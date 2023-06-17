Гави: «Реал» может подписывать кого хочет, мне все равно. У «Барсы» есть свое. Будем биться до смерти»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Гави Футбол

Гави заявил, что его не беспокоит усиление «Реала» в летнее трансферное окно.

– Каким вы видите будущее «Барселоны»? У клуба нет трансферов, а «Реал» подписывает таких сильных игроков, как Беллингем.

– «Барса» находится не в лучшем экономическом положении, но мы вышли из академии. У нас отличная команда.

«Реал» может подписывать кого хочет, мне все равно. У нас есть свое. Мы будем биться до смерти, – сказал полузащитник «Барселоны».

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48 комментариев

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Михо
Хороший ответ на плохой вопрос. Что должен был сказать Гави- мы боимся?😃
+55
-9
+46
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Мурик07
Ответ llolishe
Реал может покупать кого хочет но всеравно требл не выиграть
Барселона может биться как хочет, всё равно из Лиги Европы вылетать
+31
-12
+19
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Headly
Ответ predMBAPPE
Заплакать)
Он же не винисиус
+26
-11
+15
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Пепси пеналдувич
Ну а что такого? Не прав? Да хороший игрок он,но соперник и говорить,что мы опустим руки против него эт неправильно
+20
-7
+13
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JENNINGS
Ответ llolishe
Реал может покупать кого хочет но всеравно требл не выиграть
«Барселона» может покупать кого хочет, всё равно 3 кубка ЛЧ подряд не выиграть :)
+13
-7
+6
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ᴄᴏsᴛᴇʀɪᴋᴏ
Какие же тупые вопросы любят задавать журналисты...
+6
-1
+5
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Он Самый
Как болельщик Реала я рад такому трансферу
Ну а что должен был на это ответить воспитаник и игрок барсы?!
Правильный ответ хорошего игрока !
Все решиться на поле!
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predMBAPPE
Ответ Headly
Он же не винисиус
Со слезами в бой насмерть🤣👍🏻
+1
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Сикарио
Быдлота Гиви должен удаляться в каждом матче, но видимо у Негрейры еще остались хвостики.
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Kanonir152
Интересно, задавая подобные вопросы, на какие ответы рассчитывает журналист.
+1
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deadjoker
Биллингем пока классический игрок бундеслиги которые выстреливают в других чемпионатах далеко не всегда. Есть примеры крооса и балака которые заиграли а есть Санчо, Вернер, хаверц, которые показывали намного худший уровень
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Максим Левицкий
Ответ Сикарио
0-4 на унитазе, сосунок))
Я помню, знатно тогда анчилотте унизили, но с той победы уже больше года прошло. Так что реал уже давно папкину ширинку не нюхал на своем унитазе, заодно и новички четырешку глотать научатся.
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llolishe
Ответ QWertY
У твоих ливерных тоже нет требла🤣
Ливерпуль до Клоппа копейки тратил
А Реал уже много лет тратит и тратит
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Сикарио
Ответ Максим Левицкий
Жду не дождусь Эль-Класико, когда Гави укажет на место английскому бруску и черепашке, и как следует отоварит их по ногам. Ну а реал по привычке четырешку глотнет, тут и гадать не надо.
0-4 на унитазе, сосунок))
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JENNINGS
Ответ predMBAPPE
2006 не помню уже, на счёт 2009 как будто судья топил за Барсу, там и против много чего было включая ноу красной карточки, 0.7 от Баварии первый матч 4.0 где 2й гол с офсайда а третий при проходе Роббена при попытке отобрать мяч Альбы его сносит Мюллер без мяча, как вам эти факты? Или удобно взять 1 отдельный момент и обвинить в подсуживании Барсе?)
Зато я помню: Это’о в финале 2006 г забил из офсайда
В матче с «Баварией» Мюнхен ещё в 1 тайме должен был получать пенальти за очередной гандбол в своей штрафной. Если убрать судейские ошибки с обеих сторон - шансов у той «Барсы» против «Баварии»-2012/13 не было от слова совсем
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Harut Hovsepyan
Ответ JENNINGS
«Барселона» может покупать кого хочет, всё равно 3 кубка ЛЧ подряд не выиграть :)
Кстати, не может!)
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demchuk79
Ответ Мурик07
Барселона может биться как хочет, всё равно из Лиги Европы вылетать
За реал болеешь походу
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predMBAPPE
Ответ Maksat Hasanow
Ахахах походу Суареса не помнишь да? Или ты тогда ещё не начал смотреть футбол
Суарес не падал, он пытался укусить за ногу)
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Maksat Hasanow
Ответ predMBAPPE
Барса может забивать сколько угодно но с офсайда никогда не засчитают, Барса может падать сколько угодно но пенальти никогда не получит особенно в конце матча)
Ахахах походу Суареса не помнишь да? Или ты тогда ещё не начал смотреть футбол
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predMBAPPE
Ответ JENNINGS
«Барселона» может покупать кого хочет, всё равно 3 кубка ЛЧ подряд не выиграть :)
Барса может забивать сколько угодно но с офсайда никогда не засчитают, Барса может падать сколько угодно но пенальти никогда не получит особенно в конце матча)
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-2
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Youzhny23
Ответ llolishe
Реал может покупать кого хочет но всеравно требл не выиграть
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sergey80
Ответ Headly
Он же не винисиус
И не Зинченко))
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VictorVallecano
Ответ Headly
Он же не винисиус
https://pictures.tribuna.com/image/1301c54c-2930-4e76-b986-b66c5966364c

lol
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HI MARS
Самый хамоватый игрок Ла Лиги.Соперники раскусили это и будут отвечать тем же.Сложно будет ему)
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rinchik1986
Так говорит, как будто Барса никого не прописывает )
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