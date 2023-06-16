«Боруссии» и «Ливерпулю» интересен Заир-Эмери. «ПСЖ» не хочет продавать хавбека

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Уоррен Заир-Эмери Футбол

«Боруссия» Дортмунд интересуется Уорреном Заир-Эмери.

По информации RMC Sport, «Боруссия» видит в 17-летнем полузащитнике замену Джуду Беллингему, перешедшему в «Реал». Также к игроку проявляет интерес «Ливерпуль».

Однако отмечается, что «ПСЖ» не намерены продавать Заир-Эмери, считая его одним из самых перспективных воспитанников. Полузащитник, в свою очередь, также не намерен покидать команду.

Заир-Эмери провел в Лиге 1 26 матчей и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Ман Сити» просил включить Заир-Эмери в сделку по Бернарду. «ПСЖ» отказался

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