Тиаго Силва может разорвать контракт с «Челси» и вернуться во «Флуминенсе» летом. Его продлили до 2024-го в феврале (Globo Esporte)
Тиаго Силва может покинуть «Челси» за год до истечения контракта и перейти во «Флуминенсе».
В феврале защитник, которому в сентябре исполнится 39 лет, продлил контракт с «Челси» до лета 2024 года, но теперь он хочет досрочно прекратить сотрудничество с лондонским клубом, чтобы вернуться во «Флуминенсе» и завершить там карьеру, утверждает Globo Esporte.
По данным источника, Тиаго Силва решил вернуться в Бразилию. Официально об этом объявят после игры заключительного тура АПЛ против «Ньюкасла».
Отмечается, что главный тренер «Флуминенсе» Фернандо Диниз положительно относится к возможному переходу Силвы несмотря на наличие нескольких возрастных футболистов в команде.
Тиаго начинал карьеру во «Флуминенсе» – он находился в системе клуба с 1995 по 2000 год. Затем он играл за клуб с 2006-го по 2009-й, после возвращения из московского «Динамо».
В «Челси» бразилец перешел летом 2020-го. В составе клуба он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
После вылета от «Реала» из Лиги чемпионов Тиаго забрал домой мяч и объяснил это так: «Возможно, это моя последняя игра в ЛЧ. Грустно так заканчивать». Кроме того, он критиковал «Челси» за раздутый состав: «Нам пришлось увеличить раздевалку. Нам нужно остановиться и разработать стратегию, иначе совершим те же ошибки».
В этом сезоне на счету Силвы 32 матча и 2 голевые передачи за «Челси» во всех турнирах. Полную статистику футболиста можно найти здесь.
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