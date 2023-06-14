«Это не проблемы «Зенита», что другие не могут выиграть. Хочу, чтобы «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» создали настоящую конкуренцию, а не на словах». Титов об РПЛ

Теги Спартак ЦСКА Зенит Егор Титов премьер-лига Россия Краснодар Матч ТВ Футбол

Егор Титов считает, что в Мир РПЛ не хватает конкуренции.

В сезоне-2022/23 чемпионом досрочно стал «Зенит». Команда из Санкт-Петербурга выиграла чемпионат в 5-й раз подряд.

– Когда «Спартак» будет показывать стабильную игру и результаты на протяжении всего сезона?

– Хотелось бы это видеть. Мне удивительно, когда в Петербурге говорят, что они стали рекордсменами, выиграв пять чемпионатов подряд. У нас‑то в «Спартаке» было шесть! Поэтому сначала пусть сравняются, а потом попробуют нас обойти! При этом могу поздравить «Зенит» с победой, они молодцы. И это не их проблемы, что другие не могут выиграть.

Очень хочется, чтобы «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» и другие создали «Зениту» настоящую конкуренцию, а не на словах, о чем много раз говорилось. Покажите на деле это! У нас в чемпионате не 42 тура, а всего 30, и когда команда становится победителем за четыре тура до конца, становится просто неинтересно.

Пусть борьба за золото будет вестись до последнего тура, как это было внизу таблицы, когда «Крылья Советов», «Пари НН» и «Факел» определяли, кто из них избежит стыковых матчей, – сказал бывший игрок «Спартака».

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13 комментариев

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Egor Aleksandrovich
Ответ Алексей Маликов
Егор, при такой поддержке "Зенит" и догонит нас и перегонит, не переживай. У них и "наступы акцентированные".... вобщем, Питеру все рпл-ские опции доступны. Ну, а у нас.... А у нас ямщика переменили, а клячи остались прежние. Вот, по федуновским лекалам, выкинули Мележика и Эшуорта. Для полной картины Абаскаля ещё надо уволить, и полкоманды поменять. И вперёд за "Зенитом". А коль не получится, ещё раз всех разогнать и новых набрать. Ужасти....
при всем, мягко говоря, "спорном" отношении к Питеру, но разве они виноваты, что могут брать действительно хороших игроков, которые показывают класс? Малкома за 40 млн не берем (явная переплата), но Дуглас, Клауд, Родриго, Бариос, Вендел, Мантуан - все важнейшие игроки, сильнейшие или одни из сильнейших игроков лиги на своих позициях. стоили не каких-то заоблачных денег. или взять последнюю нашу закупку за копейки - Роша, Мойзес, Медина, Мендес, оба серба - все пришлись ко двору, взяли серебро и кубок, сегодня на ТМ все в цене выросли.

у вас же куда ни глянь за последнее время - одни ошибки в трансферах. Дуарте, Шамар, Мартинс, Бальде, Хлусевич, Рыбус, Классен - кто заиграл, или вышел на новый уровень после перехода? один Тавареш вроде ничего.
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Cst Cap
Последние пыльные знамёна падают одно за другим, падут и эти. Никто ж не будет останавливаться, как вам хочется! Но лучше бы к Егору-то прислушаться, кое-какие советы аль-матер бывший капитан правильные даёт
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Алексей Маликов
Ответ Egor Aleksandrovich
при всем, мягко говоря, "спорном" отношении к Питеру, но разве они виноваты, что могут брать действительно хороших игроков, которые показывают класс? Малкома за 40 млн не берем (явная переплата), но Дуглас, Клауд, Родриго, Бариос, Вендел, Мантуан - все важнейшие игроки, сильнейшие или одни из сильнейших игроков лиги на своих позициях. стоили не каких-то заоблачных денег. или взять последнюю нашу закупку за копейки - Роша, Мойзес, Медина, Мендес, оба серба - все пришлись ко двору, взяли серебро и кубок, сегодня на ТМ все в цене выросли. у вас же куда ни глянь за последнее время - одни ошибки в трансферах. Дуарте, Шамар, Мартинс, Бальде, Хлусевич, Рыбус, Классен - кто заиграл, или вышел на новый уровень после перехода? один Тавареш вроде ничего.
Разве я не про то же самое написал?
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Ростов-на-Дону
Ответ SMART789
сейчас опять будут разговоры про бюджет но я могу это понять когда так говорят Урал, Ротор или Факел но нет же крики про деньги будут от болельщиков клубов из самого жирного и прожорливого города страны, обирающим все и вся они не за равенство, а за наибольшие куски для себя, помните об этом и не дайте себя обмануть
Не гони!
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