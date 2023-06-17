Гави: «Реал» может подписывать кого хочет, мне все равно. У «Барсы» есть свое. Будем биться до смерти»

Гави заявил, что его не беспокоит усиление «Реала» в летнее трансферное окно.

– Каким вы видите будущее «Барселоны»? У клуба нет трансферов, а « » подписывает таких сильных игроков, как Беллингем.

– «Барса» находится не в лучшем экономическом положении, но мы вышли из академии. У нас отличная команда.

«Реал» может подписывать кого хочет, мне все равно. У нас есть свое. Мы будем биться до смерти, – сказал полузащитник «Барселоны».

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