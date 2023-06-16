Эдерсон: «У Винисиуса исполинский менталитет. Многие дискредитировали его, а он делал свое дело и развивался»

Эдерсон поддержал Винисиуса на фоне расистских оскорблений в его адрес.

Во время матча 35-го тура болельщики «Валенсии» оскорбляли вингера « », называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут.

«Вижу у Винисиуса исполинский менталитет с тех пор, как он оказался в «Реале». Многие журналисты, болельщики дискредитировали его, а он делал свое дело, выкладывался по полной и развивался. Я очень рад видеть, чего он достиг, особенно с учетом того, через что ему пришлось пройти, и того, насколько сильным он показал себя.

С учетом последних вещей, через которые он прошел, неудивительно, что наступает момент, когда разум не может этого вынести. Наступает момент, когда ты не можешь сдерживаться, когда ты взрываешься», – сказал вратарь « » и сборной .

«Они всегда делали все, чтобы темнокожие не достигли вершины». Футбол сплотился вокруг Винисиуса