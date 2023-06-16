Андрей Шевченко: «Мудрик очень молод, потенциал большой. Надо дать время, и «Челси» верит в него»

Андрей Шевченко верит в способность Михаила Мудрика проявить себя в «Челси».

«Он очень молод, у него большой потенциал. Он подписал контракт с « » на длительный срок, и смотреть, как идут дела, надо будет под конец срока его действия.

Думаю, у него есть мастерство, заложена хорошая база. «Челси», похоже, верит в него, там новый тренер. Надо просто дать время, подождать. Такова политика клуба», – приводит Goal слова экс-форварда «синих».

Лэмпард о Мудрике: «Ему еще многому нужно научиться. Надеемся, он станет для «Челси» великолепным игроком на многие годы»