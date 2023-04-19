Тиаго Силва забрал домой мяч после 0:2 от «Реала»: «Возможно, это моя последняя игра в ЛЧ. Грустно так заканчивать»

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Тиаго Силва Футбол

Тиаго Силва допускает, что провел последний матч в рамках Лиги чемпионов.

После поражения от «Реала» со счетом 0:2 38-летний защитник «Челси» забрал домой один из мячей, использовавшихся в этом матче. Он объяснил это в послематчевом интервью.

«Неприятно заканчивать противостояние таким образом после того, как у нас было несколько моментов. Возможно, это моя последняя игра в Лиге чемпионов. И грустно так заканчивать.

Мы контролировали игру в первом тайме, у нас даже было несколько моментов. Но «Реал» пользуется первым моментом, что у него есть, первым, что вы ему даете.

Мы создавали моменты, но я не понимаю, почему мы не смогли их преобразовать в голы. И это не проблема нападающих, потому что мы, защитники, тоже кое-что упустили, как, например, момент Кукурельи: если бы он забил, мы бы увидели совершенно другой второй тайм», – сказал Силва.

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44 комментария

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Инженер Управляющий
по-крайней мере Тиаго ЛЧ выиграл, сделав правильный выбор в пользу Челси, легенда!
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Denis Nikishin
Чудак в 38 лет на топовом уровне по 90 минут за матч играет 80% игр. Просто Браво!
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GerbertS
Ответ Denis Nikishin
Чудак в 38 лет на топовом уровне по 90 минут за матч играет 80% игр. Просто Браво!
вот что лечение туберкулеза в динамо с человеком делает
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Evgen_Hazard
Ой да ладно, взял 2 года назад ЛЧ, когда было совсем неочевидно. Так что нормально ты заканчиваешь.
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Gutalin
Ответ ConorNite
Легендарный игрок. Жаль, что уходит
Он не уходит. Просто Челси в следующем сезоне ЛЧ не светит. А так он же продлил на год контракт
+32
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Владимир Самсонов
Да, такое поражение в день 100-летия Динамо...
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B_Boris
Легенда Динамо 👏🏻
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Пако
Тиаго Силва грустный романтик. Но при этом отличный футболист.
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Трусики Бочкаревой
Карьеру закончит в родном Динамо
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kaka10
Ответ Инженер Управляющий
по-крайней мере Тиаго ЛЧ выиграл, сделав правильный выбор в пользу Челси, легенда!
прикольно что просто захотев, можно забрать оригинальный мяч ЛЧ домой
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ConorNite
Легендарный игрок. Жаль, что уходит
+6
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OldRedWhite
Ответ GerbertS
вот что лечение туберкулеза в динамо с человеком делает
+/ А я и забыл ! )))
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Старый Сухи
Наверняка это была последняя игра Тиаго в ЛЧ. В следующем году Челси там не будет. И вполне возможно что и через год синих тоже в ЛЧ не будет. А Тиаго осталось играть год, два. Жалко. Но он свою ЛЧ все же выиграл и именно с Челси.
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Злобный Конь
Печально и правда. Осталось в "Динамо" вернуться.
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Tollie
если есть голова на плечах, то уйдет в условный Порту и будет играть в ЛЧ с Пепе на пару. в синем могильнике талантов имени Мїхайло Мудрїка делать нечего!
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Brigande
Роналдо не взял ЛЧ , и куча других выдающихся футболистов прошлого ,, поэтому уже хорошая карьера у Силвы .
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Саша Казенкинский
Ответ GerbertS
вот что лечение туберкулеза в динамо с человеком делает
Закалка на всю жизнь)
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ВладимирНеПутин
Заканчивать в 1/4 это ещё не так плохо, особенно учитывая как играет и все что происходит с Челси
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Мадрид наказывает!
Проиграть Реалу не стыдно.
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The Best
Тьяго Сильва легенда 👏
Когда он в Челси переходил у многих были сомнения а сможет ли он в своём возрасте играть на высоком уровне в самом лучшем чемпионате мира?А он смог и при этом до сих пор остаётся одним из лучших цз,был бы у Челси нормальный владелец который не делал бы херни то возможно в следующем сезоне играли бы в ЛЧ.
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Ilia Maksiokov
Ответ therealgreenman
«Это не проблема нападающих», а были ли нападающие у Челси в первом тайме то?
Канте вышел в нападении справа
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Loginov
Удачи тебе Тиаго Силва💪
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John Smith
И увидели бы мы совсем другой 2 тайм)))
Когда Мадрид начал бы играть и забил непристойное количество голов)))
Да ладно, все же понимают, что Реал вчера не включался, но может Силве так легче, и я его понимаю.
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Azik_footbik
Пусть возвращается в Милан!) Вслед за Иброй.
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Denis242424
Карьера у него удалась. Сначала его , больного (на тот момент уже 10 месец. был болен, больной уже приехал в Динамо) выходили в СССР. Потом играл в ряде клубов. В ПСЖ зажигал вместе с Давидом Луисом (старший сын носит такую же прическу как Луис). В Челси проявил себя отлично. Повезло с Челси. Показали интересную игру. Взяли ЛЧ. Так что радоваться надо, 38 лет уже ему. А вот теперешняя судьба Челси -незавидная. Вчера болельщики повалили с трибун после 2 гола Реала. Это только начало, скоро разочарование будет накрывать их (болельщиков) все больше.
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