Аликин об «Уфе»: «Печально, что за 2 года команда вылетела из РПЛ во Вторую лигу. Футбол так «нужен» республике, видимо»

Бывший защитник «Уфы» Павел Аликин высказался о вылете команды во Вторую лигу.

В прошлом году уфимцы вылетели из Мир , в этом – из Мелбет Первой лиги.

«Печально, что за два года «Уфа» вылетела из РПЛ во Вторую лигу. Я десять лет провел в «Уфе», переживаю за команду.

Видимо, на данном этапе футбол так «нужен» республике, такая там атмосфера, что команда вылетела», – сказал игрок « ».

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