Журова о реакции Смолова на ее слова про мобилизацию: «Вам поговорить больше не о чем?! Я лично про него вообще не говорила. Выяснилось, что школа к нему особого отношения не имеет»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Светлана Журова Государственная дума Политика Футбол

Светлана Журова отреагировала на слова Федора Смолова об абсурдности ее заявлений.

В январе депутат Государственной думы, говоря об академии форварда «Динамо» в Дубае, заявила: «Правильнее потратить на наших детей. Напоминает, что просто скрылись от мобилизации».

Игрок в интервью Нобелю Арустамяну высказался об этой реплике так: «У меня контракт с «Динамо», я играю в Новогорске каждый день, ####. Какая мобилизация, ну о чем ты говоришь? Понимаешь уровень вовлеченности и вообще понимания ситуации? Ну лучше не комментируй, если не понимаешь, о чем речь идет».

«Это было сто лет назад! Вам всем поговорить больше не о чем?!

Тогда я лично про него вообще не говорила. Я не хочу комментировать эти футбольные истории. Пусть это делают специалисты.

Удивлена, что он вспомнил эту новость. Я с ним это давно уже обсудила через пресс-службу клуба. Выяснилось, что эта школа к нему особого отношения вообще не имеет. Сейчас у меня вопросов к нему не осталось», – сказала Журова.

Журова предположила, что Смолов скрывается от мобилизации в Дубае. Хм, вообще-то у него в Эмиратах сборы

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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12 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Как удобно, что по открытой новости снизу есть новость с её прямой цитатой.
+25
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B!NgO0$
А если имеет, какое ей вообще дело до этого??
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+12
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Recreated
Какое её собачье дело, до той школы!!?
+7
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+6
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Olga.t
Ответ Очки Дани Алвеса
Как удобно, что по открытой новости снизу есть новость с её прямой цитатой.
"Если я не помню, значит этого не было, я этого не говорила".
Ещё и удивляется, что Фёдор помнит)
+4
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Антон Фалафель
Журова это просто соль, отложенная в почках Матвиенко.
+3
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furiking
Ну так думай прежде чем рот открывать, депутаторша, тогда к тебе и не будут лезть
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dimur
"Вам всем поговорить больше не о чем?!"
А Вам?
+1
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Такие дела
В путинской стране само слово-депутат вызывает желание к ненормативной лексике
Может кто нибудь знает хоть одного нормального?
+3
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Роман Буянов
Тебе тоже поговорить не о чем?
Раз за непроверенную инфу решила человека осудить
Какие клоуны же существуют, а еще страшнее когда понимаешь, какие должность они занимают
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Spaten
Смолов, отбой Саратов! Сбривай усы
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ne ravnodushen
Бегунья по кругу и не должна разбираться в спорте. Просто популистка.
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zzzeeerrrooo
Ответ Очки Дани Алвеса
Как удобно, что по открытой новости снизу есть новость с её прямой цитатой.
Так это норма для них
Таких цитат у нашего гаранта тьма
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