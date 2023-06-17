Сын Бекхэма и «Брентфорд» подписали контракт по схеме «1+1»

Сын Дэвида Бекхэма подписал контракт с «Брентфордом».

Ромео Бекхэм и английский клуб заключили соглашение на один год с опцией продления еще на сезон. Ромео будет выступать за вторую команду « ».

20-летний атакующий хавбек – сын , совладельца «Интер Майами». Вторую половину прошлого сезона он провел в «Брентфорде» на правах аренды из клуба МЛС.

Фото: twitter.com/BrentfordFC

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной