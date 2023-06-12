«Челси» рассматривает вратаря «Валенсии» Мамардашвили как альтернативу Онана. От Меньяна отказались из-за высокой цены

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«Челси» ищет нового основного вратаря.

Ранее стало известно, что лондонский клуб нацелен на приобретение игрока «Интера» Андре Онана. По данным журналиста Evening Standard Низаара Кинселлы, за трансфер камерунца миланцы потребуют не менее 50 миллионов фунтов. 

«Манчестер Юнайтед» может побороться с «Челси» за подписание Онана.

В качестве альтернативы голкиперу «Интера» лондонцы рассматривают Георгия Мамардашвили из «Валенсии», Грегора Кобеля из дортмундской «Боруссии» и Давида Райю из «Брентфорда». Считается, что грузинский футболист станет первоочередной целью «синих» на позицию вратаря, если им не удастся оформить трансфер Онана. 

Также обсуждался трансфер вратаря «Милана» Майка Меньяна, но «Челси» отпугнула стоимость француза – около 80 миллионов фунтов. Клуб отказался от этого варианта. 

Ожидается, что «Челси» продаст Эдуара Менди этим летом.

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35 комментариев

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Albert Rrahmani
челси отказался из-за цены? не верю
+39
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+37
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Прекрасная РФПЛ будущего
Ответ Albert Rrahmani
челси отказался из-за цены? не верю
Интер слишком дешево отпускал. Боули почуял подвох
+18
-1
+17
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Екн Лор
Ответ Los Galácticos
Боули к Лунину присмотрись он только что освободился.
Боуэли захочет купить Лунина за 100 млн, но по ошибке возьмёт Лунёва
+7
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За Валенсию с 1999
Лим по-любому его продаст. С этим сингапурцем так и будем прозябать на дне
+8
-1
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deadjoker
Ответ Los Galácticos
Боули к Лунину присмотрись он только что освободился.
Гуманитарная помощь закончилась :))
+9
-4
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Los Galácticos
Боули к Лунину присмотрись он только что освободился.
+13
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Спартак Уокер
Георгий в этом сезоне тащит очень хорошо
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0
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Акира_1
Ответ Albert Rrahmani
челси отказался из-за цены? не верю
Там теперь не Боэли рулит, а спортивные директора, поэтому не должно быть больше ненормальных покупок. Эпоха ушла.
+4
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Акира_1
Опять какие-то вратари. Что не так с Кепой? При нормальных защитниках он будет играть не хуже всех тех, кем интересуется Челси.
+4
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HI MARS
В трансфермаркте среди дорогих вратарей показывают какого-то Иллана Мелье.Чувак знаком с АПЛ и из Лидса,который вылетел,значит подписать будет легче.Почему не попробовать?
+3
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Ковид 07.10.52
Да маленькая Грузия дает миру больше игроков...
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R
Грузин Мамардашвили по более низкой цене будет, чем армянин(Меньян) ;)
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krealpmoney
Ответ whereissuso
Привет всем, кто ныл что Милан будет распродавать лидеров
Вместо Меньяна кто стоять будет? Миранте или парагваец? Тут даже заикаться о продаже вратаря нельзя
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Андрей Балабаев
Ответ Los Galácticos
Боули к Лунину присмотрись он только что освободился.
Зачем им лавочник?
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Андрей Балабаев
Ответ Ковид 07.10.52
Да маленькая Грузия дает миру больше игроков...
Как на чм и евро выступают?
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nugoboss
Ответ Ковид 07.10.52
Да маленькая Грузия дает миру больше игроков...
Пусть будет мир над головой и Грузия будет давать талантов как Бразилия.
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Егор Кириллов
Ответ krealpmoney
Вместо Меньяна кто стоять будет? Миранте или парагваец? Тут даже заикаться о продаже вратаря нельзя
Кстати, хотелось бы посмотреть на деле этого Парагвайца
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London.is.blue
Ответ rigobersong
Кепа посредственный вратарь, причем тут защитники, если он пускает все подряд, что летит в ворота:)) Другое дело, чем Поча Менди не устраивает, в его довольно примитивном футболе не нужен такой вратарь как Онана:)
Кепа один из лучших вратарей АПЛ в этом сезоне по статистике.
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Леван Мкртчян
Ответ За Валенсию с 1999
Когда армяне шутят, это всегда так кринжово выглядит
В разное время над шутками армян половина русскоговорящего мира угорали, причем та половина у которой есть чувство юмора и какой-никакой интеллект. Хотя бы про команду ’Новые Армяне’ с Мартиросяном вспомни, или того же Галустяна, сейчас Амарян есть в стендапе.
А кринж -- это быть глуповатым шовинистом с отсутствием минимального чувства юмора,и автром цитаты , что все кто родом из южных стран чуть ли не отбросы мира ( Да-да. Видел этот твой комментарий. Думаю, ты этим самым расписался в своем уровне мышления)
Так что давай , досвиданье .
Мягко выражаюсь, лишь чтобы не забанили из-за всяких восорбто ⬅
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Max Semenik
Ответ Влад Безруков
Можно купить Онану, Мамардишвили и побольше вингеров ещё И раскидать их по полю Больше одного гола в месяц точно забьют
Кто сеет, тот обязательно пожнёт... что-нибудь... когда-нибудь... наверно...
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Не уверен!!
Ответ Albert Rrahmani
челси отказался из-за цены? не верю
Скорее не из-за цены, а из-за того что голкипер не согласен был заключать контракт на 7+ лет, что необходимо Челси для вписание их сделок в ффп
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Niyaz niyaz
Прочитал как Марадишвили и немного прифигел...
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whereissuso
Привет всем, кто ныл что Милан будет распродавать лидеров
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Michael Boldyrev
Кто смотрит Ла Лигу? Про парня много комплиментарного читал, но не поймешь это объективно или боление за более-менее своих (в случае грузин "ни более ни менее").
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Shadow1882
Челси решил шортлист Шпор по вратарям полностью украсть?)
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