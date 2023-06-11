Бабаев об РПЛ: «Побороться с «Зенитом» очень сложно, но возможно. В 2016-м он был сложным соперником по составу, но ЦСКА стал чемпионом»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Роман Бабаев Матч ТВ Футбол

Роман Бабаев уверен, что у ЦСКА есть шансы навязать «Зениту» борьбу за чемпионство.

«Побороться с «Зенитом» – очень сложная задача. Но мы помним, что и в 2016 году, когда удалось стать чемпионами, «Зенит» был очень сложным соперником по составу. Тем не менее за счет хорошо поставленной игры и того, что у нас была звездная команда, мы боролись за первое место. Думаю, сейчас это тоже возможно.

Конечно, не помешали бы точечные усиления, но будем стараться, хотя понятно, что ситуация непростая», – отметил генеральный директор ЦСКА.

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10 комментариев

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Shuller18
В 2016 и у ЦСКА состав был бомбой, на каждой позиции топ игрок по меркам РПЛ, тогда как в том же Зенита рядом с Халком и Гараем выходили такие перцы как Шатов, Юсупов, Смольников, а в рамке чудил Лодыгин. Чтобы сейчас всерьёз соревноваться с Зенитом на дистанции, нужно усиление в каждую линию кроме центра обороны, причём футболистами калибра Влашича условного.
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Спартак Уокер
В то время конкуренты были у Зенита более топовые
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воробей джек
Я даже не уверен,что возможно хотя-бы повторить результаты этого сезона.
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RAMIK
Тогда у ЦСКА был состав хороший. Сейчас мало кто из этого состава даже в заявку попал бы в той команде. ЦСКА с кубком!
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Рома Емельченков
Только дело в том что сейчас звёздной команды нет и не предвидится)
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Ковид 07.10.52
Тогда газовын еще не полностью оккупировали власть...
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Brennet
Серебро – фактор хороший, как раздражитель и мотиватор. Удачи в следующем сезоне и конечно же Суперкубке!
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Британский шпион
Давайте без этого, нам до нынешнего зенита очень далеко, надо быть реалистами.
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Злодей Спб
В сезонах 15/16, 16/17 и 17/18 в конце эпохи Боаша, при Мирче и Манчини ФК Зенит находился в кризисе вне зависимости от состава. В команде был разброд и шатание, в менеджменте пофигизм.

Не важно какие у тебя качественные игроки, если команда не объединена общей целью, а тренер не управляет раздевалкой. Сейчас ситуация выправилась благодаря Сергею Богдановичу.
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old folk
Ответ Shuller18
В 2016 и у ЦСКА состав был бомбой, на каждой позиции топ игрок по меркам РПЛ, тогда как в том же Зенита рядом с Халком и Гараем выходили такие перцы как Шатов, Юсупов, Смольников, а в рамке чудил Лодыгин. Чтобы сейчас всерьёз соревноваться с Зенитом на дистанции, нужно усиление в каждую линию кроме центра обороны, причём футболистами калибра Влашича условного.
Шатов, Лодыгин и Смольников тогда были в полном порядке, а Юсупов переходил в Зенит в статусе одного из ключевых игроков Динамо.
Но ЦСКА, конечно, был гораздо сильнее нынешнего
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