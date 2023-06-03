Михаил Мудрик поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Я очень ценю вашу поддержку. И всегда буду ценить людей, которые не отворачиваются в темные времена. Ибо когда придут светлые времена, вы будете первыми, кому я скажу «спасибо».

С божьей помощью все получится. Я даже не переживаю из-за неудач, потому что никогда не сдаюсь. А для тех, кто никогда не сдается, рано или поздно приходят светлые времена.

С уважением, », – написал вингер « » в соцсетях.

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