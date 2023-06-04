Андрей Канчельскис: «РПЛ стала хуже. Когда преодолеем кризис и вернемся на международный уровень, тогда и качество вырастет, а пока будет снижаться»

Теги премьер-лига Россия болельщики Андрей Канчельскис лимит на легионеров Футбол

Андрей Канчельскис считает, что чемпионат России переживает кризис.

«Я думаю, что РПЛ стала хуже. Есть несколько причин, почему это так. Первое – это то, что наши команды не играют в еврокубках. Это сказывается на уровне всего чемпионата. Отсутствует естественный прогресс игроков.

Второе – низкая посещаемость. Многие люди в этом сезоне по какой-то причине не приходили на стадион. Играть при пустых трибунах очень печально. Качество картинки значительно падает, когда показывают, как мало болельщиков пришло на матч. Это сказывается, опять же, на настрое футболистов, на их мотивации. Болельщики – это всегда важный фактор.

И третье – это отсутствие качественных футболистов европейского уровня. Конечно, такие есть в лиге, но их единицы. Раньше было больше возможностей и наши клубы повышали уровень чемпионата России качественными трансферами. Сейчас это стало в несколько раз сложнее.

Когда мы преодолеем этот кризис и вернемся на международный уровень, тогда и качество лиги вырастет. А пока уровень будет снижаться», – сказал бывший игрок сборной России.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
"Второе – низкая посещаемость. Многие люди в этом сезоне по какой-то причине не приходили на стадион"

Да понятно по какой причине. Дачи весь год.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий