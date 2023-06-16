Андрей Шевченко: «Мудрик очень молод, потенциал большой. Надо дать время, и «Челси» верит в него»

Теги Челси Андрей Шевченко премьер-лига Англия Михаил Мудрик Футбол

Андрей Шевченко верит в способность Михаила Мудрика проявить себя в «Челси».

«Он очень молод, у него большой потенциал. Он подписал контракт с «Челси» на длительный срок, и смотреть, как идут дела, надо будет под конец срока его действия.

Думаю, у него есть мастерство, заложена хорошая база. «Челси», похоже, верит в него, там новый тренер. Надо просто дать Михаилу время, подождать. Такова политика клуба», – приводит Goal слова экс-форварда «синих».

Лэмпард о Мудрике: «Ему еще многому нужно научиться. Надеемся, он станет для «Челси» великолепным игроком на многие годы»

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16 комментариев

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j30
шева лучше бы думал бы и говорил о своих земляках которых ради репутации байдена перед выборами гонят в спешке как скот на убой в наступление
+26
-12
+14
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Теннисный абсолют
Ответ j30
шева лучше бы думал бы и говорил о своих земляках которых ради репутации байдена перед выборами гонят в спешке как скот на убой в наступление
Ой та ладно
Можно подумать от Укропии зависит исход выборов в СШП
Территорию Укропии решили освободить от неэффективного населения + отомстить за еврейские погромы и Холокост.
Не даром палачом поставили еврея
+12
-9
+3
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Konstantin Meerov
Ответ Mike Nike
Как там дела в Белгородской Народной Республике?
тебя еще люк не заварили в Леопарде?
+5
-2
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Криштиану Роналду
Шева наверное и сам по-настоящему не верит в то что говорит.
+8
-6
+2
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Зелёный гопник
Мудрик даже не футболист, о каком потенциале идёт речь ?
Вот как у тик-токера, который бьет по пустым воротам в девятки -Да! Потенциал большой набрать просмотры!
+10
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OldRedWhite
Что то сегодня вяловато как-то …
Пересменка что ли ?
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Фут.Боль
Время - деньги. У Челси их полно, пусть ждут.
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Under
Ответ Криштиану Роналду
Шева наверное и сам по-настоящему не верит в то что говорит.
почему Шева не верит?
кому как не ему знать, каково это не оправдывать ожиданий в Челси
+1
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Фан Рубина
Ответ Mike Nike
Как там дела в Белгородской Народной Республике?
Провозгласила столицу в Белгород-Днестровском и отделилась от Одесской Народной Республики. Возможно, попадёт под влияние Румынии.
+1
-1
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