Бернарду – приоритетная цель «ПСЖ», с хавбеком обсуждают проект и условия контракта. «Ман Сити» потребует «огромную сумму»

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Бернарду Силва Фабрицио Романо Футбол

«ПСЖ» считает подписание хавбека «Манчестер Сити» Бернарду Силвы ключевым вопросом.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, парижане уже обсуждают с представителями португальца проект и условия его контракта.

«ПСЖ» считает трансфер 28-летнего игрока приоритетной задачей. В то же время «горожане» запросят за Силву «огромную сумму».

Статистику победителя Лиги чемпионов можно изучить здесь.

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19 комментариев

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Мгер Цолакян
Зачем это Бернарду?
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Red_Marlboro_
Надеюсь Бернарду не загубит карьеру в этом неадекватном ПСЖ
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GuruFutbola
Ответ Гномович!
Шанс выиграть ЗМ и ЧМ.
Пока жив баласт криштиану топовой Португалии ничего не светит, увы)
+5
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Артём Клагиш
За его игрой очень приятно наблюдать, хочется увидеть его в клубе, в котором нормально построена игра. в парижском клубе пока что нет такого
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Крыс Пол
Достойна замена Ди Марии, хоть и с некоторым опозданием.
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Nikolai Pino
Ну сити будет требовать 100+ млн за игрока так как у Силва контракт до 2025
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dr. cage
Грамотный ход от ПСЖ, ибо Бернарду в разы превосходит Месси.. Плюс беговую работу проделывает, едва ли не больше всех в Европе..

Париж многократно усилится, если осуществит этот трансфер.
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Александр Колосов
Зачем переходить из топ клуба в проект? Ну разве что ему какие-то деньги космические пообещали
+2
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Человек1991
Неймар , Бернарду, Салах , Кейн ) ПСЖ в следующем сезоне может выиграть Лигу Чемпионов без бегунка симулянта Мбаппенальти )
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-1
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Jlaw
Один вопрос, зачем? Чтобы обыгрывать Страсбур и Осер?
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Артур Мкртычян
Ответ Мгер Цолакян
Зачем это Бернарду?
его жена хочет сменить обстановку. я так понимаю
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Nikolai Pino
Ответ dr. cage
Грамотный ход от ПСЖ, ибо Бернарду в разы превосходит Месси.. Плюс беговую работу проделывает, едва ли не больше всех в Европе.. Париж многократно усилится, если осуществит этот трансфер.
Ну за 100+ млн отличный будет трансфер и Сити сможет купить новую замену
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Xxx zzz
Ответ Александр Колосов
Зачем переходить из топ клуба в проект? Ну разве что ему какие-то деньги космические пообещали
Потому что не факт что Сити согласится на продление когда ему будет 30,да и так же не факт что потом кому-то будет интересен как сейчас )) пользуется моментом
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