Журова о реакции Смолова на ее слова про мобилизацию: «Вам поговорить больше не о чем?! Я лично про него вообще не говорила. Выяснилось, что школа к нему особого отношения не имеет»
Светлана Журова отреагировала на слова Федора Смолова об абсурдности ее заявлений.
В январе депутат Государственной думы, говоря об академии форварда «Динамо» в Дубае, заявила: «Правильнее потратить на наших детей. Напоминает, что просто скрылись от мобилизации».
Игрок в интервью Нобелю Арустамяну высказался об этой реплике так: «У меня контракт с «Динамо», я играю в Новогорске каждый день, ####. Какая мобилизация, ну о чем ты говоришь? Понимаешь уровень вовлеченности и вообще понимания ситуации? Ну лучше не комментируй, если не понимаешь, о чем речь идет».
«Это было сто лет назад! Вам всем поговорить больше не о чем?!
Тогда я лично про него вообще не говорила. Я не хочу комментировать эти футбольные истории. Пусть это делают специалисты.
Удивлена, что он вспомнил эту новость. Я с ним это давно уже обсудила через пресс-службу клуба. Выяснилось, что эта школа к нему особого отношения вообще не имеет. Сейчас у меня вопросов к нему не осталось», – сказала Журова.
Журова предположила, что Смолов скрывается от мобилизации в Дубае. Хм, вообще-то у него в Эмиратах сборы
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Ещё и удивляется, что Фёдор помнит)
А Вам?
Может кто нибудь знает хоть одного нормального?
Раз за непроверенную инфу решила человека осудить
Какие клоуны же существуют, а еще страшнее когда понимаешь, какие должность они занимают
Таких цитат у нашего гаранта тьма