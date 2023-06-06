Газизов об уходе из «Уфы»: «Капитан корабля должен уходить последним. За 12 лет мы затащили футбол в республике на новый уровень, болельщиков стало больше»
Шамиль Газизов прокомментировал отставку с поста генерального директора «Уфы».
После вылета «Уфы» во Вторую лигу по итогам сезона Газизов подал в отставку, взяв на себя вину за понижение команды в классе.
«Капитан корабля должен уходить последним. Мы верили, что останемся в Первой лиге. Такое решение было принято, спасибо республике за возможность заниматься футбольным творчеством.
За 12 лет мы футбол в республике затащили на новый уровень, стало больше болельщиков, людей, разбирающихся в футболе, много детей, родителей.
У меня работы много, я не только футболом живу, есть много бизнеса, который я забросил. Времени у меня свободного не будет», – сказал Газизов.
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Ладно, это только шутка