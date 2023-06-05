Обамеянг – худший игрок «Челси» в сезоне (2 из 10), у Мудрика, Канте, Кулибали, Кукурельи – оценка 3, лучший – Тиаго Силва (8) по версии Goal
Портал Goal.com выставил оценки игрокам «Челси» за сезон.
В прошедшем чемпионате Англии «синие» заняли 12-е место.
Лучшим футболистом клуба признан защитник Тиаго Силва – 8 из 10, худшим – форвард Пьер-Эмерик Обамеянг (2).
Михаил Мудрик, Нголо Канте, Калиду Кулибали и Марк Кукурелья, в частности, получили оценку 3.
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