Обамеянг – худший игрок «Челси» в сезоне (2 из 10), у Мудрика, Канте, Кулибали, Кукурельи – оценка 3, лучший – Тиаго Силва (8) по версии Goal

Теги Челси премьер-лига Англия рейтинги Тиаго Силва Пьер-Эмерик Обамеянг Калиду Кулибали Нголо Канте Марк Кукурелья Михаил Мудрик Футбол

Портал Goal.com выставил оценки игрокам «Челси» за сезон.

В прошедшем чемпионате Англии «синие» заняли 12-е место.

Лучшим футболистом клуба признан защитник Тиаго Силва – 8 из 10, худшим – форвард Пьер-Эмерик Обамеянг (2).

Михаил Мудрик, Нголо Канте, Калиду Кулибали и Марк Кукурелья, в частности, получили оценку 3.

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8 комментариев

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ПОШОЛ ПОШОЛ
Вся команда заслуживает оценки 2/10. Выделять кого-то одного нельзя.
+15
-1
+14
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DolJun
оценить канте, который сыграл 4 игры, это конечно сильный ход. кулибали тоже на травме пол сезона
+17
-3
+14
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deadjoker
Ну канте какбы был с травмой после операции. А когда играл смотрелся на уровень выше всей команды, даже с учетом неоптимальных кондиций.
+12
0
+12
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Акира_1
И всё-таки очень смешно постоянно хейтить новых игроков, которые первый сезон в команде, что разваливалась на ходу, но при этом не обращать внимание на таких игроков как Маунт, Хаверц, которые вроде как в сложных ситуациях должны были сплотить команду и вести её вперёд, а не торговаться за зп или исчезать на поле. Объяснить неудачные трансферы всегда можно с точки зрения отсутствия тренера и чёткой тактики игры, а как объяснить провалище Маунта?
+5
-1
+4
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United_LP
Сильва конечно глыба
+3
0
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& Co1366
Зря Обама согласился на этот трансфер. В Барсе был один из лучших.
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0
+2
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Balt
Они что совсем того, оценку ставить Канте когда у него за весь сезон 7 матчей сыграно? Это вот такой уровень у них экспертизы? )
+1
0
+1
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