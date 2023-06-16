Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов сказал, что Гильермо Абаскаль запрещает безразличие.

– Абаскаль старается уделять время абсолютно всем футболистам, чтобы каждый понимал, что он нужен команде и находится в коллективе. Нет такого, что одним – одно, а другим – другое. Все равны.

– Какой был его главный позыв? Ментальный.

– На протяжении трех-четырех недель, которые мы провели с ним на сборе, он пытался нас сплотить. Сделать из некоторых групп игроков целостный коллектив различными методами. Благодаря этому целому он хотел добиться результата.

– Интересно про группы игроков.

– Я скорее про то, что всегда, когда приходит новый тренер, он не знает игроков и их личных деталей. После прихода Абаскаля у нас сразу были различные игры, околофутбольные вещи, которые помогают общаться в непринужденной обстановке и лучше узнавать друг друга. Ну и ему нас узнавать, конечно.

– Были еще какие-то фишки от Абаскаля кроме рукопожатий?

– Нужно подумать… в голову приходит только система штрафов: свод того, что нельзя делать. Главное, что запрещено в коллективе – безразличие. Когда кто-то снисходительно относится к делу и своим партнерам.

– Самое первое, что приходит в голову: Дуарте не стал бежать за Батчи. Как понимаю, это безразличие и за это прилетело?

– Абаскаль лично потом всем говорит об ошибках, мне не хочется о ком-то говорить плохо. Все ошибаются, в том числе и я. Это часть футбола.

– Получается, что публичного разноса в раздевалке от мало?

– Ну нет, у нас есть разбор на теории. Просто что-то он решает обсудить в присутствии всех, а что-то лично. Это его прерогатива, – сказал .