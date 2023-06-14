Где смотреть сборная Нидерландов – сборная Италии, во сколько прямая трансляция матча, Лига наций УЕФА 18 июня
В воскресенье, 18 июня, сыграют сборная Нидерландов и сборная Италии в рамках матча за 3 место Лиги Наций УЕФА.
🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰
- Игра пройдет на стадионе «де Гролш Весте» в Энсхеде.
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Нидерландов – сборная Италии
- Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.
Сборная Нидерландов: все новости
Комментарии