«Тоттенхэм» хочет выкупить Кулусевски у «Юве» за 25 млн евро. Туринцы требуют 35 млн

«Тоттенхэм» хочет выкупить Деяна Кулусевски у «Ювентуса».

Лондонский клуб подписал полузащитника на правах аренды из «Юве» зимой 2022 года. Если бы «шпоры» вышли в Лигу чемпионов по итогам сезона, опция выкупа игрока за 35 миллионов евро активировалась бы автоматически.

Поскольку « » не попал в еврокубки, клубы должны договориться об условиях полноценного трансфера. Туринцы по-прежнему хотят получить 35 миллионов евро, но могут согласиться на то, чтобы часть этой суммы была выплачена позже в виде бонусов.

Лондонцы же просят снизить стоимость трансфера на 10 миллионов евро – до 25 миллионов.

В прошлом сезоне АПЛ Кулусевски провел 30 матчей, отметившись 2 голами и 7 ассистами. Подробную статистику 23-летнего шведа можно найти здесь.