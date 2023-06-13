Мудрик может сыграть за Украину U21 на молодежном Евро, чтобы набрать форму

Михаил Мудрик может сыграть за молодежную сборную Украины.

Как сообщает Goal со ссылкой на The Telegraph, вингер « » готов выступить за сборную 21 на молодежном чемпионате Европы, чтобы набрать форму. Футболист хочет доказать свою состоятельность новому главному тренеру лондонцев Маурисио Почеттино.

Чемпионат Европы U21 начнется 21 июня. Мудрик может приехать в расположение молодежной команды прямо из основной сборной.