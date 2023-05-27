Александр Мостовой: «Зенит» был бы конкурентоспособным в нынешней Лиге чемпионов. На групповом этапе точно»

Александр Мостовой считает, что «Зенит» смог бы достойно выступить в Лиге чемпионов.

«Зенит» был бы конкурентоспособным в нынешней чемпионов – на групповом этапе точно создал бы конкуренцию. Медведев говорит правильно: у « » хороший состав.

Но здесь есть одно «но» – до этого у них тоже был хороший состав, однако на протяжении трех или четырех лет они не выходили из группы. С другой стороны, это же не может все время продолжаться – когда-то должны выйти из группы», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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