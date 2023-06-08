Смолов об уровне жизни в Москве и регионах: «Пропасть из-за централизации власти»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Нобель Арустамян Политика Футбол

Федор Смолов высказался о разнице между уровнями жизни в Москве и регионах России.

– Ты говорил, что Москва со времен твоего прибытия похорошела. А твой родной Саратов?

– В последние два года похорошел.

– Ты уже говорил о том, что разница в жизни в Москве и в регионах – больная тема. Ты в Москве можешь прожить в месяц на 300 тысяч, а для Саратова – это феноменальные деньги, да?

– Да.

– Почему такая пропасть происходит?

– Такая пропасть происходит по объективным причинам. Не знаю, централизация власти, выделяется бюджет определенный.

При том, что в Саратове сейчас бюджеты стали больше из-за того, что на федеральном государственном уровне Саратов наконец-то официально признан миллионником (считается, что население города составляет менее 900 тысяч – Sports.ru). Там, соответственно, все суммы другие. Надеюсь, что в будущем это поспособствует развитию города и улучшению жизни людей.

– Считаешь, что эту проблему – пропасть между Москвой и регионами – можно решить?

– На данный момент – нет.

– А мировоззрение жителей?

– Специфическое.

– А люди в Москве и Саратове – это два разных мира? 

– Зависит от человека. У меня есть товарищ Артем Молодцов, он играет в «Соколе». Он пожил в Москве, в Перми. Когда ты живешь в разных городах, знакомишься с людьми разных национальностей, твой кругозор расширяется. Тебе есть с чем сравнивать, ты прогрессируешь как личность, мне кажется, и развиваешься.

У меня есть ребята, которые не выезжали из Саратова. Другой мой близкий друг работает – у него сельскохозяйственная техника, и все у него в порядке, двое деток, все супер, ему абсолютно комфортно. В Москве он сейчас жить не сможет, 100%.

– А твои разговоры с друзьями в Саратове и Москве сильно отличаются? Ты перестраиваешься? 

– Конечно, да. Я приезжаю на малое время. Мы больше вспоминаем, что в школе было с одноклассниками – какие-то такие моменты. Общие темы. Понятно, что нас жизнь разделила, но мы на связи. У меня одноклассница знает английский так же хорошо, как и я. Она смотрит сериалы. Она в повестке, в теме, с ней разговаривать абсолютно комфортно. У нас много общих тем. Она молодец, при том, что живет в Саратове. 

– По данным Росстата, Саратовская область за 2022 год на третьем месте по убыли населения. Как ты оцениваешь то, что происходит с твоим родным регионом? 

– Я думаю, что это больше связано с событиями, которые в феврале 2021-го начались? 

– 2022-го.

– Да. При том, что в регионе и в Саратове были достаточно обеспеченные люди и по меркам Москвы, они преимущественно на два города жили. Думаю, просто они как раз приняли окончательное решение уехать и куда-то перебрались, – сказал нападающий «Динамо».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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89 комментариев

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TaR
В Москве метро уже разве что пятой точкой нельзя оплатить, но приезжаешь за 200 км в условную Рязань и видишь там общественный транспорт выпуска годов 70-ых прошлого века.

