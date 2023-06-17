Модрич отказался от 200 млн евро в «Аль-Хилале» за 3 года – ради сезона в «Реале»
Лука Модрич отказался от 200 млн евро за 3 года в «Аль-Хилале» ради сезона в «Реале».
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, полузащитник отклонил предложение саудовского «Аль-Хилаля», по которому он получил бы 200 млн евро за 3 года, ради того, чтобы остаться в «Реале».
Месяц назад Модрич продлил контракт с «Мадридом» еще на сезон.
В минувшем сезоне полузащитник, которому в сентябре исполнится 38 лет, провел 52 матча за «Реал» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.
Статистику Модрича можно найти здесь.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
Тогда ЗМ заслужил Варан, он выиграл всё, включая и то, и другое)
Мы же по такой логике судим, даже?)
Модрич остался - молодец, правильно сделал
Беспроигрышно )
И еще более странно, что никто никогда и нигде не говорил о заслуженном ЗМ Гризманна, и "украденного" Модричем. Как например в случаях со Снейдером или Рибери (ну то есть были публично несогласные тогда).
А про Луку никто не спорил.
Но куда им всем до ригобера со спорца...