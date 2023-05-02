Лэмпард о Мудрике: «Ему еще многому нужно научиться. Надеемся, он станет для «Челси» великолепным игроком на многие годы»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Михаил Мудрик Футбол

Фрэнк Лэмпард считает, что Михаилу Мудрику еще многому нужно научиться в футболе.

«Есть вещи, которые, наверное, не видны на поверхности и не относятся напрямую к футболу. Но мы надеемся, что Мудрик станет для клуба великолепным игроком на многие годы.

За этот короткий период вы могли видеть всплески в его игре, но ему еще многому нужно научиться в футболе, и это абсолютно нормально для молодых игроков.

Вингерам нужно уметь исполнять и оборонительные функции, и для этого требуется время. Иначе трудно побеждать в матчах», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Челси».

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15 комментариев

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sticky fingers
Ответ Михаил Стентор
Молод? Ему так-то 22 уже. По нынешним меркам в его возрасте Неймар уже был ведущим игроком в Барсе, а Азар в том же Челси 14 голов в АПЛ забил и был незаменимым игроком основы. Все эти разговоры для оправдания этого трансфера просто смешны.
Ну при всем уважении, примеров когда игрок раскрылся после 22 тоже полно. Салах в 22 в Челси на скамейке сидел, а Де Брюйне по арендам ездил
+17
0
+17
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Михаил Стентор
Молод? Ему так-то 22 уже. По нынешним меркам в его возрасте Неймар уже был ведущим игроком в Барсе, а Азар в том же Челси 14 голов в АПЛ забил и был незаменимым игроком основы. Все эти разговоры для оправдания этого трансфера просто смешны.
+15
-4
+11
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SWAGG
купили таланта за сотку, который ровесник хвичи и уже должен сейчас показывать что то, но он слишком сырой и годится только для апл u21
+11
-4
+7
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Stewart D.
Ответ Михаил Стентор
Молод? Ему так-то 22 уже. По нынешним меркам в его возрасте Неймар уже был ведущим игроком в Барсе, а Азар в том же Челси 14 голов в АПЛ забил и был незаменимым игроком основы. Все эти разговоры для оправдания этого трансфера просто смешны.
Перечислил выдающихся игроков которые 1 на миллион))) какой молодец ты.
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Артём Кузнецов
Ещё не одну бондиану с мудриком снять успеют до конца контракта
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lovec23
В клубе бардак , смена хозяина , чехарда тренеров , бездумная трансферная огония . Мудрик просто не стоит своих денег , но если столько дали этого уже не его проблемы
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ConorNite
Рано переехал в АПЛ. Нужно было для начала хотя бы попробовать себя в клубе попроще. И не в такой токсичной среде, как в Челси
+2
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Антон Фалафель
Надо обучить ещё на соточку👍
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Семен Сергеевич
Когда за игрока отдали 100 млн - естественно будут оправдывать его всеми правдами и неправдами.

Мудрик - хороший игрок, но физически не готов к АПЛ. Надо было это учитывать. Надеюсь, что тренеры поправят этот аспект. И тогда да - будет круто.

Пока что - это реальный оверпрайс за игрока.
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Shuller18
На самом деле задатки у Мудрика есть, но для АПЛ он ещё очень сырой. Ему бы как Зинченко обкатать себя в аренде
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TFP_Sports
За те деньги, он обязан врать одно место на поле, тем более в таком возрасте.
ждите летом аренды
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Мукунку хороший
Пока учится,как войти в раздевалку))
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камикадзе
Удачи парнишке
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w.gerasymenko@icloud.com
Ответ Михаил Стентор
Молод? Ему так-то 22 уже. По нынешним меркам в его возрасте Неймар уже был ведущим игроком в Барсе, а Азар в том же Челси 14 голов в АПЛ забил и был незаменимым игроком основы. Все эти разговоры для оправдания этого трансфера просто смешны.
у русни опять подгорает ?)
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