Александр Мостовой: «Зенит» был бы конкурентоспособным в нынешней Лиге чемпионов. На групповом этапе точно»

Теги Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Александр Мостовой Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой считает, что «Зенит» смог бы достойно выступить в Лиге чемпионов.

«Зенит» был бы конкурентоспособным в нынешней Лиге чемпионов – на групповом этапе точно создал бы конкуренцию. Медведев говорит правильно: у «Зенита» хороший состав.

Но здесь есть одно «но» – до этого у них тоже был хороший состав, однако на протяжении трех или четырех лет они не выходили из группы. С другой стороны, это же не может все время продолжаться – когда-то должны выйти из группы», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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7 комментариев

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Бухгалтер2021
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был бы..но не факт 4 место
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Owen_the_Simple
Мы никогда не узнаем, что смог бы показать Зенит в нынешней ЛЧ. Пустые разговоры.
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Великий Алонсо
О да, короли Бенфики и Андерлехта 🤣🤣
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SMART789
Ответ Великий Алонсо
О да, короли Бенфики и Андерлехта 🤣🤣
Смешно когда московец шутит про Бенфику которая пешком отправила Руя и его банду играть в турнире рангом ниже дома и в гостях
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