Антон Заболотный: «Зенит» – реально грамотный клуб, очень хорош. ЦСКА составит ему конкуренцию»
Антон Заболотный считает, что ЦСКА может побороться с «Зенитом» за чемпионство.
– Как бы себя проявил ЦСКА в Лиге чемпионов?
– Классно помечтать, но, честно, не знаю. Думаю, что клуб проделал бы качественную трансферную политику. Сложно определить сейчас. Нам нужно отталкиваться от того, что есть, и думать о конкуренции в России. Хотелось бы больше конкурировать с «Зенитом».
– Реально ли побороться за чемпионство в новом сезоне?
– Невозможное возможно. Но «Зенит» очень хорош: у них классная команда, у них очень хорошее финансирование. Реально, это очень грамотный клуб. Думаю, что мы составим конкуренцию, а там уже как получится, – сказал форвард ЦСКА, ранее выступавший за петербуржцев.
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