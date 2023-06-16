Генпродюсер «Матч ТВ» о Фонбет Кубке России: «Продукт превосходит европейские лиги по цифрам. Иначе стали снимать, спасибо РФС и открытости клубов»

Генпродюсер «Матч ТВ» заявил, что новый формат Фонбет Кубка России увеличил интерес к нему.

В минувшем сезоне турнир прошел по системе Double elimination и был разделен на два пути – Путь РПЛ и Путь регионов. ЦСКА стал обладателем трофея, обыграв «Краснодар» в финале.

«В том году в это же время в рамках ПМЭФ обсуждали сложности, с которыми столкнулся российский спорт. Трансформация происходит, яркий пример – Кубок России по футболу. Долгое время он был второстепенным турниром, куда команды приезжали дублирующим составом. Но коллеги вместе с нами изменили формат, все игры проходят с предматчевыми шоу.

И в совокупности продукт дает полные трибуны на матчах. Иначе стали снимать матчи Кубка России, спасибо , открытости клубов – поставили микрофоны на скамейке запасных, игроки включаются в эфир по ходу матча.

Этот продукт превосходит по цифрам европейские чемпионаты. Та же биатлонная федерация, где Дима Губерниев сделал сериал со своими цитатами», – сказал на пятничной сессии «Суверенитет в спорте» в рамках Петербургского международного экономического форума.