Окружение Гави считает, что в Мадриде запустили кампанию по дискредитации игрока. Хавбека «Барсы» пытаются выставить «мясником»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Сборная Испании по футболу Гави Футбол

В окружении Гави недовольны попытками навесить на футболиста ярлык «мясника».

Ранее сообщалось, что хавбек разозлил партнеров по сборной Испании жесткой игрой на тренировках и нежеланием приходить на автограф-сессию.

Как передает COPE, знакомые футболиста «Барселоны» возмущены подобной информацией и считают, что некоторые группы в Мадриде ведут кампанию по дискредитации игрока и пытаются сделать так, чтобы Гави ассоциировался с «мясником».

Особенно активной работа в этом направлении стала после последнего матча между «Реалом» и «Барселоной».

При этом сам полузащитник сохраняет спокойствие и сосредоточен на работе.

В Королевской испанской футбольной федерации COPE объяснили, что Гави собирался пропустить автограф-сессию из-за плохого самочувствия, но в итоге все же посетил ее.

В то же время подтверждается, что на тренировке он жестко сыграл против Родри и получил за это упрек.

«Реал» полыхает после класико: разозлились из-за поведения Гави, считают, что ВАР на стороне «Барсы»

Материалы по теме

48 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Miraziz Ergashev
Ответ benjamin92
У костолома Каземиро ни одной красной за всё время в Реале и ничего
Его подкаты сзади были чем-то пугающими. Всегда боялся что после его подкатов Месси получит травму на большой срок.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Родя Раскольников
Ответ xDe xDe
Ладно, я болею за Мадрид, моё мнение можем считать предвзятым (хотя это не так), поэтому учитывать не будем. Но среди моих знакомых, болеющих за другие команды, мнение о Гави точно такое же. Парень слишком грубо играет, зачастую даже грязно.
Ладно, я болею за Барселону, моё мнение можем считать предвзятым (хотя это не так), поэтому учитывать не будем. Но среди моих знакомых, болеющих за другие команды, мнение о Пепе, Рамосе и Каземиро точно такое же. Парни слишком грубо играют, зачастую даже грязно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexshara
жёсткий, неуступчивый игрок в центре это хорошо, такой нужен любой команде, примеров масса (Гаттузо, Канте,Макелеле и многие другие) без фолов такая позиция не бывает, ну как Верратти в ПСЖ или Горецки в Баварии или опять же многие Каземиро например, но Гави обезбашенный отморозок, очень грязный игрок, его фолы это не спортивная злость, а просто грубость, да иногда непреднамеренная, но пора уже и думать прежде чем в ноги с разбега прыгать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
benjamin92
Ответ M93
При чем здесь Гаттузо, Кантона или кто-то ещё. Этот гопник ладно если бы только играл грубо, жёстко, а часто играет откровенно по хамски и при этом имеет лояльность от судей. 5 жёлтых в чемпионате и ни одной красной. Тут помнится в пример Рамоса барсофаны ранее приводили, так Рамоса как известно от и до карточками награждали. А этому голден бою многое прощают и малец откровенно обнаглел.
У костолома Каземиро ни одной красной за всё время в Реале и ничего
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ Игорь Замаруев
у фанатов Реала огромная зависть к тому, что воспитанники Барсы выигрывают ЧМ(Месси), играют на высоком уровне несколько лет(Педри) и невероятно прогрессируют(Педри, Гави и Бальде), а у Мадрида своих воспитанников нет. Стрём:)
Давно Педри стал воспитанником? А то я так могу Винисиуса, Родриго и Ксиавингу назвать воспитанниками Реала
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Тот Гави про которого в перерыве матчей часто думаешь "как он ещё не получил жёлтую? "
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shuller18
А он прямо паинька на поле, да? Главный гопник Примеры.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xDe xDe
Ответ Леван Мкртчян
Ладно, я болею за Барселону, мое мнение можно считать предвзятым, поэтому учитывать не будем. Но среди моих знакомых , болеющих за другие команды, мнение что бывшие игроки Реала.... Рамос и Пепе -- это провокаторы , всю жизнь играюшие грязно и грубо, а не как в сливочных пабликах " Воины, до мозга костей, олицетворяющие настоящий мужской футбол". А 18 летний паренек под 60 кг весом, пока даже им в подметки не годится . Это чтобы ваши вирши с отсылкой на сторонних болельщиков , вдруг не приняли за нейтральное мнение
Здесь статья про Гави, а не Рамоса и Пепе. Вот лишь бы стрелки перевести и съехать на whataboutизм, честное слово.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bazilic
Ответ Екн Лор
Ох уж этот Себальос, каждый матч наверное так себя ведёт, да?
Нет
И Гави не ведет себя так каждый матч
А из классико можно вспомнить Винисиуса, который полез на Гави, получил, а виноватым опять сделали испанца
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Parce
Ответ FNT
А что, это не так что ли? Он же полный неадекват.
Полными неадекватами были Пепе, Рамос, которых в сардине считали героями за их грязные фолы на Месси.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Ответ xDe xDe
Ладно, я болею за Мадрид, моё мнение можем считать предвзятым (хотя это не так), поэтому учитывать не будем. Но среди моих знакомых, болеющих за другие команды, мнение о Гави точно такое же. Парень слишком грубо играет, зачастую даже грязно.
Ладно, я болею за Барселону, мое мнение можно считать предвзятым, поэтому учитывать не будем. Но среди моих знакомых , болеющих за другие команды, мнение что бывшие игроки Реала.... Рамос и Пепе -- это провокаторы , всю жизнь играюшие грязно и грубо, а не как в сливочных пабликах " Воины, до мозга костей, олицетворяющие настоящий мужской футбол".
А 18 летний паренек под 60 кг весом, пока даже им в подметки не годится .

