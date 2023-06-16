Андрей Шевченко: «Мудрик очень молод, потенциал большой. Надо дать время, и «Челси» верит в него»
Андрей Шевченко верит в способность Михаила Мудрика проявить себя в «Челси».
«Он очень молод, у него большой потенциал. Он подписал контракт с «Челси» на длительный срок, и смотреть, как идут дела, надо будет под конец срока его действия.
Думаю, у него есть мастерство, заложена хорошая база. «Челси», похоже, верит в него, там новый тренер. Надо просто дать Михаилу время, подождать. Такова политика клуба», – приводит Goal слова экс-форварда «синих».
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Вот как у тик-токера, который бьет по пустым воротам в девятки -Да! Потенциал большой набрать просмотры!
Пересменка что ли ?
кому как не ему знать, каково это не оправдывать ожиданий в Челси