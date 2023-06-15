«Тоттенхэм» хочет выкупить Кулусевски у «Юве» за 25 млн евро. Туринцы требуют 35 млн

Теги Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Тоттенхэм Деян Кулусевски Футбол

«Тоттенхэм» хочет выкупить Деяна Кулусевски у «Ювентуса».

Лондонский клуб подписал полузащитника на правах аренды из «Юве» зимой 2022 года. Если бы «шпоры» вышли в Лигу чемпионов по итогам сезона, опция выкупа игрока за 35 миллионов евро активировалась бы автоматически.

Поскольку «Тоттенхэм» не попал в еврокубки, клубы должны договориться об условиях полноценного трансфера. Туринцы по-прежнему хотят получить 35 миллионов евро, но могут согласиться на то, чтобы часть этой суммы была выплачена позже в виде бонусов.

Лондонцы же просят снизить стоимость трансфера на 10 миллионов евро – до 25 миллионов.

В прошлом сезоне АПЛ Кулусевски провел 30 матчей, отметившись 2 голами и 7 ассистами. Подробную статистику 23-летнего шведа можно найти здесь.

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11 комментариев

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savik-A.M.
Я думал что его уже выкупили . Так он стоит гораздо больше чем 25
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Эдуард Храпач
Ответ savik-A.M.
Я думал что его уже выкупили . Так он стоит гораздо больше чем 25
Это все понимают. Но Ттх ведь оплатил 1,5 годичную аренду. Ща гляну...она стоила 5 млн за полтора сезона?! Это конечно странно. Обычно или на 1 иди на 2. А тут полтора. + 35 за выкуп. Тогда юве его оценил так. Бентанкура вообще в 24!:(5+19)
+3
0
+3
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Islam Gasanov
А так он стоит лямов 40 можно смело посылать их с такими запросами. Найдётся другая команда из Апл которые готовы будут сделать достойное предложение, либо на крайний случай оставить его себе игрок ещё молод и может дальше развиваться и приносить пользу
+2
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+2
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Эдуард Храпач
Если Юве согласятся то будут идиотами. Либо 25+10 лёгкими бонусами через год.
Либо 25 + игрок (Кристиан Ромеро/Райан Сесеньон) можно не целиком права а аренда на два года но с возможностью выкупа за прописанную стоимость.
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Islam Gasanov
Жадный еврей Леви пытается обдурить матерый в этом деле Юве хмм
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Ruslan Kadiev
Могли бы пинком сбагрить аллегру и оставить парня в атаку для разнообразия.
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Артем Слюсаренко
Не продавайте не в коем случае! Он гораздо лучше чем Pulisic .
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Dzmitry Lavysh
Если бы сам Юве в ЛЧ прошел, то может быть и снизили бы цену на 10...а тут деньги самим нужны
если размен с доплатами в обе стороны: Сон, Ромеро, Хейбьерг
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Kubinec_
Ответ Islam Gasanov
Жадный еврей Леви пытается обдурить матерый в этом деле Юве хмм
матёрые из Ювентуса в картон ушли давно. сейчас Юве абсолютно не умеет продавать игроков
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Islam Gasanov
Ответ Kubinec_
матёрые из Ювентуса в картон ушли давно. сейчас Юве абсолютно не умеет продавать игроков
Ну надеюсь что найдут норм спорт директора и начнут норм продавать и находить таланты
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