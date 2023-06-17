Гави: «Реал» может подписывать кого хочет, мне все равно. У «Барсы» есть свое. Будем биться до смерти»
Гави заявил, что его не беспокоит усиление «Реала» в летнее трансферное окно.
– Каким вы видите будущее «Барселоны»? У клуба нет трансферов, а «Реал» подписывает таких сильных игроков, как Беллингем.
– «Барса» находится не в лучшем экономическом положении, но мы вышли из академии. У нас отличная команда.
«Реал» может подписывать кого хочет, мне все равно. У нас есть свое. Мы будем биться до смерти, – сказал полузащитник «Барселоны».
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
Ну а что должен был на это ответить воспитаник и игрок барсы?!
Правильный ответ хорошего игрока !
Все решиться на поле!
А Реал уже много лет тратит и тратит
В матче с «Баварией» Мюнхен ещё в 1 тайме должен был получать пенальти за очередной гандбол в своей штрафной. Если убрать судейские ошибки с обеих сторон - шансов у той «Барсы» против «Баварии»-2012/13 не было от слова совсем
lol