Это чтобы ваши вирши с отсылкой на сторонних болельщиков , вдруг не приняли за нейтральное мнение
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ljolik888
Ответ Wild91688
Что ты несешь Господи,откуда ты взялась?
Правду пишет , что и должен нормальный болельщик футбола
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
los merengues
Ответ Wild91688
Что ты несешь Господи,откуда ты взялась?
Из Каталонии, судя по нику.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Verhovn
Перебесится. Молодой эшшо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
M93
Ответ Dula
А как Вы Гаттузо оценивали?
При чем здесь Гаттузо, Кантона или кто-то ещё. Этот гопник ладно если бы только играл грубо, жёстко, а часто играет откровенно по хамски и при этом имеет лояльность от судей. 5 жёлтых в чемпионате и ни одной красной.
Тут помнится в пример Рамоса барсофаны ранее приводили, так Рамоса как известно от и до карточками награждали. А этому голден бою многое прощают и малец откровенно обнаглел.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
los merengues
Ответ Dula
А как Вы Гаттузо оценивали?
Не знаю какой Гави, не особо интересует, если честно, а вот Гаттузо Я наблюдал достаточно часто и он тот ещё гопник и быдлан.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Замаруев
Ответ Alexey Catalonsky
Рамос, Пепе, Каземиро и прочие жестко действующие игроки реала - это зал славы испанской промадридской лиги. Как только у Барсы появился жестко играющий, но не переходящий в жестокость игрок - это костолом. Барселона выигрывает у рояля на выезде в кубке короля, играя на контратаке - Барса автобус. реал, выигрывавший все последние ЛЧ играя на контратаке образец футбола и лучший клуб в истории. Дело Негрейры - Барселона судейский клуб позор футбола. Оффсайды в ЛЧ напрямую влияющие на результат и принесшие вшивые победы реала - все в пределах правил не Вам об этом судить. Вот так и живем.
у фанатов Реала огромная зависть к тому, что воспитанники Барсы выигрывают ЧМ(Месси), играют на высоком уровне несколько лет(Педри) и невероятно прогрессируют(Педри, Гави и Бальде), а у Мадрида своих воспитанников нет. Стрём:)
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FNT
А что, это не так что ли? Он же полный неадекват.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_Amelina_ Landau
Ответ xDe xDe
Ладно, я болею за Мадрид, моё мнение можем считать предвзятым (хотя это не так), поэтому учитывать не будем. Но среди моих знакомых, болеющих за другие команды, мнение о Гави точно такое же. Парень слишком грубо играет, зачастую даже грязно.
Поддерживаю. Безусловно Гави талантливый, но и в моем окружении ювентийцев, баварцев, манкунианцев и т.д. - признают и талант и откровенное хамство и грубость.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ekkart
Вообще-то тоже обратил внимание, что грубо играет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr@k
мясник из Блавикена?..))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Водяра
Подкуп судей, калечат игроков и кампания против Барсы. Ай Ай Ай…
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem Gavrishov
Такой злой по спортивному игрок нужен в каждой команде. Иногда грубый, жесткий, но боец до мозга костей!
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wild91688
Ответ Alexey Catalonsky
Рамос, Пепе, Каземиро и прочие жестко действующие игроки реала - это зал славы испанской промадридской лиги. Как только у Барсы появился жестко играющий, но не переходящий в жестокость игрок - это костолом. Барселона выигрывает у рояля на выезде в кубке короля, играя на контратаке - Барса автобус. реал, выигрывавший все последние ЛЧ играя на контратаке образец футбола и лучший клуб в истории. Дело Негрейры - Барселона судейский клуб позор футбола. Оффсайды в ЛЧ напрямую влияющие на результат и принесшие вшивые победы реала - все в пределах правил не Вам об этом судить. Вот так и живем.
Что ты несешь Господи,откуда ты взялась?
+3
-8
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Men77
Гельки, включайте Матч ТВ и получите опять удовольствие 😁
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий