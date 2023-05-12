Тиаго Силва может разорвать контракт с «Челси» и вернуться во «Флуминенсе» летом. Его продлили до 2024-го в феврале (Globo Esporte)

Теги Челси Флуминенсе высшая лига Бразилия премьер-лига Англия возможные трансферы Тиаго Силва Фернандо Диниз Футбол

Тиаго Силва может покинуть «Челси» за год до истечения контракта и перейти во «Флуминенсе».

В феврале защитник, которому в сентябре исполнится 39 лет, продлил контракт с «Челси» до лета 2024 года, но теперь он хочет досрочно прекратить сотрудничество с лондонским клубом, чтобы вернуться во «Флуминенсе» и завершить там карьеру, утверждает Globo Esporte.

По данным источника, Тиаго Силва решил вернуться в Бразилию. Официально об этом объявят после игры заключительного тура АПЛ против «Ньюкасла».

Отмечается, что главный тренер «Флуминенсе» Фернандо Диниз положительно относится к возможному переходу Силвы несмотря на наличие нескольких возрастных футболистов в команде.

Тиаго начинал карьеру во «Флуминенсе» – он находился в системе клуба с 1995 по 2000 год. Затем он играл за клуб с 2006-го по 2009-й, после возвращения из московского «Динамо».

В «Челси» бразилец перешел летом 2020-го. В составе клуба он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

После вылета от «Реала» из Лиги чемпионов Тиаго забрал домой мяч и объяснил это так: «Возможно, это моя последняя игра в ЛЧ. Грустно так заканчивать». Кроме того, он критиковал «Челси» за раздутый состав: «Нам пришлось увеличить раздевалку. Нам нужно остановиться и разработать стратегию, иначе совершим те же ошибки».

В этом сезоне на счету Силвы 32 матча и 2 голевые передачи за «Челси» во всех турнирах. Полную статистику футболиста можно найти здесь.

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11 комментариев

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DolJun
Ответ Los Galácticos
Это потеря для Челси, как никак а по игре сейчас лучший защитник в клубе.
не смотря на то что силва объективно лучший защитник в клубе - это будет потерей только в краткосрочной перспективе, как ни парадоксально звучит. те, кто успел у него чему-то научиться - молодцы, но дальше вот и кулибали на роль деда сгодится, а в остальном именно крутая игра тьяго мешала синим внятно перейти на пару защитников. думаю ей будет фофана-бенуа с подменными чалобой и кулибали/колвилом. по защитникам челси неплохо упакован, осталось сыграть их друг с другом в паре, а когда у тебя лучший защитник может играть только в тройке - то ты только оттягиваешь это процесс. так что тьяго всего хорошего и удачи, жаль не приехал лет на 5 раньше из псж.
+24
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+17
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Ashan Sorokin
Не выдержал Тиаго такого бардака ,понимаю ,если рядовой болельщик в шоке от того что творится в клубе то можно только представить какого игрокам
+13
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+11
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Акира_1
Ответ Ashan Sorokin
Не выдержал Тиаго такого бардака ,понимаю ,если рядовой болельщик в шоке от того что творится в клубе то можно только представить какого игрокам
Вероятно, новый тренер банально сообщил некоторым игрокам, что не видет их в основе на следующий сезон. А Сильва хочет играть, потому и думает об уходе.
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Los Galácticos
Это потеря для Челси, как никак а по игре сейчас лучший защитник в клубе.
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Акира_1
Вроде грустно должно быть всё-таки Сильва заслуженный боец, но ему уже 40 лет скоро. Ну очевидно, что уже очень скоро он просядет абсолютно во всем, ибо возраст, возраст. А в Челси и так куча талантливых защитников: Колвилл, Фофана, Бенуа. Наверняка тот же Почеттино предпочёл бы строить ЦЗ с молодыми игроками на перспективу, а не тем, кто уже прошёл пик.
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artemio303
Думаю, если бы Тухель не ушел и не было этого бардака, он бы остался. Сейчас в Челси грядет перестройка и неизвестно на сколько она затянется, думаю он просто не хочет время терять
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Ноно Гомес
Да, уже возраст подошел приличный.... Классный защитник, будущий тренер думаю...
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KeriLLo
Ответ Акира_1
Вроде грустно должно быть всё-таки Сильва заслуженный боец, но ему уже 40 лет скоро. Ну очевидно, что уже очень скоро он просядет абсолютно во всем, ибо возраст, возраст. А в Челси и так куча талантливых защитников: Колвилл, Фофана, Бенуа. Наверняка тот же Почеттино предпочёл бы строить ЦЗ с молодыми игроками на перспективу, а не тем, кто уже прошёл пик.
Он уже, на самом деле, просел в скорости, а с учëтом того, что сейчас почти любой тренер играет агрессивно, то в двойке с ним опасно играть, в тройке и с низкой линией обороны он до сих пор топб
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