Александр Мостовой: «Зенит» был бы конкурентоспособным в нынешней Лиге чемпионов. На групповом этапе точно»
Александр Мостовой считает, что «Зенит» смог бы достойно выступить в Лиге чемпионов.
«Зенит» был бы конкурентоспособным в нынешней Лиге чемпионов – на групповом этапе точно создал бы конкуренцию. Медведев говорит правильно: у «Зенита» хороший состав.
Но здесь есть одно «но» – до этого у них тоже был хороший состав, однако на протяжении трех или четырех лет они не выходили из группы. С другой стороны, это же не может все время продолжаться – когда-то должны выйти из группы», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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