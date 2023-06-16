Андрей Кобелев: «Я против проведения Кубка России в новом формате. Нарушен спортивный принцип. Лучше просто сделать еще Кубок лиги»

Теги Андрей Кобелев премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Футбол

Андрей Кобелев выступил против проведения Фонбет Кубка России в новом формате.

«Понравилось в новом формате, что появилось больше напряженных игр.

Однако, с моей точки зрения, отсутствует главное – спортивная составляющая. Команда, которая может дважды проиграть, все равно продолжает выступление и может выиграть этот кубок. Спортивный принцип при данной сетке нарушен. Поэтому я против проведения Кубка России в таком формате.

Лучше просто сделать еще Кубок лиги, а кубок вернуть к привычному формату. Будет три турнира – игр все равно будет достаточно. В таком случае будет соблюдаться спортивный принцип», – сказал экс-тренер московского «Динамо».

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Snafu
То что команда может дважды проиграть и все равно выиграть кубок - это ни разу не нарушение спортивного принципа. Нарушение спортивного принципа в данном случае - что какая-то команда (из РПЛ) может проиграть, а другая - не может (из ФНЛ).
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Пузырёв
Зато есть Суперфинал! :-)
На самом деле, лучше ещё один турнир провести, и назвать как-нибудь позаковыристее, Кубок Лиги старо звучит...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SMART789
Ответ Snafu
То что команда может дважды проиграть и все равно выиграть кубок - это ни разу не нарушение спортивного принципа. Нарушение спортивного принципа в данном случае - что какая-то команда (из РПЛ) может проиграть, а другая - не может (из ФНЛ).
дело не столько в этом сколько в том, что изменение традиционных правил проведения соревнования влияет на его ценность

если нет преемственности и каждый раз все перетряхивают это не трофей получается, а какой то диско шар или колесо фортуны
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ape1sin
После Евро16, мне кажется, можно не вспоминать про спортивный принцип, когда португалы выщли с 3го места с тремя очками, вообще в группе не играя и выиграли Евро
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hell MASTER
Нарушается ли спортивный принцип когда 3 команда ЛЧ вместо вылета, продолжает играть уже в ЛЕ?По логике данного персонажа ДА.
А на деле крутую фишку придумал УЕФА.Которая подняла зрелищность ЛЕ за счет клубов ЛЧ.
В чем заключается этот спортивный принцип и где его границы?
По-факту крутая система турнира,старые пердуны продолжают гнуть мвнтры про какие-то псевдо спортивные принципы и "непонятнааа"
Double Elimination лучшее до чего додумались РФС.
Да активно эту турнирную систему уже лет 10 используют
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
поуху на формат... если болельщики имеют возможность видеть свою команду два раза в неделю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Правила соревнования известны заранее, все в равных условиях... и как можно нарушить спортиный принцип...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Snafu
Ответ SMART789
дело не столько в этом сколько в том, что изменение традиционных правил проведения соревнования влияет на его ценность если нет преемственности и каждый раз все перетряхивают это не трофей получается, а какой то диско шар или колесо фортуны
Ну не знаю, Лигу Чемпионов в девяностых регулярно перетряхивали и ничего, нормально всё)

Формат кубка России при этом дурацкий, да - но моя претензия в основном к тому что команды в неравных условиях и в целом перемудрили. Против double elimination как такового лично я ничего не имею.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
old folk
Ответ SMART789
дело не столько в этом сколько в том, что изменение традиционных правил проведения соревнования влияет на его ценность если нет преемственности и каждый раз все перетряхивают это не трофей получается, а какой то диско шар или колесо фортуны
В чём смысл сохранять преемственность никому не нужного турнира с околонулевыми рейтингами?
Эта реформа - попытка раскачать это болото.
И попытка удачная, потому что такого внимания к Кубку не было давно
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий