Эдуардо Камавинга: «Буду рад, если Мбаппе перейдет в «Реал», он великолепен. Каждый хотел бы видеть Килиана в команде»

Эдуардо Камавинга будет рад, если Килиан Мбаппе перейдет в «Реал».

– Что можете сказать о будущем Килиана Мбаппе?

– Он уже высказался, как вы заметили. Мне нечего сказать. Я буду очень рад, если он перейдет в «Реал».

Килиан – великолепный игрок. Каждый хотел бы видеть Мбаппе в своей команде. Он принял решение, и мы должны уважать его, – сказал хавбек «Реала».

Ранее Мбаппе сообщил, что останется в «ПСЖ» на следующий сезон.