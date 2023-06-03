Михаил Мудрик: «Я не переживаю из-за неудач, потому что никогда не сдаюсь. А для тех, кто не сдается, приходят светлые времена»
Михаил Мудрик поблагодарил болельщиков за поддержку.
«Я очень ценю вашу поддержку. И всегда буду ценить людей, которые не отворачиваются в темные времена. Ибо когда придут светлые времена, вы будете первыми, кому я скажу «спасибо».
С божьей помощью все получится. Я даже не переживаю из-за неудач, потому что никогда не сдаюсь. А для тех, кто никогда не сдается, рано или поздно приходят светлые времена.
С уважением, Михаил», – написал вингер «Челси» в соцсетях.
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Мудрику до Мусы еще ехать и ехать
1. Переплата за не нужное - это один из законов рынка) Искусственно рожденный спрос приводит к такому разводилову)
2. Им интересовались два клуба из апеэлки, у которых владельцы американцы) Тут даже без каких-либо заговоров можно понять, что на такого нулину им было все равно) У них были другие цели)
А Брайтон и Байер прошлым летом?
МЮ и Ювентус им интересовались зачем?
В общем все мечтали просто так купить Мудрика, ясно)
Интересно, что будут писать, если он заиграет при Поче, как при Де Дзерби в Шахтере)
Это какая-то усовершенствованная версия чатбота для текстов боброедки)