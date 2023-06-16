Андрей Кобелев: «Я против проведения Кубка России в новом формате. Нарушен спортивный принцип. Лучше просто сделать еще Кубок лиги»

Андрей Кобелев выступил против проведения Фонбет Кубка России в новом формате.

«Понравилось в новом формате, что появилось больше напряженных игр.

Однако, с моей точки зрения, отсутствует главное – спортивная составляющая. Команда, которая может дважды проиграть, все равно продолжает выступление и может выиграть этот кубок. Спортивный принцип при данной сетке нарушен. Поэтому я против проведения Кубка России в таком формате.

Лучше просто сделать еще Кубок лиги, а кубок вернуть к привычному формату. Будет три турнира – игр все равно будет достаточно. В таком случае будет соблюдаться спортивный принцип», – сказал экс-тренер московского «Динамо».