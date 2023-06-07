Журова о реакции Смолова на ее слова про мобилизацию: «Вам поговорить больше не о чем?! Я лично про него вообще не говорила. Выяснилось, что школа к нему особого отношения не имеет»

Светлана Журова отреагировала на слова Федора Смолова об абсурдности ее заявлений.

В январе депутат думы, говоря об академии форварда «Динамо» в Дубае, заявила: «Правильнее потратить на наших детей. Напоминает, что просто скрылись от мобилизации».

Игрок в интервью Нобелю Арустамяну высказался об этой реплике так: «У меня контракт с « », я играю в Новогорске каждый день, ####. Какая мобилизация, ну о чем ты говоришь? Понимаешь уровень вовлеченности и вообще понимания ситуации? Ну лучше не комментируй, если не понимаешь, о чем речь идет».

«Это было сто лет назад! Вам всем поговорить больше не о чем?!

Тогда я лично про него вообще не говорила. Я не хочу комментировать эти футбольные истории. Пусть это делают специалисты.

Удивлена, что он вспомнил эту новость. Я с ним это давно уже обсудила через пресс-службу клуба. Выяснилось, что эта школа к нему особого отношения вообще не имеет. Сейчас у меня вопросов к нему не осталось», – сказала Журова.

Журова предположила, что Смолов скрывается от мобилизации в Дубае. Хм, вообще-то у него в Эмиратах сборы

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