Бернарду – приоритетная цель «ПСЖ», с хавбеком обсуждают проект и условия контракта. «Ман Сити» потребует «огромную сумму»

«ПСЖ» считает подписание хавбека «Манчестер Сити» Бернарду Силвы ключевым вопросом.

По информации инсайдера , парижане уже обсуждают с представителями португальца проект и условия его контракта.

« » считает трансфер 28-летнего игрока приоритетной задачей. В то же время «горожане» запросят за «огромную сумму».

Статистику победителя Лиги чемпионов можно изучить здесь.