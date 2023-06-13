Эдуардо Камавинга: «Буду рад, если Мбаппе перейдет в «Реал», он великолепен. Каждый хотел бы видеть Килиана в команде»
Эдуардо Камавинга будет рад, если Килиан Мбаппе перейдет в «Реал».
– Что можете сказать о будущем Килиана Мбаппе?
– Он уже высказался, как вы заметили. Мне нечего сказать. Я буду очень рад, если он перейдет в «Реал».
Килиан – великолепный игрок. Каждый хотел бы видеть Мбаппе в своей команде. Он принял решение, и мы должны уважать его, – сказал хавбек «Реала».
Ранее Мбаппе сообщил, что останется в «ПСЖ» на следующий сезон.
Верю в Переса, с Фигу получилось - и тут все получится)