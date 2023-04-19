Тиаго Силва о составе «Челси»: «Нам пришлось увеличить раздевалку. Нам нужно остановиться и разработать стратегию, иначе совершим те же ошибки»

Тиаго Силва высказался о проблемах в стратегии «Челси».

«Я думаю, что первый шаг, неверный шаг, сделан. Мы не можем обвинять менеджеров, если не возьмем на себя ответственность. Это тяжелый период для клуба, когда много неопределенности...

Смена владельца, приход новых игроков… Нам пришлось увеличить размер раздевалки, потому что она не подходила составу. В команде есть замечательные игроки, но, с другой стороны, всегда будут игроки, которые будут несчастливы...

Тренер может выбрать только 11 игроков из 30 с лишним. Это сложно. Некоторые не могут попасть в состав. Мы подписали восемь [игроков] в январе. Нам нужно остановиться и разработать стратегию, иначе мы можем совершить те же ошибки», – сказал защитник « » в эфире beIN Sports после поражения от «Реала» в Лиге чемпионов (0:2).

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