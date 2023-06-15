Угарте подтвердил, что перейдет в «ПСЖ» из «Спортинга»: «Я отправляюсь в гигантский клуб. Было бы здорово играть с Месси, но это футбол»

Теги ПСЖ Спортинг Лионель Месси лига 1 Франция возможные трансферы Мануэль Угарте Футбол

Мануэль Угарте подтвердил, что перейдет в «ПСЖ» летом.

«Правда в том, что теперь нужно немного отдохнуть, а затем начать все сначала в «ПСЖ». Я отправляюсь в гигантский клуб, я еще даже не совсем осознал это.

Это правда, что Месси уходит. Было бы здорово играть с ним, но это футбол. Но я очень рад», – сказал полузащитник. 

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» заплатит «Спортингу» 60 миллионов евро за Угарте. Игроком также интересовался «Челси». 

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7 комментариев

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george_best7
А пока без Месси и без тренера.
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Правдоруб Денисов
Классный игрок
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Бухгалтер2021
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так едь в маями
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<~Inter~>
У Парижа наконец появятся опорник
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Кирилл Голивец
У Уругвая всегда сильные цпз, поглядим на парня на новом уровне
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che kaif
Топ еще и оплата за игрока разбита на 4 года начиная со следующего сезона
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