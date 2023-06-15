«ПСЖ» может подписать Салаха на замену Месси. Президент клуба встретился с форвардом «Ливерпуля» (Sports Zone)

Мохамед Салах может продолжить карьеру в «ПСЖ».

Как сообщает Sports Zone, президент парижского клуба провел встречу с футболистом « » в Марокко. Они активно общаются после чемпионата мира.

Считается, что Аль-Хелайфи видит в Салахе замену Лионелю Месси. Однако осуществить трансфер египтянина будет сложно.

В прошедшем сезоне АПЛ Салах провел 38 матчей, отметившись 19 голами и 12 ассистами. Подробную статистику 31-летнего форварда можно найти здесь.