В воскресенье, 18 июня, сыграют сборная Нидерландов и сборная Италии в рамках матча за 3 место Лиги Наций УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «де Гролш Весте» в Энсхеде.

Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Окко.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют сборная Нидерландов – сборная Италии

Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.

Сборная Нидерландов: все новости

Сборная Италии: все новости

Лига наций УЕФА: все новости

Прогноз на матч Нидерланды – Италия