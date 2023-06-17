Сын Бекхэма и «Брентфорд» подписали контракт по схеме «1+1»
Сын Дэвида Бекхэма подписал контракт с «Брентфордом».
Ромео Бекхэм и английский клуб заключили соглашение на один год с опцией продления еще на сезон. Ромео будет выступать за вторую команду «Брентфорда».
20-летний атакующий хавбек – сын Дэвида Бекхэма, совладельца «Интер Майами». Вторую половину прошлого сезона он провел в «Брентфорде» на правах аренды из клуба МЛС.
Фото: twitter.com/BrentfordFC
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