Эдуардо Камавинга: «Буду рад, если Мбаппе перейдет в «Реал», он великолепен. Каждый хотел бы видеть Килиана в команде»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе Эдуардо Камавинга Футбол

Эдуардо Камавинга будет рад, если Килиан Мбаппе перейдет в «Реал».

– Что можете сказать о будущем Килиана Мбаппе?

– Он уже высказался, как вы заметили. Мне нечего сказать. Я буду очень рад, если он перейдет в «Реал».

Килиан – великолепный игрок. Каждый хотел бы видеть Мбаппе в своей команде. Он принял решение, и мы должны уважать его, – сказал хавбек «Реала».

Ранее Мбаппе сообщил, что останется в «ПСЖ» на следующий сезон.

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11 комментариев

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corazón blanco
Довольно корректно и тактично ответил Эдуардо.
+5
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+5
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Копирайтер Заремы
Ответ Пирс Морган
У Камавинги спросили про будущее Мбаппе, да Мбаппе сам-то не ответит нормально)
У Камавинги?
+2
-1
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Lux_Vid Александров
подготовочка СМИ пошла. заодно проверить реакцию болел. классика
+1
-1
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che kaif
Началось))Бенз уже комментировал год о переходе Мбаппе и их связке. Ничему не учатся😅
+3
-3
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GuruFutbola
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Спартак Уокер
Камавинга все адекватно ответил
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Предан Мадриду!!!
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Эдик прав
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Max Barsukov
Пошёл 2 сезон «Перехода Мбаппе», запасайтесь попкорном, это надолго) 🍿🍿
Верю в Переса, с Фигу получилось - и тут все получится)
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