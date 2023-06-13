Антон Заболотный: «Зенит» – реально грамотный клуб, очень хорош. ЦСКА составит ему конкуренцию»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Антон Заболотный Матч ТВ Футбол

Антон Заболотный считает, что ЦСКА может побороться с «Зенитом» за чемпионство.

– Как бы себя проявил ЦСКА в Лиге чемпионов? 

– Классно помечтать, но, честно, не знаю. Думаю, что клуб проделал бы качественную трансферную политику. Сложно определить сейчас. Нам нужно отталкиваться от того, что есть, и думать о конкуренции в России. Хотелось бы больше конкурировать с «Зенитом». 

– Реально ли побороться за чемпионство в новом сезоне?

– Невозможное возможно. Но «Зенит» очень хорош: у них классная команда, у них очень хорошее финансирование. Реально, это очень грамотный клуб. Думаю, что мы составим конкуренцию, а там уже как получится, – сказал форвард ЦСКА, ранее выступавший за петербуржцев.

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5 комментариев

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Владимир Лоншаков
Может конкуренцию ЦСКА и составит, но только, увы, без тебя, Антон! Очень у тебя низкий процент реализации и всего, что необходимо напу, да, ты, наверно, и сам понимаешь, что твой уровень не соответствует РПЛ, одно ты классно делаешь-кувырки, но, чтобы их чаще делать, тебе надо забивать, а этому ты, похоже, разучился. Удачи тебе, но только не в ЦСКА.
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T622222
Супер Кубок покажет кто есть кто….
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Удар Кержакова
Ответ T622222
Супер Кубок покажет кто есть кто….
Суперкубок не показатель.
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