Андрей Канчельскис: «Спартак», не стыдно плакать и кричать все время? Всегда судьи виноваты и погода! Цирк каждый год, потому что работают дилетанты»

Андрей Канчельскис считает поведение представителей «Спартака» недостойным.

«Спартак» вообще может себя нормально вести? Чтобы про них никто ничего не говорил… Им самим это не надоело? Наверное, это невозможно – у них так принято.

«Спартак», вам не стыдно плакать и кричать все время? Не могу понять, зачем они название стадиона меняют! Придет « », например, и опять название поменяют? Что за детский сад! Вы кого-то пытаетесь удивить? Вы и так всех удивляете каждый год.

Стремно это все для меня! Вы можете представить, что у «Манчестер Юнайтед» стадион будет называться Chevrolet Old Trafford?

Красно-белые ребята, поймите вы уже, что, меняя название стадиона, вы лучше играть не будете. Это так не работает.

Почему у них каждый год происходит цирк? Когда работают дилетанты, так и происходит. Они не могут понять, что за год работы результата не будет! Кто такой вообще этот ? Откуда он взялся? Кто его привел? Могли бы спартаковца поставить на пост спортивного директора – он что, хуже работал бы?

Каждый год у этого клуба проблемы, и им нравится это, они получают удовольствие, видимо. У « » всегда судьи виноваты и погода! Смешно!

Будем продолжать следить за этим клубом, думаю, новые истории будут обязательно! Пожелаем им удачи! Могу точно сказать, что они опять займут четвертое место или третье – интриги нет», – заявил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».