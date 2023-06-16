Генпродюсер «Матч ТВ» о Фонбет Кубке России: «Продукт превосходит европейские лиги по цифрам. Иначе стали снимать, спасибо РФС и открытости клубов»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России рейтинги телевидение РФС болельщики Александр Тащин Матч ТВ Футбол

Генпродюсер «Матч ТВ» заявил, что новый формат Фонбет Кубка России увеличил интерес к нему.

В минувшем сезоне турнир прошел по системе Double elimination и был разделен на два пути – Путь РПЛ и Путь регионов. ЦСКА стал обладателем трофея, обыграв «Краснодар» в финале.

«В том году в это же время в рамках ПМЭФ обсуждали сложности, с которыми столкнулся российский спорт. Трансформация происходит, яркий пример – Кубок России по футболу. Долгое время он был второстепенным турниром, куда команды приезжали дублирующим составом. Но коллеги вместе с нами изменили формат, все игры проходят с предматчевыми шоу.

И в совокупности продукт дает полные трибуны на матчах. Иначе стали снимать матчи Кубка России, спасибо РФС, открытости клубов – поставили микрофоны на скамейке запасных, игроки включаются в эфир по ходу матча.

Этот продукт превосходит по цифрам европейские чемпионаты. Та же биатлонная федерация, где Дима Губерниев сделал сериал со своими цитатами», – сказал Александр Тащин на пятничной сессии «Суверенитет в спорте» в рамках Петербургского международного экономического форума.

11 комментариев

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Сергей Гирин
Какой бред...
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Заборостроитель
Бурные и продолжительные аплодисменты, временами переходящие в овации
+2
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Alexander Petroff
Посещаемость была большая , потому что фануйди не было. Клоуны.
+2
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SMART789
Когда я говорил, что Финал ЛЧ - просто разогрев к Финалу Фонбет Кубка я шутил 😂
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Плеймейкер87
Про сериал Губерниева не понял
+1
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Геодез
Ответ alexfreud
Самый ужасный кубок в истории. ЦСКА, который дважды играет, что б его дотянули до финала - это позорище.
при чем здесь ЦСКА?
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PINHEAD
Цифры знаешь – превзойдёшь🐗
0
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Заборостроитель
Ответ alexfreud
Самый ужасный кубок в истории. ЦСКА, который дважды играет, что б его дотянули до финала - это позорище.
Чего?🤦‍♂️
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