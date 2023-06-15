Угарте подтвердил, что перейдет в «ПСЖ» из «Спортинга»: «Я отправляюсь в гигантский клуб. Было бы здорово играть с Месси, но это футбол»
Мануэль Угарте подтвердил, что перейдет в «ПСЖ» летом.
«Правда в том, что теперь нужно немного отдохнуть, а затем начать все сначала в «ПСЖ». Я отправляюсь в гигантский клуб, я еще даже не совсем осознал это.
Это правда, что Месси уходит. Было бы здорово играть с ним, но это футбол. Но я очень рад», – сказал полузащитник.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» заплатит «Спортингу» 60 миллионов евро за Угарте. Игроком также интересовался «Челси».
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