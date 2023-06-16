Властимил Петржела: «Зенит» в Европе до сих пор ничего не показал и не покажет в ближайшее время. Не верю, что могли бы выиграть у топ-клубов в ЛЧ»

Теги Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела сомневается, что «Зенит» смог бы успешно выступить в Лиге чемпионов.

Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что команда способна играть с «Интером» и «Манчестер Сити» в еврокубках.

«Не верю, что нынешний «Зенит» мог бы бороться с «Интером» или «Манчестер Сити». Они несколько лет играли в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и им никогда не везло. Поэтому не верю, что они могли выиграть у топ-клубов.

До сих пор питерцы в Европе ничего не показали и не покажут в ближайшее время. Нынешний «Зенит» мог бы выйти из группы Лиги чемпионов? До этого не выходили, поэтому не верю. В России у них сейчас нет конкуренции», – сказал экс-тренера «Зенита».

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25 комментариев

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Insta Joi
Ответ Shaldonskiy
А вот ЦСКА при Слуцком обыгрывал и Интер и МанСити
И не смог обыграть Ференцварош с Лудогорцем, заняв последнее место в самой не рейтинговой группе)))
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-1
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BBshkin
Ответ Екн Лор
Тогда Зенит при Семаке обыгрывал клопповскую Боруссию на её поле
Ога, после 2-4 на своём
+4
0
+4
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S.A.N.
Блин, хоть раз спросите у Власты про чешский футбол, может там что-то интересное происходит. Сколько можно про Зенит и Спартак переливать из пустого в порожнее?
+2
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+2
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Екн Лор
Ответ BBshkin
Ога, после 2-4 на своём
А победа над Сити многое дала ЦСКА?
+3
-1
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Shaldonskiy
А вот ЦСКА при Слуцком обыгрывал и Интер и МанСити
+7
-5
+2
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Ксения Лисенкова
Ответ Overkiller
Это какие потом "санкции" вмешались? В виде спущенного сверху лимита на легов и всплеска зарплат буратинам?
Не санкции,а ФФП.
Комплекс мер, введенный УЕФА в начале сезона 2011-2012 гг., направленный на то, чтобы футбольные клубы не тратили денег больше, чем они зарабатывают. Считается, что эти меры предостерегут клубы от попадания в финансовые проблемы и положительно скажутся на выживаемости. Финансовый фэйр плей задумывался с целью уравнять в возможностях бедные и богатые клубы
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Доктор Верховцев
— Властимил, болельщики Спартака обижаются, что вы говорите неприятные вещи про их любимую команду! Можете сказать что-либо положительное про Спартак?
— Не-не-не! И не просите! Никогда! Лучше нехорошее про Зенит!
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Остап Бендер Сгибальщик
КУЕФА 2008
СКУЕФА 2008
потом санкции вмешались.
Пана штормит похоже
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Curry30
когда у этого алкаша перестанут брать интервью?
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Екн Лор
Ответ Shaldonskiy
А вот ЦСКА при Слуцком обыгрывал и Интер и МанСити
Тогда Зенит при Семаке обыгрывал клопповскую Боруссию на её поле
+4
-3
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Фан Рубина
РПЛ - сильнейшая лига мира и эталон футбола. Её чемпиону нет необходимости конкурировать с европейскими днищами, которые превосходят лишь в плане распиаренности и раздутости бюджетов.
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swinostyd
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Ответ Александр Жердин
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Скорее, кокол. Или сочувствующий. На край мисной. Гыгыгыгыгыгыгыгыгы...
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Александр Жердин
Ответ HI MARS
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Shaldonskiy
Ответ блокад блокадыч
и занимал 4 места
ЦСКА выходил в 1/4 ЛЧ.
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Pertinax Gandi
Сейчас-то чего об этом уже говорить? Ни один российский клуб в ближайшие лет 10 ничего в Европе не покажет.
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Сергей К
Прогнозы Петржелы vs прогнозы Медведева.
Но как проверить?)
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Спартак Уокер
Полностью согласен не один из отечественных клубов сейчас был бы не способен конкурировать с грандами мирового уровня
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OldRedWhite
Пан Власта высказался строго в духе свежего интервью Президента Чехии Петра Павла :
Все русские в Европе должны быть сейчас под пристальным надзором, как японцы в США во время Второй Мировой войны!
Какой уж тут футбол ?
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HI MARS
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.ru
но есть и хорошая новость... прогнозы Петржелы сбываются с точностью до наоборот... правда не быстро
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Газонокосильщик Хави
Но Медведев же сказал, что показали бы. Или они все таки родственники? Только один в телеге свои изречения закидывает
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