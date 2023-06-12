«Челси» рассматривает вратаря «Валенсии» Мамардашвили как альтернативу Онана. От Меньяна отказались из-за высокой цены
«Челси» ищет нового основного вратаря.
Ранее стало известно, что лондонский клуб нацелен на приобретение игрока «Интера» Андре Онана. По данным журналиста Evening Standard Низаара Кинселлы, за трансфер камерунца миланцы потребуют не менее 50 миллионов фунтов.
«Манчестер Юнайтед» может побороться с «Челси» за подписание Онана.
В качестве альтернативы голкиперу «Интера» лондонцы рассматривают Георгия Мамардашвили из «Валенсии», Грегора Кобеля из дортмундской «Боруссии» и Давида Райю из «Брентфорда». Считается, что грузинский футболист станет первоочередной целью «синих» на позицию вратаря, если им не удастся оформить трансфер Онана.
Также обсуждался трансфер вратаря «Милана» Майка Меньяна, но «Челси» отпугнула стоимость француза – около 80 миллионов фунтов. Клуб отказался от этого варианта.
Ожидается, что «Челси» продаст Эдуара Менди этим летом.
А кринж -- это быть глуповатым шовинистом с отсутствием минимального чувства юмора,и автром цитаты , что все кто родом из южных стран чуть ли не отбросы мира ( Да-да. Видел этот твой комментарий. Думаю, ты этим самым расписался в своем уровне мышления)
Так что давай , досвиданье .
Мягко выражаюсь, лишь чтобы не забанили из-за всяких восорбто ⬅