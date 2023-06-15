Игорь Дивеев: «В пенальти нужна уверенность, чего их бояться? Главное в ворота попасть»

Игорь Дивеев считает, что главное при исполнении пенальти – это уверенность.

В финале Фонбет Кубка России ЦСКА обыграл «Краснодар» в серии пенальти (1:1, 6:5 по пенальти).

Дивеев реализовал один из ударов в серии.

«В пенальти нужна уверенность, а чего их бояться? Я хотел в левый угол ударить – туда и ударил.

Главное – попасть в ворота. Попал, а там – ну, отбил бы вратарь, что уже сделаешь. Такое не вытащить? Может быть», – сказал защитник ЦСКА.