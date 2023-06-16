«Спартак» вернется к варианту с Макарчуком из-за травмы Тавареша (Иван Карпов)

«Спартак» вернется к варианту с Артемом Макарчуком из-за травмы Томаша Тавареша.

Защитник московского клуба порвал крестообразную связку колена на тренировке сборной Португалии U21.

«В « » провели совещание. Пока неизвестно, насколько тяжелая травма. предстоит пройти углубленное медицинское обследование. Но ясно, что в ближайшие месяцы он команде не поможет.

По итогу, в клубе решили скорректировать трансферные планы и сделать упор на поиск левого защитника. Один из кандидатов – .

Ранее «Спартак» им уже интересовался. Сейчас интерес может трансформироваться в конкретное предложение. Рассматриваются варианты как с покупкой, так и с арендой сменщика Тавареша», – написал инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Тавареш из «Спартака» порвал кресты в молодежке Португалии. Он уже пропускал из-за такой травмы 8 месяцев