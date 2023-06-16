«Россия для меня – родная страна. Никакие санкции сербу не страшны». Вьештица о ретроматче «Зенита»
Милан Вьештица рассказал об участии в ретроматче «Зенита».
Напомним, вчера легенды «Зенита» и сборной России сыграли вничью 1:1 в ретроматче.
– Вы единственный из зарубежных футболистов, кто откликнулся на приглашение «Зенита» принять участие в ретро-матче…
– Россия для меня – родная страна. Как я мог не приехать, когда меня пригласили? И никакие санкции, поверьте, сербу не страшны, – сказал экс-защитник «Зенита».
Он был бойцом, такой же как Губочан, у них не очень с одареностью, но своими бойцовсками качествами, не техникой, так самоотдачей подкупали, старый я оказывается, как же это было давно, и тот Зенит в разы любимей!
примерно как "каракалпакский академик"