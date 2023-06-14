Где смотреть сборная Нидерландов – сборная Италии, во сколько прямая трансляция матча, Лига наций УЕФА 18 июня

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В воскресенье, 18 июня, сыграют сборная Нидерландов и сборная Италии в рамках матча за 3 место Лиги Наций УЕФА.

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  • Игра пройдет на стадионе «де Гролш Весте» в Энсхеде.
  • Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Окко.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют сборная Нидерландов – сборная Италии

  • Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.

Сборная Нидерландов: все новости

Сборная Италии: все новости

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Прогноз на матч Нидерланды – Италия

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