Это провал, конечно
+87
-7
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JENNINGS
К сожалению, он прав на все 100%. Люди в Москве и в регионах - это два абсолютно разных народа, разные идеи, интересы, разговоры. Сейчас много полетит камней, но в Мск реально всё сделано ДЛЯ людей. Ты знаешь, что здесь твой любой вопрос 24/7 будет решён в кратчайшие сроки. Лучший город для жизни в рамках уровня и перспектив
+46
-7
+39
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Unnamed80
Руководство Динамо: Смолов? Он уже две недели как свободный агент и мы к нему отношения не имеем.
+35
-4
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Дмитрий
Ответ TaR
В Москве метро уже разве что пятой точкой нельзя оплатить, но приезжаешь за 200 км в условную Рязань и видишь там общественный транспорт выпуска годов 70-ых прошлого века. Это провал, конечно
Для этого Москва и собирала земли русские)
+31
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sabrusov
иноагент что ле
+12
-2
+10
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TaR
Ответ Адекватник
Я не знаю как в Рязани, но во всех региональных центрах где я был - трамвайчики и троллейбусы прекрасно оплачиваются картами.
Да картами то они оплачиваются, просто сам транспорт ужасный
+11
-2
+9
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ZarvuR2020
В этом интервью как будто два Смолова. Одному Ткаченко за кадром текст диктовал, а второй уже сам Федос.
+8
-1
+7
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Любовник Евы Браун
Ответ JENNINGS
К сожалению, он прав на все 100%. Люди в Москве и в регионах - это два абсолютно разных народа, разные идеи, интересы, разговоры. Сейчас много полетит камней, но в Мск реально всё сделано ДЛЯ людей. Ты знаешь, что здесь твой любой вопрос 24/7 будет решён в кратчайшие сроки. Лучший город для жизни в рамках уровня и перспектив
родился в Москве в Измайлово, 35 лет отдал столице , недавно переехал в Краснодар, в планах уехать вообще в какую нибудь саницу ... вот там люди живут и радуются ....
а мы что ипотека пробка кредит и так по кругу
+8
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Зизуха
Интервью было больше двух часов, спортсу на пол месяца хватит
+9
-3
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furiking
Нужно сделать, чтобы не работодатель платил НДФЛ, а сами граждане. Когда самому придется расстаться с деньгами, то и требовательность к властям будет повыше и не будет этих бредовых мыслей о том, что существуют какие-то государственные деньги
+7
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La Crosse Bobcats
Ответ ДМ-1чемпион
Что за бред несёт Смолов!? Какие 300 000 в Москве! Да таких заработков в Москве имеют 0.001% от населения города! Основная часть населения Москвы получает в районе 50-70 тыс. Он реально сказочный.....
а разве он говорит про зарплату в 300 000? он говорит о том, сколько конкретно ему Федору Смолову нужно на жизнь в месяц
+6
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Ебздрогыч
Несмотря на все понты, приколы и сленг, Смолов один из самых умных наших футболистов
+16
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ДМ-1чемпион
Что за бред несёт Смолов!? Какие 300 000 в Москве! Да таких заработков в Москве имеют 0.001% от населения города! Основная часть населения Москвы получает в районе 50-70 тыс. Он реально сказочный.....
+9
-5
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$-AGROHIM-$
Ответ TaR
В Москве метро уже разве что пятой точкой нельзя оплатить, но приезжаешь за 200 км в условную Рязань и видишь там общественный транспорт выпуска годов 70-ых прошлого века. Это провал, конечно
в моем городе из 24 терапевтов "по штату" в наличии 4
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Ivan Balashov
Ответ Apl Rpl
надо переносить столицу!!!
Необязательно. Достаточно просто сделать из России настоящую федерацию. И отказаться от этой упоротой налоговой системы, когда все регионы перечисляют все собранные налоги в центр, получая обратно подачки в виде субсидий.
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IrbIS
лучше оставаться вменяемым и сохранить психическое здоровье - чем быть "в повестке, в теме"
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Penarol
Пишите полную дичь. Не Москву с немосквой сравнивать надо, а мелкие города и посёлки с крупными городами. Питер, Казань, Ёбург, Новосиб, Калининград, Ростов, Краснодар - это дыры? Там жизни нет и 90-е? А в Рязани и Костроме с 15-го века мрак. Но и там сейчас посветлее, чем было когда-либо. Кофе и люди писают стоя. Везде так ну или почти...
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Evgen51Sever
Ответ Apl Rpl
надо переносить столицу!!!
В каждый город каждый год
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$-AGROHIM-$
Ответ furiking
Нужно сделать, чтобы не работодатель платил НДФЛ, а сами граждане. Когда самому придется расстаться с деньгами, то и требовательность к властям будет повыше и не будет этих бредовых мыслей о том, что существуют какие-то государственные деньги
за "требовательность к властям" в нашей стране можно получить дубинкой по голове, сапогом по почкам, шваброй в задницу, штраф или срок....
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Адекватник
Ответ TaR
И я скорее не о способах оплаты. Просто в Москве уже и лицом оплатить можно и куча разных автоматов пополнения и брелки с кольцами для оплаты. Зачем это все, это же куча трат. Лучше бы автобусы в Рязань закупили)
Типа: лучше бы зп футболистов пенсионерам раздали? :) не, это так не рабоатет :) начать нужно с того, что в Москве и области живет 15% населения РФ. Еще 65% примерно живут в тех самых Питерах-Казанях-Краснодарах-Екатеринбургах. Итого, примерно 80% населения живут именно в крупных городах или ближайших к ним населенных пунктах. Это не значит, в условных Рязанях нужно все сносить и ничего не делать, но объективно затраты на 80% населения должны быть выше.
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Алексей Ильин
Ответ Адекватник
Где? Из того, где я был за последний год: Краснодар, Ростов, Казань, Екатеринбург. Вполне приличный транспорт. Ну, обычный как бе.
Приезжайте в Сибирь. Там до сих пор КТМ-5 катается в большинстве своём. Лишь в последние пару лет стали присылать списанные трамваи с Москвы, так списанные трамваи выглядят в десятки раз лучше этих самых КТМом, на которых сибиряки до сих пор катаются.
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JENNINGS
Ответ Lordk
Все, кроме передвижения по городу )
Единственный минус - расстояния. Нужно на выходных выбраться в ТЦ - смело закладывай полдня. Но сеть городского транспорта также одна из лучших: метро, МЦД, МЦК, БКЛ. От одного конца города до другого за 40-50 мин легко. Ну, если ты живёшь не в Капотне :)
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JENNINGS
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Благодаря этим таджикам и узбекам сохраняется красота и чистота города. Ну и курьерская служба. Уважай чужой труд
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Melnikov1968
Народ, конечно, без тебя не знает как дела обстоят. Иди мяч пинай. Тошнит уже от твоих высказываний.
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Вондроушова
Ответ Ебздрогыч
Несмотря на все понты, приколы и сленг, Смолов один из самых умных наших футболистов
Согласен. Лопырева абы с кем не будет общаться)
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