Тиаго Силва о составе «Челси»: «Нам пришлось увеличить раздевалку. Нам нужно остановиться и разработать стратегию, иначе совершим те же ошибки»

Теги Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Тиаго Силва Футбол

Тиаго Силва высказался о проблемах в стратегии «Челси».

«Я думаю, что первый шаг, неверный шаг, сделан. Мы не можем обвинять менеджеров, если не возьмем на себя ответственность. Это тяжелый период для клуба, когда много неопределенности...

Смена владельца, приход новых игроков… Нам пришлось увеличить размер раздевалки, потому что она не подходила составу. В команде есть замечательные игроки, но, с другой стороны, всегда будут игроки, которые будут несчастливы...

Тренер может выбрать только 11 игроков из 30 с лишним. Это сложно. Некоторые не могут попасть в состав. Мы подписали восемь [игроков] в январе. Нам нужно остановиться и разработать стратегию, иначе мы можем совершить те же ошибки», – сказал защитник «Челси» в эфире beIN Sports после поражения от «Реала» в Лиге чемпионов (0:2).

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35 комментариев

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Прекрасная РФПЛ будущего
Если у вас так много игроков, то просто играйте по схеме 6-6-6. Лол, это так очевидно
+66
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Оливер Кан удаляет Роберту
Мне кажется или он сказал "Боули тупой"?
+63
-3
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therealgreenman
Разработать стратегию, что бы всех уместить в одной раздевалке…
+34
-2
+32
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MU<3
Кепу - тренером. Силву - домой, в Динамо. Лофтус-Чик - одного из них продать в Баварию, например Чика. Мудрика - в концертный тур, хоть деньги отобьёт.
Итого 4 места набрал
+25
-3
+22
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MU<3
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Если у вас так много игроков, то просто играйте по схеме 6-6-6. Лол, это так очевидно
Как называется схема 6-6-6? Игрушка дьявола?
+18
-1
+17
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Манковский
Ответ MU<3
Муту давно нет в Челси
Зато есть всякие Кукарекурельи
+6
0
+6
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red hikkikomori
Ответ MU<3
Кепу - тренером. Силву - домой, в Динамо. Лофтус-Чик - одного из них продать в Баварию, например Чика. Мудрика - в концертный тур, хоть деньги отобьёт. Итого 4 места набрал
Кукурелью сдать в Барсу как брак, плохо воспитали)
+7
-1
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Манковский
Неудивительно, цыганья на 600 лимонов не просто в одной комнате разместить. Мудрик вон на парковке переодевается.
+7
-2
+5
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добрый грек
Не обязательно увеличивать раздевалку, можно просто поставить дополнительно пару бытовок/вагончиков и вопрос решён.
+5
0
+5
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MU<3
Ответ Манковский
Неудивительно, цыганья на 600 лимонов не просто в одной комнате разместить. Мудрик вон на парковке переодевается.
Муту давно нет в Челси
+4
0
+4
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Акира_1
Какой цирк. Увеличивать раздевалку из-за большого количества игроков, но в итоге блин весь сезон некому выйти в нападении и там вынуждены мучиться Канте, Джеймс. Хаверц вообще уже 3 сезон не на своей позиции от безысходности🤭
+4
-1
+3
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Андрес Бондаренко
Ответ MU<3
Муту давно нет в Челси
Муту предложил бы всем уходящим из клуба присесть на дорожку)))
+3
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The Best
Тяьго мужик,должен же был кто-то сказать что Боули обосрался)
Над этой историей с раздевалкой уже ржут все кому не лень,а летом я уверен ещё будут кого-то покупать (Нкунку прийдёт,хотя я думаю он уже об этом жалеет глядя на нынешний Челси).
+2
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Мари Хуан
Ответ Papa Paolo
Это называется - двусторонка на базе )
трехсторонка)
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Юрий Кечко
Но вингером в 1/4 лч все равно выходит Канте )))
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Злобный Конь
Иначе повторите путь "Динамо" 2005-2006
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liverpool and barcelona fan
32 игрока в принципе хватает на 3 турнира. Пусть первый состав играет в АПЛ, второй в ЛЧ, а третий в ненужных кубках.
В ФИФа что ли не играли)
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Рашпель793
Хороший мужик этот Силва. И явно не дурак. После завершения карьеры наверняка либо тренером будет, либо управленцем каким.
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DolJun
кажется с силвой контракт не продляют
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Пако
Всё проше: "Челси" нужны новый толковый тренер и .. Р. Абрамович.
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Papa Paolo
Ответ MU<3
Как называется схема 6-6-6? Игрушка дьявола?
Это называется - двусторонка на базе )
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HellLight
это надо втолдычить американскому неадеквату.
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Инженер Управляющий
при этом половина новичков шлак и нафиг не нужны
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Dilshod Kasimov
сильва не виноват в проблемах челси
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Dilshod Kasimov
посмотрим чистку в составе челси на следующий сезон, кого оставит новый тренер или президент.
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