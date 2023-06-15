Угарте подтвердил, что перейдет в «ПСЖ» из «Спортинга»: «Я отправляюсь в гигантский клуб. Было бы здорово играть с Месси, но это футбол»

Мануэль Угарте подтвердил, что перейдет в «ПСЖ» летом.

«Правда в том, что теперь нужно немного отдохнуть, а затем начать все сначала в «ПСЖ». Я отправляюсь в гигантский клуб, я еще даже не совсем осознал это.

Это правда, что уходит. Было бы здорово играть с ним, но это футбол. Но я очень рад», – сказал полузащитник.

Ранее сообщалось, что « » заплатит « » 60 миллионов евро за . Игроком также интересовался «Челси».