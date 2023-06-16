Депутат Свищев: «В Госдуме есть болельщики ЦСКА, «Зенита». Не думаю, что преобладают пристрастия к «Спартаку»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия болельщики Государственная дума Дмитрий Свищев Политика Футбол

Депутат Дмитрий Свищев рассказал, за какие клубы Мир РПЛ болеют в Госдуме.

– За какую команду больше всего болеют в Госдуме?

– Мы с футболом дружим, любим его и понимаем, у нас давние футбольные традиции. Знаю, что у нас есть болельщики ЦСКА, команды из Санкт-Петербурга.

У нас в Думе огромное представительство регионов России, где есть хотя бы одна команда, поэтому, думаю, пристрастия зависят от региона. Но бывает, что из одного региона, а болеют за разные команды. 

– Много журналистов болеют за «Спартак».

– Не знаю, почему там у вас так за «Спартак» болеют все. В Москве много достойных клубов. П

ристрастия депутатов Госдумы распространяются по всей географии. Не думаю, что в Госдуме преобладают пристрастия к «Спартаку», – сказал Свищев.

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cst Cap
За кого скажут, за того и болеем. Нам без разницы, -добавил представитель Думы
+41
-6
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JustF0rTheW1n322
Ответ Shadow1882
То есть либо московские клубы, либо Зенит. Ну это и заметно по росфутболу, на самом деле
За Ахмат там тоже топят
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сироткин Александр
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ angry horse
Даже депутатам западло вляпываться в ромбик😁
Вляпаться можно, только в лошадиный навоз.
+14
-11
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Zorin
У депутатов других проблем нет?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Yashin
"Знаю, что у нас есть болельщики ЦСКА, команды из Санкт-Петербурга"

Т.е. он даже не знает, как эта команда из Санкт-Петербурга называется? 🤦‍♂️
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СБГ СПБ
Лучше бы в Госдуме адекватные люди были, независимо от клубных пристрастий.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
юра георгиевский
Ха ха ха ха ха ха ха ха !!! Не любят наш спартачок в Гос Думе.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Наверное это и есть думские разногласия?🤡
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Faust Doc
Когда только время находят болеть эти просвещенные, мудрые и заботливые мужи???
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Savardus
Почему и для чего спортивные СМИ, с остервенением достойным порнофильма делают, спикеров из больных на голову депутатов? Сначала Терюшков. Теперь этот Свищ ректальный....
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Ермаков
Если бы в думе были болельщики,то закон о фан айди принят не был.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
КБ Сергей
Если бы тадепуты, хоть немножко, любили и понимали футбол, закон о фануйди, даже до слушаний не дошёл бы. Популисты хреновы…
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
П рисрастия
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
poolshh
Эммм… А кому это стало интересно за кого болеют депутаты? У Свищева такое спрашивать)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий