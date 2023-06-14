«Это не проблемы «Зенита», что другие не могут выиграть. Хочу, чтобы «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» создали настоящую конкуренцию, а не на словах». Титов об РПЛ

Егор Титов считает, что в Мир РПЛ не хватает конкуренции.

В сезоне-2022/23 чемпионом досрочно стал «Зенит». Команда из Санкт-Петербурга выиграла чемпионат в 5-й раз подряд.

– Когда «Спартак» будет показывать стабильную игру и результаты на протяжении всего сезона?

– Хотелось бы это видеть. Мне удивительно, когда в Петербурге говорят, что они стали рекордсменами, выиграв пять чемпионатов подряд. У нас‑то в « » было шесть! Поэтому сначала пусть сравняются, а потом попробуют нас обойти! При этом могу поздравить « » с победой, они молодцы. И это не их проблемы, что другие не могут выиграть.

Очень хочется, чтобы «Спартак», , « » и другие создали «Зениту» настоящую конкуренцию, а не на словах, о чем много раз говорилось. Покажите на деле это! У нас в чемпионате не 42 тура, а всего 30, и когда команда становится победителем за четыре тура до конца, становится просто неинтересно.

Пусть борьба за золото будет вестись до последнего тура, как это было внизу таблицы, когда «Крылья Советов», «Пари НН» и «Факел» определяли, кто из них избежит стыковых матчей, – сказал бывший игрок «Спартака».