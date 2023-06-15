«ПСЖ» может подписать Салаха на замену Месси. Президент клуба встретился с форвардом «Ливерпуля» (Sports Zone)

Теги ПСЖ Ливерпуль премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция возможные трансферы Нассер Аль-Хелайфи Мохамед Салах Футбол

Мохамед Салах может продолжить карьеру в «ПСЖ».

Как сообщает Sports Zone, президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи провел встречу с футболистом «Ливерпуля» в Марокко. Они активно общаются после чемпионата мира.

Считается, что Аль-Хелайфи видит в Салахе замену Лионелю Месси. Однако осуществить трансфер египтянина будет сложно. 

В прошедшем сезоне АПЛ Салах провел 38 матчей, отметившись 19 голами и 12 ассистами. Подробную статистику 31-летнего форварда можно найти здесь.

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34 комментария

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Док163
А Ливерпулю его надо отпустить и продолжать строить новую команду!!!
+45
-5
+40
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Hall_Dzhordan
Обмен на Мбаппе. Все в выигрыше, особенно Мбаппе- их соперничество с Холландом будет изюминкой АПЛ
+25
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+19
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kacnep
"Ливерпуль" может требовать размен на Мбаппе, но я не представляю сценарий, при котором это реально
+19
-1
+18
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llolishe
Ответ kacnep
"Ливерпуль" может требовать размен на Мбаппе, но я не представляю сценарий, при котором это реально
Мама Мбаппе за Ливерпуль болеет сам Киллиан говорил
+9
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+9
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llolishe
Ответ Док163
А Ливерпулю его надо отпустить и продолжать строить новую команду!!!
Если не Салах-Ливерпуль даже в ЛЕ не попал+Салах хотел бы уйти ушел бы не подписав новый контракт
+8
-1
+7
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Человек1991
Неймар Салах Кейн вполне возможное атакующее трио ПСЖ в следующем сезоне.)
+4
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untilofend
обмен на мбаппе
ехххх хорош мечтать
+3
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+3
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Кино Музыка
Клопп будет не против. Он хочет новый проект либо новый состав.
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Buba
Ответ dr. cage
Салмах заслужил хороший пансион под конец карьеры.. Причем ПСЖ это не далёкая пустыня, а возможность все ещё играть в ЛЧ.. Сплошные плюсы перед несчастным Ливерпулем, которому теперь пару лет придётся толкаться в середине таблицы.. С другой стороны в портовом посёлке Махмуд легенда и зп его после того, как выгнали Мане ого-го какая.. Но тем не менее, парняга заслужил отдых в проходной полудворовой лиге без конкуренции..
🤡
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dr. cage
Ответ Black Phoenix
Ключевой вопрос: зачем Салаху из железной первой лиги мира уходить в топ 5-6 на волоске в какой-то там невзрачный ПСЖ, что даже ЛЕ выиграть не может, не то что ЛЧ, как у Ливерпуля?)
Эээх, сейчас бы выигрывать ЛЧ с пятой строчки..
+10
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che kaif
Ответ riverman1980
Нассер никак не может привыкнуть, что он в Париже и по привычке покупает звезд-пенсионеров, как принято в Катаре.
Не знал что Неймар. Мбаппе. Вератти. Экитике. Маркиньос. Мендеш. Хакими и многие другие пенсионеры
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Ваня Колобов
Ответ Black Phoenix
Ключевой вопрос: зачем Салаху из железной первой лиги мира уходить в топ 5-6 на волоске в какой-то там невзрачный ПСЖ, что даже ЛЕ выиграть не может, не то что ЛЧ, как у Ливерпуля?)
Заработать больше денег к концу карьеры. Или не?
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wudy4
Ответ Black Phoenix
Ключевой вопрос: зачем Салаху из железной первой лиги мира уходить в топ 5-6 на волоске в какой-то там невзрачный ПСЖ, что даже ЛЕ выиграть не может, не то что ЛЧ, как у Ливерпуля?)
BABLO
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Дмитрий Иванов
Ответ Hall_Dzhordan
Обмен на Мбаппе. Все в выигрыше, особенно Мбаппе- их соперничество с Холландом будет изюминкой АПЛ
Кроме ПСЖ😂
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Усы Годзиллы
Ответ Hall_Dzhordan
Обмен на Мбаппе. Все в выигрыше, особенно Мбаппе- их соперничество с Холландом будет изюминкой АПЛ
ты понимаешь, что к Ливерпуля нет таких денег?
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Ваня Колобов
Ответ llolishe
Если не Салах-Ливерпуль даже в ЛЕ не попал+Салах хотел бы уйти ушел бы не подписав новый контракт
Ну и? Команде нужно двигаться дальше. Выгодно продадут, купят новых игроков, как раз уровень ЛЕ позволит их наигрывать.
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Мэр Чунга-чанги
вместо одних игроков старше 30, взять других
гениальная тактика, если твой клуб Милан нулевых
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Паша Хареч
Салах лучший в Ливерпуле, но если хорошо продадут, это пойдет на пользу для перестройки. Да и Эллиоту пора идти на родной правый фланг, я в него верю, нужно время
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arisstopane
ченч на неймара вполне...
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f0rmoceft
Считаю, что Салаху нужно закончить европейскую карьеру в Ливерпуле, а потом в С.А.
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Гекдениз Кардениз
Кто из звезд пойдет в этот елуб после того как фаны устраивают истерики зажравшись от чемпионств и требующих победу в ЛЧ когда пол состава дрова , а половину топ звезды
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llolishe
Эта новость в твиттере два месяца назад была
Ливерпулю ни в коем случаи нельзя отпускать лидера атаки
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Сикарио
Салах вместо Мессе это явное усиление.
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liv6
если 100+ лямов, то печалиться не стоит
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