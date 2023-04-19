Тиаго Силва забрал домой мяч после 0:2 от «Реала»: «Возможно, это моя последняя игра в ЛЧ. Грустно так заканчивать»
Тиаго Силва допускает, что провел последний матч в рамках Лиги чемпионов.
После поражения от «Реала» со счетом 0:2 38-летний защитник «Челси» забрал домой один из мячей, использовавшихся в этом матче. Он объяснил это в послематчевом интервью.
«Неприятно заканчивать противостояние таким образом после того, как у нас было несколько моментов. Возможно, это моя последняя игра в Лиге чемпионов. И грустно так заканчивать.
Мы контролировали игру в первом тайме, у нас даже было несколько моментов. Но «Реал» пользуется первым моментом, что у него есть, первым, что вы ему даете.
Мы создавали моменты, но я не понимаю, почему мы не смогли их преобразовать в голы. И это не проблема нападающих, потому что мы, защитники, тоже кое-что упустили, как, например, момент Кукурельи: если бы он забил, мы бы увидели совершенно другой второй тайм», – сказал Силва.
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Когда он в Челси переходил у многих были сомнения а сможет ли он в своём возрасте играть на высоком уровне в самом лучшем чемпионате мира?А он смог и при этом до сих пор остаётся одним из лучших цз,был бы у Челси нормальный владелец который не делал бы херни то возможно в следующем сезоне играли бы в ЛЧ.
Когда Мадрид начал бы играть и забил непристойное количество голов)))
Да ладно, все же понимают, что Реал вчера не включался, но может Силве так легче, и я его понимаю.