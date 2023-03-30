Окружение Гави считает, что в Мадриде запустили кампанию по дискредитации игрока. Хавбека «Барсы» пытаются выставить «мясником»

В окружении Гави недовольны попытками навесить на футболиста ярлык «мясника».

Ранее сообщалось, что хавбек разозлил партнеров по сборной жесткой игрой на тренировках и нежеланием приходить на автограф-сессию.

Как передает COPE, знакомые футболиста «Барселоны» возмущены подобной информацией и считают, что некоторые группы в Мадриде ведут кампанию по дискредитации игрока и пытаются сделать так, чтобы ассоциировался с «мясником».

Особенно активной работа в этом направлении стала после последнего матча между «Реалом» и «Барселоной».

При этом сам полузащитник сохраняет спокойствие и сосредоточен на работе.

В Королевской испанской футбольной федерации COPE объяснили, что Гави собирался пропустить автограф-сессию из-за плохого самочувствия, но в итоге все же посетил ее.

В то же время подтверждается, что на тренировке он жестко сыграл против Родри и получил за это упрек.

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