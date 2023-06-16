Властимил Петржела: «Зенит» в Европе до сих пор ничего не показал и не покажет в ближайшее время. Не верю, что могли бы выиграть у топ-клубов в ЛЧ»

Властимил Петржела сомневается, что «Зенит» смог бы успешно выступить в Лиге чемпионов.

Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что команда способна играть с «Интером» и «Манчестер Сити» в еврокубках.

«Не верю, что нынешний «Зенит» мог бы бороться с «Интером» или «Манчестер Сити». Они несколько лет играли в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и им никогда не везло. Поэтому не верю, что они могли выиграть у топ-клубов.

До сих пор питерцы в Европе ничего не показали и не покажут в ближайшее время. Нынешний «Зенит» мог бы выйти из группы Лиги чемпионов? До этого не выходили, поэтому не верю. В России у них сейчас нет конкуренции», – сказал экс-тренера « ».