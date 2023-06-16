Бернарду – приоритетная цель «ПСЖ», с хавбеком обсуждают проект и условия контракта. «Ман Сити» потребует «огромную сумму»
«ПСЖ» считает подписание хавбека «Манчестер Сити» Бернарду Силвы ключевым вопросом.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, парижане уже обсуждают с представителями португальца проект и условия его контракта.
«ПСЖ» считает трансфер 28-летнего игрока приоритетной задачей. В то же время «горожане» запросят за Силву «огромную сумму».
Статистику победителя Лиги чемпионов можно изучить здесь.
Париж многократно усилится, если осуществит этот трансфер.