«Челси» ищет нового основного вратаря.

Ранее стало известно, что лондонский клуб нацелен на приобретение игрока « » . По данным журналиста Evening Standard Низаара Кинселлы, за трансфер камерунца миланцы потребуют не менее 50 миллионов фунтов.

«Манчестер Юнайтед» может побороться с «Челси» за подписание Онана.

В качестве альтернативы голкиперу «Интера» лондонцы рассматривают из «Валенсии», из дортмундской « » и Давида Райю из «Брентфорда». Считается, что грузинский футболист станет первоочередной целью «синих» на позицию вратаря, если им не удастся оформить трансфер Онана.

Также обсуждался трансфер вратаря «Милана» Майка Меньяна, но «Челси» отпугнула стоимость француза – около 80 миллионов фунтов. Клуб отказался от этого варианта.

Ожидается, что «Челси» продаст Эдуара Менди этим летом.