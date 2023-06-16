Депутат Свищев: «В Госдуме есть болельщики ЦСКА, «Зенита». Не думаю, что преобладают пристрастия к «Спартаку»
Депутат Дмитрий Свищев рассказал, за какие клубы Мир РПЛ болеют в Госдуме.
– За какую команду больше всего болеют в Госдуме?
– Мы с футболом дружим, любим его и понимаем, у нас давние футбольные традиции. Знаю, что у нас есть болельщики ЦСКА, команды из Санкт-Петербурга.
У нас в Думе огромное представительство регионов России, где есть хотя бы одна команда, поэтому, думаю, пристрастия зависят от региона. Но бывает, что из одного региона, а болеют за разные команды.
– Много журналистов болеют за «Спартак».
– Не знаю, почему там у вас так за «Спартак» болеют все. В Москве много достойных клубов. П
ристрастия депутатов Госдумы распространяются по всей географии. Не думаю, что в Госдуме преобладают пристрастия к «Спартаку», – сказал Свищев.
Т.е. он даже не знает, как эта команда из Санкт-Петербурга называется? 🤦♂️