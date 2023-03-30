Окружение Гави считает, что в Мадриде запустили кампанию по дискредитации игрока. Хавбека «Барсы» пытаются выставить «мясником»
В окружении Гави недовольны попытками навесить на футболиста ярлык «мясника».
Ранее сообщалось, что хавбек разозлил партнеров по сборной Испании жесткой игрой на тренировках и нежеланием приходить на автограф-сессию.
Как передает COPE, знакомые футболиста «Барселоны» возмущены подобной информацией и считают, что некоторые группы в Мадриде ведут кампанию по дискредитации игрока и пытаются сделать так, чтобы Гави ассоциировался с «мясником».
Особенно активной работа в этом направлении стала после последнего матча между «Реалом» и «Барселоной».
При этом сам полузащитник сохраняет спокойствие и сосредоточен на работе.
В Королевской испанской футбольной федерации COPE объяснили, что Гави собирался пропустить автограф-сессию из-за плохого самочувствия, но в итоге все же посетил ее.
В то же время подтверждается, что на тренировке он жестко сыграл против Родри и получил за это упрек.
«Реал» полыхает после класико: разозлились из-за поведения Гави, считают, что ВАР на стороне «Барсы»
И Гави не ведет себя так каждый матч
А из классико можно вспомнить Винисиуса, который полез на Гави, получил, а виноватым опять сделали испанца
А 18 летний паренек под 60 кг весом, пока даже им в подметки не годится .
Это чтобы ваши вирши с отсылкой на сторонних болельщиков , вдруг не приняли за нейтральное мнение
Тут помнится в пример Рамоса барсофаны ранее приводили, так Рамоса как известно от и до карточками награждали. А этому голден бою многое прощают и малец откровенно обнаглел.