Газизов об уходе из «Уфы»: «Капитан корабля должен уходить последним. За 12 лет мы затащили футбол в республике на новый уровень, болельщиков стало больше»

Шамиль Газизов прокомментировал отставку с поста генерального директора «Уфы».

После вылета «Уфы» во Вторую лигу по итогам сезона Газизов подал в отставку, взяв на себя вину за понижение команды в классе.

«Капитан корабля должен уходить последним. Мы верили, что останемся в лиге. Такое решение было принято, спасибо республике за возможность заниматься футбольным творчеством.

За 12 лет мы футбол в республике затащили на новый уровень, стало больше болельщиков, людей, разбирающихся в футболе, много детей, родителей.

У меня работы много, я не только футболом живу, есть много бизнеса, который я забросил. Времени у меня свободного не будет», – сказал .

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