17 июня, в субботу, сборная Португалии на своем поле примет Боснию и Герцеговину в матче 3-го тура группового этапа квалификации чемпионата Европы. Встреча пройдет на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне и начнется в 21:45 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Ф1 (-1,5); ТБ 2,5.

Португалия

Перед стартом отборочного цикла чемпионата Европы у сборной Португалии сменился главный тренер — вместо Фернанду Сантуша пришел испанец Роберто Мартинес, который ранее на протяжении многих лет работал со сборной Бельгии.

Под руководством нового тренера Португалия ударно начала отбор — сначала португальцы на своем поле разгромили Лихтенштейн (4:0), а затем в гостях еще крупнее выиграли у Люксембурга со счетом 6:0.

После двух туров Португалия единолично возглавляет турнирную таблицу своей группы, опережая ближайшего преследователя словаков на два очка.

Перед стартом нового цикла у многих возникал вопрос будет ли вызываться в команду Криштиану Роналду. Сам игрок был готов продолжать выступление за национальную команду, и Мартинес вызвал его на мартовские игры. Многолетний лидер португальцев оправдал надежды главного тренера, забил в двух играх четыре гола и является на данный момент одним из лучших бомбардиров отборочного цикла.

На июньские матчи футболист «Аль-Насра» снова был приглашен и готов пополнить свой лицевой счет в играх за сборную.

Остальные лидеры сборной Португалии тоже в строю и готовы помочь команде: Рафаэл Леау, Бруну Фернандеш, Жоау Феликс и, конечно же, Бернарду Силва, который на днях выиграл Лигу Чемпионов с «Манчестер Сити». Его одноклубник Рубен Диаш также должен сыграть за Португалию в двух ближайших матчах отбора.

Прогноз на матч Бельгия – Австрия

Босния и Герцеговина

Боснийцы стартовали в отборочном цикле с домашней победы над Исландией — 3:0. Героем встречи стал полузащитник «Милана» Раде Крунич, который оформил дубль.

Во втором туре боснийцы потерпели чувствительное поражение от главного конкурента за выход на чемпионат Европы Словакии — встреча в Братиславе завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Причем словаки решили судьбу встречи еще в первом тайме благодаря точным ударам Роберта Мака и Лукаша Гараслина.

Главной задачей боснийцев на июньские матчи будет не отпустить далеко Словакию. Если в матче с Португалией рассчитывать на очки будет очень тяжело, то в следующем туре команда Фарука Хаджибегича обязана дома обыгрывать Люксембург.

Португалия — Босния и Герцеговина: история личных встреч

Португалия и Босния и Герцеговина встречались между собой четыре раза: первый раз команды пересеклись в 2009 году в стыковых матчах за право поехать на чемпионат мира в ЮАР. Португальцы в обеих встречах выиграли с минимальным счетом и забронировали себе место на мундиале.

В следующий раз две эти сборные снова играли в стыках, но в этом случае за право поехать на чемпионат Европы 2012 года. Первая встреча в Зенице завершилась нулевой ничьей, а дома португальцы не оставили боснийцам ни единого шанса — 6:2.

Португалия — Босния и Герцеговина: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий матч: победа португальцев оценивается в 1.2, ничья — 6.48, а успех гостей — 17.22.

Практически нет сомнений, что Португалия возьмет очередные три очка и продолжит лидировать в своей группе.

Вероятно, что хозяева выиграют с разницей в два мяча и более мячей и резонно взять их победу с форой -1,5 за 1.64.

Также можно поставить на ТБ 2,5 за 1.6.

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