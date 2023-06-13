Мудрик может сыграть за Украину U21 на молодежном Евро, чтобы набрать форму

Теги Челси Сборная Украины по футболу сборная Украины U-21 премьер-лига Англия Михаил Мудрик Футбол

Михаил Мудрик может сыграть за молодежную сборную Украины.

Как сообщает Goal со ссылкой на The Telegraph, вингер «Челси» готов выступить за сборную Украины U21 на молодежном чемпионате Европы, чтобы набрать форму. Футболист хочет доказать свою состоятельность новому главному тренеру лондонцев Маурисио Почеттино. 

Чемпионат Европы U21 начнется 21 июня. Мудрик может приехать в расположение молодежной команды прямо из основной сборной.

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6 комментариев

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QWertY
Мудрик красава. Верю что этот топарь сделает 1+1 в следующем сезоне АПЛ и закроет рты хейтерам!
+19
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+17
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RW7
Молодец! Хорошо себя проявит, может даже пустят в раздевалку.
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Акира_1
Хороший подоход. Может быть через несколько лет доростет до лавки клуба АПЛ. 👍
+4
-1
+3
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Los Galácticos
Чемпионат U21 а Мудрику уже 22. Слишком зажат на поле, вчера с перепуга вообще немца вывел один на один на свои ворота, Реброву от такого аж поплохело на тренерской скамье.
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