда ЗМ заслужил Варан, он выиграл всё, включая и то, и другое)

Мы же по такой логике судим, даже?)
+4
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Плешивый пастушок
Взять ЛЧ и/или Ла Лигу напоследок
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M93
Человек живёт футболом. Он хочет играть, а не доигрывать. Это доказал недавний матч с голландцами.
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Потёмкин Степан
Модрич легенда
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Mr. Galacticos
просто респект Модричу!!!👏🤝🏻👍
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Demyan Grachev
Модрич это глыба во всех отношениях. респектище!!
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Dottore
Лука Модрич - лучший!!!
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инна витенберг
Ответ corazón blanco
Лука любит всей душой Мадрид, человечище.
знает что нет замены, молодец
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Потёмкин Степан
Ответ rigobersong
Любит всей душой за 20 млн евро в год:))
Ты его зарплату считал?
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Аскар Атаев
Легендарный Лука Модрич , просто лучший ❤️
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Babyboy
52 матча за сезон в 38 лет. 🦁 🐯 ович
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benjamin92
Бензема ушёл - молодец, заслужил
Модрич остался - молодец, правильно сделал
Беспроигрышно )
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ corazón blanco
Лука любит всей душой Мадрид, человечище.
Ригобер, так в Аравии ему предлагали 200 за три года. Удаляй коммент :)
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Дмитрий Формусатий
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респект
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Homelender_666
Ответ Muhammad Juraev
Сравнивать распиаренного Модрича, который еле 1 ЗМ выиграл (и то Перес подарил) и лучшего футболиста современности 🤣
🤡
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Денис
Ответ Muhammad Juraev
Сравнивать распиаренного Модрича, который еле 1 ЗМ выиграл (и то Перес подарил) и лучшего футболиста современности 🤣
То есть лучшему футболисту современности простительно за пол ярда любить свой клуб и сравнивать с ним никого нельзя? Мощнейший логика🤦‍♂️ Так то Модрич лучший полузащитник современности!
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Михаил1970
Деньги не лезут в карман)
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Ivchev
Ответ ZA.RMA
А то что Модрич выиграл ЛЧ, и то что он стал лучшим игроком всего турнира ЧМ - ты конечно же промолчишь🙏 Тогда ЗМ заслужил Варан, он выиграл всё, включая и то, и другое) Мы же по такой логике судим, даже?)
Странно тут другое: всерьёз рассматривать такие турниры как ЛЕ и суперкубок УЕФА как некое достижение, если речь идёт о ЗМ.

И еще более странно, что никто никогда и нигде не говорил о заслуженном ЗМ Гризманна, и "украденного" Модричем. Как например в случаях со Снейдером или Рибери (ну то есть были публично несогласные тогда).
А про Луку никто не спорил.
Но куда им всем до ригобера со спорца...
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