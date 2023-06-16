Властимил Петржела: «Зенит» в Европе до сих пор ничего не показал и не покажет в ближайшее время. Не верю, что могли бы выиграть у топ-клубов в ЛЧ»
Властимил Петржела сомневается, что «Зенит» смог бы успешно выступить в Лиге чемпионов.
Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что команда способна играть с «Интером» и «Манчестер Сити» в еврокубках.
«Не верю, что нынешний «Зенит» мог бы бороться с «Интером» или «Манчестер Сити». Они несколько лет играли в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и им никогда не везло. Поэтому не верю, что они могли выиграть у топ-клубов.
До сих пор питерцы в Европе ничего не показали и не покажут в ближайшее время. Нынешний «Зенит» мог бы выйти из группы Лиги чемпионов? До этого не выходили, поэтому не верю. В России у них сейчас нет конкуренции», – сказал экс-тренера «Зенита».
Комплекс мер, введенный УЕФА в начале сезона 2011-2012 гг., направленный на то, чтобы футбольные клубы не тратили денег больше, чем они зарабатывают. Считается, что эти меры предостерегут клубы от попадания в финансовые проблемы и положительно скажутся на выживаемости. Финансовый фэйр плей задумывался с целью уравнять в возможностях бедные и богатые клубы
— Не-не-не! И не просите! Никогда! Лучше нехорошее про Зенит!
СКУЕФА 2008
потом санкции вмешались.
Пана штормит похоже
Но как проверить?)
Все русские в Европе должны быть сейчас под пристальным надзором, как японцы в США во время Второй Мировой войны!
Какой уж тут футбол ?