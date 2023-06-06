Газизов об уходе из «Уфы»: «Капитан корабля должен уходить последним. За 12 лет мы затащили футбол в республике на новый уровень, болельщиков стало больше»

Теги премьер-лига Россия Первая лига отставки Вторая лига Уфа Шамиль Газизов Футбол

Шамиль Газизов прокомментировал отставку с поста генерального директора «Уфы».

После вылета «Уфы» во Вторую лигу по итогам сезона Газизов подал в отставку, взяв на себя вину за понижение команды в классе.

«Капитан корабля должен уходить последним. Мы верили, что останемся в Первой лиге. Такое решение было принято, спасибо республике за возможность заниматься футбольным творчеством.

За 12 лет мы футбол в республике затащили на новый уровень, стало больше болельщиков, людей, разбирающихся в футболе, много детей, родителей.

У меня работы много, я не только футболом живу, есть много бизнеса, который я забросил. Времени у меня свободного не будет», – сказал Газизов.

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14 комментариев

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He11raizer
Последняя часть для чего говорилась? Кому ты нафиг нужен? Кто-то будет за него переживать? Кто как не он один из главных виновников такого состояния клуба, который недавно даже в ЕК играл.
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Pucheslav
Ответ Ivan Petrov
Позовите Семака,он гений и стал бы чемпионом,по утверждению болельщиков зенита
но ведь Семак работал в Уфе...
+5
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superbro
Такие не тонут
+4
0
+4
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Ivan Petrov
Позовите Семака,он гений и стал бы чемпионом,по утверждению болельщиков зенита
+11
-8
+3
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Олег Цырулёв
Что ты затащил хорошо, так это денег себе на карман. Дальше можно жить спокойно, а там, глядишь, ещё где-нибудь поисосёшься к очередной кормушке
+3
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Владислав Шевченко
По-моему они в другое место затащили футбольный клуб
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Ник Гре
Чужой среди своих - потопил таки "корабль".
+2
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Roon95
"Капитан, прямо по курсу айсберг!"
Капитан :"...полный вперёд!"
Ладно, это только шутка
+2
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Arturitto
Ты не капитан,.ты кр.ыса
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Мосгорсуд
В суд подай на Зарему и Федуна....тебе не привыкать))
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Сергей48
Вытащил? А сегодня где «Уфа»?)
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wadwill13
про затащить футбол на уровень, болельщиков на стадион... ПРОСТИТЕ, А ДАВНО МЫ ДОЛЖНЫ ХВАЛИТЬ ТЕХ КТО РАБОТАЕТ? КТО ЖОЛЖЕН И ОБЯЗАН ДЕЛАТЬ СВОЮ РАБОТУ, ЗА КОТОРЫЕ ОН ПОЛУЧАЛ ОГРОМАНННЫЕ ДЕНЬГИ. ЗА ЧТО ЕМУ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЛАГОДАРНЫ? он делал то что обязан из его обязанностей менеджера. в чем проблема? а вот почему не судят тех кто провалилась в мусор миллионы рублей, кто ворует... вот почему за это его государство сроком не наградил? когда фирма теряет деньги то это вина полностью на менедменте
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Pelerin
Последним он ушёл? А те, кто остались, для него так - пыль под ногами)
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sd4fmwrvz8
Если реально футбола же не было в республике , уровень в свое время подняли интерес,болельщиков,много пацанов занимается в школе ходят в формах,Уфа стало брендом а ведь раньше и этого не было даже,одного его тут судить не стоит там выше есть руководители кому клуб по сути не был нужен,как абуза была,там был мурзагулов такой товарищ постарался развалить все что можно и теперь за бугром поживает радуется, мягко говоря личность та еще мерзкая
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