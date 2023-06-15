Андрей Канчельскис: «Спартак», не стыдно плакать и кричать все время? Всегда судьи виноваты и погода! Цирк каждый год, потому что работают дилетанты»

Теги Спартак премьер-лига Россия Газпром Андрей Канчельскис Пол Эшуорт Футбол

Андрей Канчельскис считает поведение представителей «Спартака» недостойным.

«Спартак» вообще может себя нормально вести? Чтобы про них никто ничего не говорил… Им самим это не надоело? Наверное, это невозможно – у них так принято.

«Спартак», вам не стыдно плакать и кричать все время? Не могу понять, зачем они название стадиона меняют! Придет «Газпром», например, и опять название поменяют? Что за детский сад! Вы кого-то пытаетесь удивить? Вы и так всех удивляете каждый год.

Стремно это все для меня! Вы можете представить, что у «Манчестер Юнайтед» стадион будет называться Chevrolet Old Trafford?

Красно-белые ребята, поймите вы уже, что, меняя название стадиона, вы лучше играть не будете. Это так не работает.

Почему у них каждый год происходит цирк? Когда работают дилетанты, так и происходит. Они не могут понять, что за год работы результата не будет! Кто такой вообще этот Пол Эшуорт? Откуда он взялся? Кто его привел? Могли бы спартаковца поставить на пост спортивного директора – он что, хуже работал бы?

Каждый год у этого клуба проблемы, и им нравится это, они получают удовольствие, видимо. У «Спартака» всегда судьи виноваты и погода! Смешно!

Будем продолжать следить за этим клубом, думаю, новые истории будут обязательно! Пожелаем им удачи! Могу точно сказать, что они опять займут четвертое место или третье – интриги нет», – заявил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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14 комментариев

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alexsem69
Андрей, ты прав!
+12
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Доктор Верховцев
Ответ Батуа
А че дед к смене названия арены прицепился? Это же обычное дело, названия стадионов в честь спонсоров менять.
Зарема, интересно, меняет названия в честь спонсоров?..
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Доктор Верховцев
Пральна! Доколе?! Долой! Даешь Царя на КБ трон! Зарема — на выход! Да здравствует очищение пердивом перед расформированием! Землю — крестьянам! Фабрики — рабочим! Нефть — народу! Спартак — в пердив!
+3
-1
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Zorggggg
Ай да Канчельскис, молниеносно отреагировал! Только пожаловались -- сразу ответ от маэстро.
+3
-3
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mnogokotin-
че за бред про название стадиона? оно коммерческое, контракт закончился. все топы продают название стадика, клубы зарабатывают. что он несет )
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