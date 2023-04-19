Тиаго Силва допускает, что провел последний матч в рамках Лиги чемпионов.

После поражения от « » со счетом 0:2 38-летний защитник « » забрал домой один из мячей, использовавшихся в этом матче. Он объяснил это в послематчевом интервью.

«Неприятно заканчивать противостояние таким образом после того, как у нас было несколько моментов. Возможно, это моя последняя игра в Лиге чемпионов. И грустно так заканчивать.

Мы контролировали игру в первом тайме, у нас даже было несколько моментов. Но «Реал» пользуется первым моментом, что у него есть, первым, что вы ему даете.

Мы создавали моменты, но я не понимаю, почему мы не смогли их преобразовать в голы. И это не проблема нападающих, потому что мы, защитники, тоже кое-что упустили, как, например, момент Кукурельи: если бы он забил, мы бы увидели совершенно другой второй тайм», – сказал .

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