Сын Бекхэма и «Брентфорд» подписали контракт по схеме «1+1»

Теги МЛС премьер-лига Англия Дэвид Бекхэм трансферы Брентфорд Интер Майами Футбол

Сын Дэвида Бекхэма подписал контракт с «Брентфордом».

Ромео Бекхэм и английский клуб заключили соглашение на один год с опцией продления еще на сезон. Ромео будет выступать за вторую команду «Брентфорда».

20-летний атакующий хавбек – сын Дэвида Бекхэма, совладельца «Интер Майами». Вторую половину прошлого сезона он провел в «Брентфорде» на правах аренды из клуба МЛС.

Фото: twitter.com/BrentfordFC

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20 комментариев

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Jurgen Klinsmann
помню в детстве новость о том что у дэвида родился сын, которого он назвал ромео, вот время летит.
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like a boss
Ответ RAMIK
Очень на Икарди похож. Без шуток.
Ванда Нара приготовилась. Слишком козырной вариант, чтобы его упускать.
+14
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Павел Гребнев
Ответ RAMIK
Очень на Икарди похож. Без шуток.
Копия мамки с лёгкой примесью батиных черт.
+11
-1
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RAMIK
Очень на Икарди похож. Без шуток.
+7
-4
+3
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Антон Фалафель
Дичь ради пиара
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Давид Agabekyan
Ответ ман сити фейк
Брентфорд не подпишут кого попало. У парня наверняка есть что-то от отца. Ждём дебют премьер лиге
Популярность у парня есть от отца
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ман сити фейк
Брентфорд не подпишут кого попало. У парня наверняка есть что-то от отца. Ждём дебют премьер лиге
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0mertas626
и на спортсе нет страницы футболиста АПЛ?
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Добрыня Пермский
Заточка батина!
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Lenin 073
купил Месси, продал сына
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Спартак Уокер
Надеюсь увидим его в АПЛ
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#SharkTeam
Ответ Born is the King
1 летний контракт 20 летнему игроку. походу папочка постарался
Ни одного матча за Брентфорд. Странный переход)
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Born is the King
Ответ #SharkTeam
Ни одного матча за Брентфорд. Странный переход)
Да там Бекс слово вставил поэтому такой срок контракта
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#SharkTeam
Ответ avcgloronalduMU
он был там на правах аренды, сейчас же подписали у него много фолловеров в соц сетях, контракт с пума, вот спортс о нем пишет время от времени) норм игрок, в России играл бы на раз
Норм игрок? Может назовешь матч, по которому это понял
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кuraakula belov
Ответ ман сити фейк
Брентфорд не подпишут кого попало. У парня наверняка есть что-то от отца. Ждём дебют премьер лиге
Если чувака в 20 лет подписывают во вторую команду значит ничего в нём кроме имени нет
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#SharkTeam
Ответ 0mertas626
и на спортсе нет страницы футболиста АПЛ?
А хоть один матч он сыграл?
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0mertas626
Ответ #SharkTeam
А хоть один матч он сыграл?
какая разница? есть же футболисты, которые не сыграли ни одного матча, но профайл есть.
в млс играл.
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