Андрей Кобелев: «Я против проведения Кубка России в новом формате. Нарушен спортивный принцип. Лучше просто сделать еще Кубок лиги»
Андрей Кобелев выступил против проведения Фонбет Кубка России в новом формате.
«Понравилось в новом формате, что появилось больше напряженных игр.
Однако, с моей точки зрения, отсутствует главное – спортивная составляющая. Команда, которая может дважды проиграть, все равно продолжает выступление и может выиграть этот кубок. Спортивный принцип при данной сетке нарушен. Поэтому я против проведения Кубка России в таком формате.
Лучше просто сделать еще Кубок лиги, а кубок вернуть к привычному формату. Будет три турнира – игр все равно будет достаточно. В таком случае будет соблюдаться спортивный принцип», – сказал экс-тренер московского «Динамо».
На самом деле, лучше ещё один турнир провести, и назвать как-нибудь позаковыристее, Кубок Лиги старо звучит...
если нет преемственности и каждый раз все перетряхивают это не трофей получается, а какой то диско шар или колесо фортуны
А на деле крутую фишку придумал УЕФА.Которая подняла зрелищность ЛЕ за счет клубов ЛЧ.
В чем заключается этот спортивный принцип и где его границы?
По-факту крутая система турнира,старые пердуны продолжают гнуть мвнтры про какие-то псевдо спортивные принципы и "непонятнааа"
Double Elimination лучшее до чего додумались РФС.
Да активно эту турнирную систему уже лет 10 используют
Формат кубка России при этом дурацкий, да - но моя претензия в основном к тому что команды в неравных условиях и в целом перемудрили. Против double elimination как такового лично я ничего не имею.
Эта реформа - попытка раскачать это болото.
И попытка удачная, потому что такого внимания к Кубку не было давно