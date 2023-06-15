Экс-арбитр Александр Егоров назначен гендиректором «Уфы». Он сменил Газизова

Бывший арбитр Александр Егоров стал новым генеральным директором «Уфы».

Правление клуба из Башкортостана приняло решение назначить 50-летнего функционера на должность гендиректора.

– судья всероссийской категории, бывший руководитель департамента судейства и инспектирования РФС. В феврале 2020 года был избран президентом Федерации футбола Мордовии.

Ранее пост гендиректора «Уфы» занимал Шамиль Газизов. Он покинул клуб после вылета во Вторую лигу.