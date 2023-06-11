Бабаев об РПЛ: «Побороться с «Зенитом» очень сложно, но возможно. В 2016-м он был сложным соперником по составу, но ЦСКА стал чемпионом»

Роман Бабаев уверен, что у ЦСКА есть шансы навязать «Зениту» борьбу за чемпионство.

«Побороться с « » – очень сложная задача. Но мы помним, что и в 2016 году, когда удалось стать чемпионами, «Зенит» был очень сложным соперником по составу. Тем не менее за счет хорошо поставленной игры и того, что у нас была звездная команда, мы боролись за первое место. Думаю, сейчас это тоже возможно.

Конечно, не помешали бы точечные усиления, но будем стараться, хотя понятно, что ситуация непростая», – отметил генеральный директор ЦСКА.

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