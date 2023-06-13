Антон Заболотный: «Зенит» – реально грамотный клуб, очень хорош. ЦСКА составит ему конкуренцию»

Антон Заболотный считает, что ЦСКА может побороться с «Зенитом» за чемпионство.

– Как бы себя проявил ЦСКА в Лиге чемпионов?

– Классно помечтать, но, честно, не знаю. Думаю, что клуб проделал бы качественную трансферную политику. Сложно определить сейчас. Нам нужно отталкиваться от того, что есть, и думать о конкуренции в России. Хотелось бы больше конкурировать с « ».

– Реально ли побороться за чемпионство в новом сезоне?

– Невозможное возможно. Но «Зенит» очень хорош: у них классная команда, у них очень хорошее финансирование. Реально, это очень грамотный клуб. Думаю, что мы составим конкуренцию, а там уже как получится, – сказал форвард , ранее выступавший за петербуржцев.