Эдерсон: «У Винисиуса исполинский менталитет. Многие дискредитировали его, а он делал свое дело и развивался»

Теги Сборная Бразилии по футболу Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Эдерсон Винисиус Жуниор Футбол

Эдерсон поддержал Винисиуса на фоне расистских оскорблений в его адрес.

Во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли вингера «Реала», называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут. 

«Вижу у Винисиуса исполинский менталитет с тех пор, как он оказался в «Реале». Многие журналисты, болельщики дискредитировали его, а он делал свое дело, выкладывался по полной и развивался. Я очень рад видеть, чего он достиг, особенно с учетом того, через что ему пришлось пройти, и того, насколько сильным он показал себя.

С учетом последних вещей, через которые он прошел, неудивительно, что наступает момент, когда разум не может этого вынести. Наступает момент, когда ты не можешь сдерживаться, когда ты взрываешься», – сказал вратарь «Манчестер Сити» и сборной Бразилии.

«Они всегда делали все, чтобы темнокожие не достигли вершины». Футбол сплотился вокруг Винисиуса

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10 комментариев

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Kapitan Klos
1. Документальный фильм о Винисиусе выйдет на Netflix в 2025-м
2. Винисиус возглавит спецкомитет ФИФА по борьбе с расизмом.
Ждем новости типа "Винисиус выдвинут на Нобелевскую премию мира", "Винисиус - единственный кандидат на пост Генерального секретаря ООН"...
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Спартак Уокер
Винисиус хороший игрок но очень часто и
обижается на всех после своих провокаций
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Teodrakis
Иполитовый менталитет
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Dimario
Президентом БЛМ станет, не меньше.
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Евгений Шазиев
через три года Винисиуса никто не вспомнит
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озаф76
Ответ Спартак Уокер
Винисиус хороший игрок но очень часто и обижается на всех после своих провокаций
он молод, горяч, не многие умеют совладать собою после оскорблений.
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Stewart D.
Ответ Tollie
топовые игроки раньше: *доказывают всё на поле, яркие и харизматичные на нём и за пределами. топовые игроки сейчас: - пинают политиков, чтобы они давали больше халявы черному населению 🗿 - возглавляют комитет по разнообразию (читай - очернению) и борьбе с расизмом 🗿 неудивительно, что Криш и Месси сбежали подальше от этого бреда...
вывод просто феерически глуп)) аххахаах
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