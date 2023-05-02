Лэмпард о Мудрике: «Ему еще многому нужно научиться. Надеемся, он станет для «Челси» великолепным игроком на многие годы»
Фрэнк Лэмпард считает, что Михаилу Мудрику еще многому нужно научиться в футболе.
«Есть вещи, которые, наверное, не видны на поверхности и не относятся напрямую к футболу. Но мы надеемся, что Мудрик станет для клуба великолепным игроком на многие годы.
За этот короткий период вы могли видеть всплески в его игре, но ему еще многому нужно научиться в футболе, и это абсолютно нормально для молодых игроков.
Вингерам нужно уметь исполнять и оборонительные функции, и для этого требуется время. Иначе трудно побеждать в матчах», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Челси».
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Мудрик - хороший игрок, но физически не готов к АПЛ. Надо было это учитывать. Надеюсь, что тренеры поправят этот аспект. И тогда да - будет круто.
Пока что - это реальный оверпрайс за игрока.
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