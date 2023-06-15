Игорь Дивеев: «В пенальти нужна уверенность, чего их бояться? Главное в ворота попасть»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Игорь Дивеев Чемпионат.com Футбол

Игорь Дивеев считает, что главное при исполнении пенальти – это уверенность.

В финале Фонбет Кубка России ЦСКА обыграл «Краснодар» в серии пенальти (1:1, 6:5 по пенальти).

Дивеев реализовал один из ударов в серии.

«В пенальти нужна уверенность, а чего их бояться? Я хотел в левый угол ударить – туда и ударил.

Главное – попасть в ворота. Попал, а там – ну, отбил бы вратарь, что уже сделаешь. Такое не вытащить? Может быть», – сказал защитник ЦСКА.

3 комментария

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Shadow1882
Либо смотрел интервью Смолова перед матчем, либо у Игнашевича учился
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corazón blanco
Ну вколотил конечно без шансов Дивеев.
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