Смолов о татуировке «Мы русские, с нами Бог»: «Папа подсказал, я сделал Иисуса, оставалось место. Пацифик? Время неспокойное»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Нобель Арустамян Политика стиль религия Футбол

Федор Смолов объяснил, почему сделал татуировки на религиозную тематику.

– Самая красивая церковь, которую ты видел в своей жизни?

– Меня с точки зрения масштаба впечатляет и Храм Христа Спасителя. Есть и такие-то старые храмы, где чувствуешь энергетику, намоленность.

–Ты же человек верующий?

– Да.

– Как тебе помогает вера?

– Дисциплинирует, развивает силу воли. Не давала мне куда-то отлететь в разные моменты жизни с точки зрения позиционирования себя и отношения к другим. Мы все равны, независимо от успехов, успехи – по воле Господа.

– Как часто ты ходишь в церковь?

– Сейчас реже, не так часто в последнее время. В последний раз во время Пасхи исповедовался.

– А так раз в два-три месяца?

– Где-то так. Раньше ходил несколько раз в неделю.

– Правда, что ты спрашивал благословение на татуировки?

– Я разговаривал с батюшкой, когда у меня уже были татуировки, что он думает? Я спрашивал, когда хотел набить православный крест.

– Он сказал, что это не приветствуется?

– Он сказал, что татуировки – в целом грех. Я сказал, что они у меня уже есть, что хочу набить православный крест. Он сказал, что если ты для себя уже принял решение и в любом случае пойдешь что-то набивать, пусть это будет лучше православный крест, нежели то, о чем ты пожалеешь.

– А почему ты набиваешь себе татуировки с православным контекстом?

– Когда я начал делать татуировки, они мне понравились и я решил забивать прямо сильно, решил, чтобы не пожалеть о чем-то через 3-4 года, не хотеть свести их, выбрать какие-то темы, которые мне будут близки в течение жизни. Там были футбол, моя семья и религия. На тот момент я делал с такими темами.

– А это правда, что татуировку «Мы русские, с нами Бог» тебе порекомендовал сделать папа?

– Да. У меня была татуировка Иисуса, оставалось место для ленты какой-нибудь. И папа подсказал.

– Ты набил себе тату с Дарами Смерти, почему?

– Я фанат Гарри Поттера.

– У тебя появилась татуировка – пацифик (международный символ мира, разоружения, антивоенного и антиядерного движения – Sports.ru), почему?

– Потому что время неспокойное. Это было для меня – Дары Смерти и пацифик. Это было после мобилизации, я испугался. У меня и товарищи уезжали некоторые, и вообще было неспокойное время. Никто не понимал, что происходит, было страшно, – сказал нападающий «Динамо».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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44 комментария

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ОттоДракула
Есть ли у бога татуировка "Я Бог, со мной русские"?
+89
-9
+80
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tatatat
Так у него и жена как будто склад с Малабаром ограбила
+43
-1
+42
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Кирилл.С-Пб
На одном дураке
"дары смерти" и православный крест... Долбаный стыд...🤦
+36
-4
+32
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Н.Ф.
Ответ ОттоДракула
Есть ли у бога татуировка "Я Бог, со мной русские"?
У Златана точно нет такой наколки.
+28
-4
+24
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angliiskiilion
Gott mit uns
+17
-2
+15
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Bartez1986
сейчас с женой, наверное, будут соревноваться, кто больше всякой хренотени на теле набьет
+13
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Сергей48
Как школьная парта! ))
+13
-1
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angliiskiilion
Ответ Н.Ф.
У Златана точно нет такой наколки.
мы боги, с нами Златан
+9
0
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Дмитрий
Какой же Федя тупой
+13
-5
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Беременный малыш
Кольщик наколи мне купола,
Рядом чудотворный крест с иконами,
Чтоб играли там колокола
С переливами и перезвонами.
+4
0
+4
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Женька Овомоела
Ответ tatatat
Так у него и жена как будто склад с Малабаром ограбила
Камент огонь😂😂😂 ржу
+3
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NIK7478
Иdiот.
+3
0
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Bryan
Ответ BigPapa
Что такое Малабар?
Зумеры подтянулись))

ЗЫ без обид)
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Зойч
Была у отца три сына. Два умных, а третий - Смолов.
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tatatat
Ответ BigPapa
Что такое Малабар?
жвачка с наклейками, которые можно было на руки налепить, как татуировки
+2
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TheItalian204
Если посмотреть на его жену, вспоминиается Круг с его "Золотыми Куполами"
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Антон Фалафель
Ну хз, набил по всему телу могильных крестов. Богу точно должно понравиться
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Екн Лор
Златан должен сделать себе тату:
"Я бог, со мною русские!"
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Pb-SE
Странно, но высказывания Феди насчёт войны не совсем соответствуют содержанию татуировки.
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Н.Ф.
Фанат Гарри Поттера ©
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<=Ubriaco_Belloccio=>
«Было страшно». А почему было?
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Фан Рубина
Уровень развития как у дитя.
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Kazbek Ilyassovskiy
Теодор Смолов мне всегда импонировал, он талантливый игрок, на мой взгляд с дивана. Очень приятно было наблюдать за ним в Краснодаре, казалось, что вот взялся за голову. Ну и к тому же он ведь довольно начитанный, английский знает на приличном уровне.
Но явно ведь неглупый человек. Но такое впечатление, что мешает ему что-то полностью на игре сосредоточиться, не реализовал он себя полностью.
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artem saribekyan
Ответ TBFTT
Молодец Смолов! Заставляет смотреть на себя с другой стороны!
Ты тоже будешь молодцом, если не заднице наколешь себе два глаза...
На тебя тоже будут в бане смотреть с другой стороны!
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Рекорд в наших сердцах
если прижмут, можно будет добавить Оушен и никаких вопросов
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