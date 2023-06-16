«Россия для меня – родная страна. Никакие санкции сербу не страшны». Вьештица о ретроматче «Зенита»

Милан Вьештица рассказал об участии в ретроматче «Зенита».

Напомним, вчера легенды «Зенита» и сборной России сыграли вничью 1:1 в ретроматче.

– Вы единственный из зарубежных футболистов, кто откликнулся на приглашение «Зенита» принять участие в ретро-матче…

– Россия для меня – родная страна. Как я мог не приехать, когда меня пригласили? И никакие санкции, поверьте, сербу не страшны, – сказал экс-защитник «Зенита».