Нидерланды — Италия: прогноз на матч 18.06.2023, Лига Наций

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18 июня пройдет матч за третье место Лиги Наций УЕФА. В игре за бронзовые медали турниры сыграют НидерландыИталия. Игра пройдет в голландском городе Энсхеде на поле стадиона «Гролс Весте». Начало встречи в 16:00 по московскому времени.

Нидерланды в основное время не проигрывают в 11 играх Лиги Наций. Итальянцы прервали серию из пяти матчей без поражений в турнире. Обе сборные проиграли в полуфинале турнира.

На международном уровне сборные провели 23 матча. 16 раз сборные играли товарищеские встречи. По общему количеству побед впереди итальянцы 10:3 при 10 ничьих. В рамках Лиги Наций команды провели два матча: у Италии победа и ничья. В 7 официальных встречах преимущество на стороне Нидерландов: 3:2 по победам и две ничьи. «Оранжевые» не побеждают в семи очных встречах.

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Рекомендованная ставка: гол Нидерландов, гол Италии, «обе забьют — да», ТБ2,5.

Нидерланды

В полуфинале турнира «оранжевые» проиграли Хорватии 2:4. Основное время матча завершилось вничью 2:2. В составе Нидерландов отличились Дониэлл Мален и Ноа Ланг. Последний сравнял счет в матче на 6 компенсированной минуте. За хорватскую сборную в основное время отличились Андрей Крамарич с пенальти и Марио Пашалич с игры. В дополнительное время Бруно Петкович забил с игры и Лука Модрич с пенальти.

Результаты Нидерландов в пяти играх:

  • Лига Наций, Нидерланды — Хорватия 2:4 (2:2, 0:2 ДВ);
  • Евро-2024, Нидерланды — Гибралтар 3:0;
  • Евро-2024, Франция — Нидерланды 4:0;
  • ЧМ-2022, Нидерланды — Аргентина 2:2, СП 3:4;
  • ЧМ-2022, Нидерланды — США 3:1.

В Лиге Наций «оранжевые» заняли первое место в группе с Бельгией, Польшей и Уэльсом. Нидерланды набрали 16 очков в 6 встречах: 5 побед и ничья. Разница голов 14:6. На отрезке в 10 последних матчей у Нидерландов 6 побед, ничья и 3 поражения. Одно из трех поражений в серии пенальти.

Интересные статистические факты по игре Нидерландов:

  • Лучший бомбардир — Мемфис Депай 14, Дэви Классен 5, Стевен Бергвейн 4, Коди Гакпо 4;
  • Лучший ассистент — Мемфис Депай 6, Дэви Классен 6, Стивен Бергёйс 5;
  • Самый результативный игрок — Мемфис Депай 14+6, Дэви Классен 5+6, Стивен Бергёйс 2+5;
  • 5 последних матчей прошли на ТБ2,5;
  • В 4 домашних играх Нидерландов было забито как минимум три гола;
  • В 6 из 7 матчах Нидерланды забивают более гола;
  • В статусе хозяев у Нидерландов 9 игр из 10 без поражений;
  • Нидерланды забивают в 10 играх Лиги Наций.

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Италия

Итальянцы уступили Испании в полуфинале Лиги Наций. Команды активно начали первый тайм. На 3 минуте Ереми Пино вывел испанцев вперед. На 11 минуте Чиро Иммобиле сравнял счет. На 21 минуте Давиде Фраттези забил, но VAR отменил мяч. Счет 1:1 держался до 88 минуты. Победу испанской команде принес гол Хоселу.

Результаты Италии в пяти последних встречах:

  • Евро-2024, Мальта — Италия 0:2;
  • Евро-2024, Италия — Англия 1:2;
  • Товарищеский, Австрия — Италия 2:0;
  • Товарищеский, Албания — Италия 1:3;
  • Лига Наций УЕФА, Венгрия — Италия 1:3.

На групповой стадии Лиги Наций итальянцы заняли первое место в одной группе с Венгрией, Германией и Англией. Итальянцы набрали 11 очков в 6 встречах: 3 победы, 2 ничьи и поражение. Разница голов 8:7. В 10 официальных встречах у Италии 4 победы, 2 ничьи и 4 поражения. На чужом поле у итальянской сборной 5 побед, 3 ничьи и 2 поражения.

Интересные статические факты по игре Италии:

  • Лучший бомбардир — Джованни Ди Лоренцо 3, Джакомо Распадори 5, Чиро Иммобиле 3;
  • Лучший ассистент — Лоренцо Инсинье 3, Федерико Бернардески 2, Кристиано Бираги 2;
  • Самый результативный игрок — Джакомо Распадори 5+1, Джованни Ди Лоренцо 3+0, Лоренцо Инсинье 0+3;
  • Италия забивает в 4 гостевых играх;
  • В 7 из 11 гостевых матчах Италия забивает более гола;
  • Италия забивает в 9 из 10 играх Лиги Наций.

Коэффициенты букмекеров на матч Нидерланды — Италия

Италия не проигрывает Нидерландам в Лиге Наций: победа и ничья. Если брать официальные матчи, то преимущество на стороне «оранжевых» 3:2 по победам и 2 ничьи. С учетом товарищеских встреч Нидерланды не побеждают с 2008 года. В семи встречах четыре ничьи и три победы Италии.

Коэффициенты на матч Нидерланды —Италия от букмекерской конторы BetBoom:

  • Победа Нидерландов — 2,35;
  • Ничья — 3,51;
  • Победа Италии — 3,11;
  • ТБ2,5 — 1,78;
  • ТМ2,5 — 2,12;
  • ОЗ (да) — 1,60;
  • ОЗ (нет) — 2,33.

Для Италии матч уже не имеет турнирной мотивации. Разницы между третьим и четвертым место в Лиге Наций нет. Нидерланды играют дома и будут играть на победу. В первом матче «оранжевые» забили дважды, но уступили Хорватии по общему количеству голевых моментов. Итальянцы играли на равных с Испанией, но пропустили в концовке встречи.

В предстоящей встрече Нидерланды имеют шансы на победу, так как на их стороне мотивация и поддержка трибун. С игрой в обороне у «оранжевых» есть проблемы. Сборная пропустила в 4 из 5 последних матчах. В 3 из 5 матчах «оранжевые» пропустили более гола. Забивают Нидерланды в 20 из 21 встречи. Для ставки на матч можно выбрать «обе забьют — да» с коэффициентом 1,60 по линии букмекерской конторы BetBoom.

Нидерланды – Италия
Дата проведения
18 июня, 16.00, «де Гролш Весте»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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Где смотреть матч Нидерланды – Италия

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