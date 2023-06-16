«Россия для меня – родная страна. Никакие санкции сербу не страшны». Вьештица о ретроматче «Зенита»

Теги Зенит Милан Вьештица премьер-лига Россия Политика Футбол

Милан Вьештица рассказал об участии в ретроматче «Зенита».

Напомним, вчера легенды «Зенита» и сборной России сыграли вничью 1:1 в ретроматче.

– Вы единственный из зарубежных футболистов, кто откликнулся на приглашение «Зенита» принять участие в ретро-матче…

– Россия для меня – родная страна. Как я мог не приехать, когда меня пригласили? И никакие санкции, поверьте, сербу не страшны, – сказал экс-защитник «Зенита».

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22 комментария

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Гамарджоба Генацвале
Молодец, что приехал!
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Сергей Жарковский
Молодчина Милан, Зенит тебя не забудет!👏👏👏
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Сибирский литовец
👍
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Дмитрий9779
Спасибо за добрые слова Милан!
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xoms
Приятно слышать.
Он был бойцом, такой же как Губочан, у них не очень с одареностью, но своими бойцовсками качествами, не техникой, так самоотдачей подкупали, старый я оказывается, как же это было давно, и тот Зенит в разы любимей!
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Александр Жердин
Милан всегда был бойцом. На поле не щадил не себя, не соперников. Но нельзя сказать,что он был "грязным" игроком. Скорее, по спортивному злым. Респект.
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Назар Игорь
Уверен что из бывших зенитовцев наверняка приехал бы Нико Ломбертс, но его можно понять, бельгийцы такое не простили бы.
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Mixet.spb
Ответ ральф шумахер
Так он никому не нужен, кроме как вот в цирковых матчах. Поэтому может позволить себе попросить крпеечку на еду, как и другие ,,звезды,,резко пооюбившие россию.
Какой же ты🤦🏻
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Дмитрий Иванов
Милан,помним!!!
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Абдаллах аль-Кутба
А чай подать забыла как всегда?
Тебе не подали на чай? Плохо просил значит.
+1
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San9
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Slavnov
в россии тоже тебе,всегда рады....
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Prokrastinator19
Милан, уважуха!
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Антон Ивонов
Ответ HI MARS
Русский человек в лицо не видел серба.Какое братство?Украинцы вот да,были братьями.Теперь потребуется много лет,много извинений,много компенсаций,чтобы украинцы простили
прощение бандеровцев - это оксюморон
примерно как "каракалпакский академик"
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-10
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Yujanin
Ответ Mixet.spb
Какой же ты🤦🏻
condom?
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