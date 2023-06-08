Смолов об уровне жизни в Москве и регионах: «Пропасть из-за централизации власти»

Федор Смолов высказался о разнице между уровнями жизни в Москве и регионах России.

– Ты говорил, что Москва со времен твоего прибытия похорошела. А твой родной Саратов?

– В последние два года похорошел.

– Ты уже говорил о том, что разница в жизни в Москве и в регионах – больная тема. Ты в Москве можешь прожить в месяц на 300 тысяч, а для Саратова – это феноменальные деньги, да?

– Да.

– Почему такая пропасть происходит?

– Такая пропасть происходит по объективным причинам. Не знаю, централизация власти, выделяется бюджет определенный.

При том, что в Саратове сейчас бюджеты стали больше из-за того, что на федеральном государственном уровне Саратов наконец-то официально признан миллионником (считается, что население города составляет менее 900 тысяч – Sports.ru). Там, соответственно, все суммы другие. Надеюсь, что в будущем это поспособствует развитию города и улучшению жизни людей.

– Считаешь, что эту проблему – пропасть между Москвой и регионами – можно решить?

– На данный момент – нет.

– А мировоззрение жителей?

– Специфическое.

– А люди в Москве и Саратове – это два разных мира?

– Зависит от человека. У меня есть товарищ Артем Молодцов, он играет в «Соколе». Он пожил в Москве, в Перми. Когда ты живешь в разных городах, знакомишься с людьми разных национальностей, твой кругозор расширяется. Тебе есть с чем сравнивать, ты прогрессируешь как личность, мне кажется, и развиваешься.

У меня есть ребята, которые не выезжали из Саратова. Другой мой близкий друг работает – у него сельскохозяйственная техника, и все у него в порядке, двое деток, все супер, ему абсолютно комфортно. В Москве он сейчас жить не сможет, 100%.

– А твои разговоры с друзьями в Саратове и Москве сильно отличаются? Ты перестраиваешься?

– Конечно, да. Я приезжаю на малое время. Мы больше вспоминаем, что в школе было с одноклассниками – какие-то такие моменты. Общие темы. Понятно, что нас жизнь разделила, но мы на связи. У меня одноклассница знает английский так же хорошо, как и я. Она смотрит сериалы. Она в повестке, в теме, с ней разговаривать абсолютно комфортно. У нас много общих тем. Она молодец, при том, что живет в Саратове.

– По данным Росстата, Саратовская область за 2022 год на третьем месте по убыли населения. Как ты оцениваешь то, что происходит с твоим родным регионом?

– Я думаю, что это больше связано с событиями, которые в феврале 2021-го начались?

– 2022-го.

– Да. При том, что в регионе и в Саратове были достаточно обеспеченные люди и по меркам Москвы, они преимущественно на два города жили. Думаю, просто они как раз приняли окончательное решение уехать и куда-то перебрались, – сказал нападающий « ».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?