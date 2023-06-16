«Спартак» вернется к варианту с Макарчуком из-за травмы Тавареша (Иван Карпов)
«Спартак» вернется к варианту с Артемом Макарчуком из-за травмы Томаша Тавареша.
Защитник московского клуба порвал крестообразную связку колена на тренировке сборной Португалии U21.
«В «Спартаке» провели совещание. Пока неизвестно, насколько тяжелая травма. Томашу предстоит пройти углубленное медицинское обследование. Но ясно, что в ближайшие месяцы он команде не поможет.
По итогу, в клубе решили скорректировать трансферные планы и сделать упор на поиск левого защитника. Один из кандидатов – Макарчук.
Ранее «Спартак» им уже интересовался. Сейчас интерес может трансформироваться в конкретное предложение. Рассматриваются варианты как с покупкой, так и с арендой сменщика Тавареша», – написал инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.
Тавареш из «Спартака» порвал кресты в молодежке Португалии. Он уже пропускал из-за такой травмы 8 месяцев
Первого можно отпускать на совсем, второго в аренду и смело брать Макарчука на левый фланг.