Экс-арбитр Александр Егоров назначен гендиректором «Уфы». Он сменил Газизова

Теги премьер-лига Россия Вторая лига Уфа Александр Егоров Футбол

Бывший арбитр Александр Егоров стал новым генеральным директором «Уфы».

Правление клуба из Башкортостана приняло решение назначить 50-летнего функционера на должность гендиректора.

Егоров – судья всероссийской категории, бывший руководитель департамента судейства и инспектирования РФС. В феврале 2020 года был избран президентом Федерации футбола Мордовии.

Ранее пост гендиректора «Уфы» занимал Шамиль Газизов. Он покинул клуб после вылета во Вторую лигу.

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5 комментариев

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Большие орехи
Это ,который с голливудской улыбкой?
+14
0
+14
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Екн Лор
Пошли с козырей?
+7
-1
+6
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инок
Это хороший ход. Все коридоры футбольной власти Егоров хорошо знает.
+2
-1
+1
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Adeen
Ответ Екн Лор
Пошли с козырей?
Всё нормально. С Сашиной натурой он там долго не продержится. Либо уволится, либо сломают :)
0
0
0
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