«Спартак» вернется к варианту с Макарчуком из-за травмы Тавареша (Иван Карпов)

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы возможные трансферы Артем Макарчук Сочи Томаш Тавареш Футбол

«Спартак» вернется к варианту с Артемом Макарчуком из-за травмы Томаша Тавареша.

Защитник московского клуба порвал крестообразную связку колена на тренировке сборной Португалии U21.

«В «Спартаке» провели совещание. Пока неизвестно, насколько тяжелая травма. Томашу предстоит пройти углубленное медицинское обследование. Но ясно, что в ближайшие месяцы он команде не поможет.

По итогу, в клубе решили скорректировать трансферные планы и сделать упор на поиск левого защитника. Один из кандидатов – Макарчук.

Ранее «Спартак» им уже интересовался. Сейчас интерес может трансформироваться в конкретное предложение. Рассматриваются варианты как с покупкой, так и с арендой сменщика Тавареша», – написал инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале. 

Тавареш из «Спартака» порвал кресты в молодежке Португалии. Он уже пропускал из-за такой травмы 8 месяцев

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18 комментариев

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Spartakus1984
Верните лучше Айртона
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Дмитрий Шарапов
Ответ Spartakus1984
Верните лучше Айртона
Никто не отдаст, он топ во фламенго.
+14
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savik-A.M.
Ответ Spartakus1984
Верните лучше Айртона
Он продан , как его вернуть ?
+3
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Алар
Сочи не отдаст, Зенит запретит)
+1
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Spartakus1984
Ответ savik-A.M.
Он продан , как его вернуть ?
Это сарказм на то,что Айротона хейтили кому не лень,а когда он уехал,оказалось,что на своей позиции был одним из лучших в лиге,всё познается в сравнении.
+1
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Кирилл Голивец
В Сочи Макарчуку делать нечего. Нобоа уже под 40, новые звезды типа птенцов Гаранина на дальней лавке, с Хохловым это одна из самых безликих команд лиги, менеджмент за последний год типичный отечественный эффективный
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Ильдар Фарукшин
Главное проблему заранее решать стали
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спорный вариант, но всё возможно!
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Владимир Молявин
Посмотрим, что решат. То, что с этой позиции на поле начали - это правильно.
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Андрей Л.
Почему бы и нет
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Spartakus1984
Лукойл,вы зачем купили Спартак, если вы нищие или не хотите раскошеливаться?Вы всзяли великий клуб а относитесь к нему как каким нибудь ФК Химкам.
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Caniball
Макарчук сильнее и Рыбуса и Классена.
Первого можно отпускать на совсем, второго в аренду и смело брать Макарчука на левый фланг.
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Ярик01
Ответ Spartakus1984
Верните лучше Айртона
Он до 30 млн сейчас стоит, пусть даже за 20ку отправят, какой смысл в Россию за такие деньги брать.
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savik-A.M.
Ответ Spartakus1984
Это сарказм на то,что Айротона хейтили кому не лень,а когда он уехал,оказалось,что на своей позиции был одним из лучших в лиге,всё познается в сравнении.
Ну так то он сам хотел уйти , хоть за деньги
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Caniball
Ответ Spartakus1984
Верните лучше Айртона
Там уже о 30 миллионах евро разговор идет. Он просто топчик во Фла.
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