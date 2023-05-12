Тиаго Силва может разорвать контракт с «Челси» и вернуться во «Флуминенсе» летом. Его продлили до 2024-го в феврале (Globo Esporte)

Тиаго Силва может покинуть «Челси» за год до истечения контракта и перейти во «Флуминенсе».

В феврале защитник, которому в сентябре исполнится 39 лет, продлил контракт с «Челси» до лета 2024 года, но теперь он хочет досрочно прекратить сотрудничество с лондонским клубом, чтобы вернуться во «Флуминенсе» и завершить там карьеру, утверждает Globo Esporte.

По данным источника, решил вернуться в Бразилию. Официально об этом объявят после игры заключительного тура против «Ньюкасла».

Отмечается, что главный тренер « » положительно относится к возможному переходу Силвы несмотря на наличие нескольких возрастных футболистов в команде.

Тиаго начинал карьеру во «Флуминенсе» – он находился в системе клуба с 1995 по 2000 год. Затем он играл за клуб с 2006-го по 2009-й, после возвращения из московского «Динамо».

В « » бразилец перешел летом 2020-го. В составе клуба он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

После вылета от «Реала» из Лиги чемпионов Тиаго забрал домой мяч и объяснил это так: «Возможно, это моя последняя игра в ЛЧ. Грустно так заканчивать». Кроме того, он критиковал «Челси» за раздутый состав: «Нам пришлось увеличить раздевалку. Нам нужно остановиться и разработать стратегию, иначе совершим те же ошибки».

В этом сезоне на счету Силвы 32 матча и 2 голевые передачи за «Челси» во всех турнирах. Полную статистику футболиста можно найти здесь.