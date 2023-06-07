Смолов о татуировке «Мы русские, с нами Бог»: «Папа подсказал, я сделал Иисуса, оставалось место. Пацифик? Время неспокойное»
Федор Смолов объяснил, почему сделал татуировки на религиозную тематику.
– Самая красивая церковь, которую ты видел в своей жизни?
– Меня с точки зрения масштаба впечатляет и Храм Христа Спасителя. Есть и такие-то старые храмы, где чувствуешь энергетику, намоленность.
–Ты же человек верующий?
– Да.
– Как тебе помогает вера?
– Дисциплинирует, развивает силу воли. Не давала мне куда-то отлететь в разные моменты жизни с точки зрения позиционирования себя и отношения к другим. Мы все равны, независимо от успехов, успехи – по воле Господа.
– Как часто ты ходишь в церковь?
– Сейчас реже, не так часто в последнее время. В последний раз во время Пасхи исповедовался.
– А так раз в два-три месяца?
– Где-то так. Раньше ходил несколько раз в неделю.
– Правда, что ты спрашивал благословение на татуировки?
– Я разговаривал с батюшкой, когда у меня уже были татуировки, что он думает? Я спрашивал, когда хотел набить православный крест.
– Он сказал, что это не приветствуется?
– Он сказал, что татуировки – в целом грех. Я сказал, что они у меня уже есть, что хочу набить православный крест. Он сказал, что если ты для себя уже принял решение и в любом случае пойдешь что-то набивать, пусть это будет лучше православный крест, нежели то, о чем ты пожалеешь.
– А почему ты набиваешь себе татуировки с православным контекстом?
– Когда я начал делать татуировки, они мне понравились и я решил забивать прямо сильно, решил, чтобы не пожалеть о чем-то через 3-4 года, не хотеть свести их, выбрать какие-то темы, которые мне будут близки в течение жизни. Там были футбол, моя семья и религия. На тот момент я делал с такими темами.
– А это правда, что татуировку «Мы русские, с нами Бог» тебе порекомендовал сделать папа?
– Да. У меня была татуировка Иисуса, оставалось место для ленты какой-нибудь. И папа подсказал.
– Ты набил себе тату с Дарами Смерти, почему?
– Я фанат Гарри Поттера.
– У тебя появилась татуировка – пацифик (международный символ мира, разоружения, антивоенного и антиядерного движения – Sports.ru), почему?
– Потому что время неспокойное. Это было для меня – Дары Смерти и пацифик. Это было после мобилизации, я испугался. У меня и товарищи уезжали некоторые, и вообще было неспокойное время. Никто не понимал, что происходит, было страшно, – сказал нападающий «Динамо».
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
"дары смерти" и православный крест... Долбаный стыд...🤦
Рядом чудотворный крест с иконами,
Чтоб играли там колокола
С переливами и перезвонами.
ЗЫ без обид)
"Я бог, со мною русские!"
Но явно ведь неглупый человек. Но такое впечатление, что мешает ему что-то полностью на игре сосредоточиться, не реализовал он себя полностью.
На тебя тоже будут в бане смотреть с другой стороны!