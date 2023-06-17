Модрич отказался от 200 млн евро в «Аль-Хилале» за 3 года – ради сезона в «Реале»

Лука Модрич отказался от 200 млн евро за 3 года в «Аль-Хилале» ради сезона в «Реале».

Как сообщает журналист , полузащитник отклонил предложение саудовского « », по которому он получил бы 200 млн евро за 3 года, ради того, чтобы остаться в «Реале».

Месяц назад Модрич продлил контракт с « » еще на сезон.

В минувшем сезоне полузащитник, которому в сентябре исполнится 38 лет, провел 52 матча за «Реал» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

Статистику Модрича можно найти здесь.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной