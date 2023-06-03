Михаил Мудрик: «Я не переживаю из-за неудач, потому что никогда не сдаюсь. А для тех, кто не сдается, приходят светлые времена»

Теги Челси премьер-лига Англия Михаил Мудрик Футбол

Михаил Мудрик поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Я очень ценю вашу поддержку. И всегда буду ценить людей, которые не отворачиваются в темные времена. Ибо когда придут светлые времена, вы будете первыми, кому я скажу «спасибо».

С божьей помощью все получится. Я даже не переживаю из-за неудач, потому что никогда не сдаюсь. А для тех, кто никогда не сдается, рано или поздно приходят светлые времена.

С уважением, Михаил», – написал вингер «Челси» в соцсетях. 

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50 комментариев

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Алексей Сигаев
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В прошлом году Украина выиграла Евровидение. А Мудрика купил Челси ровно по той же причине, по которой Украина выиграла Евровидение.
+132
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Bartez1986
пока с божьей помощью получилось только задницу мужика в спортзале сфоткать
+73
-8
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ЛоуренсАравийский
Бог в Арисе, Миша, он занят
+48
0
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FilinMD
Ответ Александр Колосов
Ахмед Муса на минималках этот Мудрик
Муса дубль делал Аргентине на ЧМ в Бразилии, потом делал еще дубль на ЧМ в России капитан сборной бывший и один из рекордсменов по матчам)

Мудрику до Мусы еще ехать и ехать
+38
-1
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Загир Абый
Ответ Александр Колосов
Ахмед Муса на минималках этот Мудрик
Зачем же так унижать Мусу?
+36
-5
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Александр Колосов
Ахмед Муса на минималках этот Мудрик
+24
-7
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TravenS
"Я не переживаю, контракт ещё 8 лет будет действовать"
+18
-1
+17
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deadjoker
Да что переживать, уже все получилось. Контракт длинный, бабок нормально дали. Сиди кайфуй
+13
-1
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#SharkTeam
Контракт до 30 лет на миллионы. Интересно он Боули называет конечно)
+8
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Алексей Сигаев
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Ответ London.is.blue
Арсенал его хотел купить тоже по той же причине? А Брайтон и Байер прошлым летом? МЮ и Ювентус им интересовались зачем? В общем все мечтали просто так купить Мудрика, ясно) Интересно, что будут писать, если он заиграет при Поче, как при Де Дзерби в Шахтере)
Хотеть купить - в футболе это очень конкретный и измеримый показатель. Например, любой агент рассказывает, что его клиентов кто только не хочет купить.
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Андрюха с района
Ответ Michael Sh
можно сколько угодно дальше угорать в комментах над Мудриком (и мотивация этих шутников очевидна и весьма печальна), но есть два простых факта: 1) за человека эти деньги отдали, потому что на него был спрос. то, что не нужно, дорого стоить не будет. базовый закон рынка. 2) человеком интересовались сразу несколько топов апл. еще раз: топов из сильнейшей лиги мира, а не Монако или Торино. feel the difference, как говорится.
Это не факты, а бред)

1. Переплата за не нужное - это один из законов рынка) Искусственно рожденный спрос приводит к такому разводилову)
2. Им интересовались два клуба из апеэлки, у которых владельцы американцы) Тут даже без каких-либо заговоров можно понять, что на такого нулину им было все равно) У них были другие цели)
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Зелёный гопник
Главное чтобы в Тик-Токе были просмотры, остальное чубрика не интересует
+8
-2
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TrueGooner
Ответ Michael Sh
можно сколько угодно дальше угорать в комментах над Мудриком (и мотивация этих шутников очевидна и весьма печальна), но есть два простых факта: 1) за человека эти деньги отдали, потому что на него был спрос. то, что не нужно, дорого стоить не будет. базовый закон рынка. 2) человеком интересовались сразу несколько топов апл. еще раз: топов из сильнейшей лиги мира, а не Монако или Торино. feel the difference, как говорится.
Конечно. К тому же весь Челси сейчас в .опе, поэтому глупо хейтить игрока в его первый сезон в команде, где вообще нет признаков хорошей игры. Все у него получится.
+8
-3
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London.is.blue
Ответ Алексей Сигаев
В прошлом году Украина выиграла Евровидение. А Мудрика купил Челси ровно по той же причине, по которой Украина выиграла Евровидение.
Арсенал его хотел купить тоже по той же причине?
А Брайтон и Байер прошлым летом?
МЮ и Ювентус им интересовались зачем?
В общем все мечтали просто так купить Мудрика, ясно)

Интересно, что будут писать, если он заиграет при Поче, как при Де Дзерби в Шахтере)
+16
-11
+5
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Подкат Пенальтьевич
Раскроется в другом клубе как Салах и Де Брюйне
+5
-1
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Marat_NJL
Ответ London.is.blue
То, что Арсенал за него давал такие же деньги, только без бонусов по-моему знают все, кто следит за АПЛ. Собственно говоря сам Арсенал этого не скрывал, так как покупка Мудрика была личной просьбой Артеты.
Зачем вы с ним спорите и что-то доказываете) это же даже не тролль)

Это какая-то усовершенствованная версия чатбота для текстов боброедки)
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Алексей Сигаев
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Ответ Marat_NJL
Комментарий удален модератором
Причина в том, что спортс - сайт, который специально уделяет много внимания охмурению "молодых умом" (с, Медведев Д.А.) футбольных болельщиков.
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Dizzod
Ответ Алексей Сигаев
В прошлом году Украина выиграла Евровидение. А Мудрика купил Челси ровно по той же причине, по которой Украина выиграла Евровидение.
а что мешало эти 100 млн перечислить на счёт Зеленского/Ахметова/Бюджет Украины напрямую? В прошлом году в марте МВФ выделили Украине 1.4 млрд. В этом году согласовали 16,4 млрд на 4 года. Вот зачем при этих миллиардах 100 млн. перечислять таким мудренным способом?
+4
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Mortimer1
Ответ Александр Колосов
Ахмед Муса на минималках этот Мудрик
Мудрику до Мусы как до луны)
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Эразм
"Я остаюсь, я буду здесь жить!" ©
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Kira625
C божьей помощью хорошую зарплату будут платить ещё долго ;)
+3
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GuruFutbola
Ждем кубок лиги конференций через 2 года)
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Доминатор_из_Грязево
Михаил Мудрик: футбол - это не про голы, я вот быстро бегаю
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Иван Никитенко
В Челси никогда не умели работать с юными талантами,ему бы в Манчестер Сити к нормальному тренеру
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Tore2016
При чем тут "сдаюсь" , "не сдаюсь" - играй лучше и будет нормально! Если ты будешь плохо играть в светлые времена, то что изменится.
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