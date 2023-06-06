Аликин об «Уфе»: «Печально, что за 2 года команда вылетела из РПЛ во Вторую лигу. Футбол так «нужен» республике, видимо»

Теги Павел Аликин премьер-лига Россия Первая лига Вторая лига Уфа Родина Москва Футбол

Бывший защитник «Уфы» Павел Аликин высказался о вылете команды во Вторую лигу.

В прошлом году уфимцы вылетели из Мир РПЛ, в этом – из Мелбет Первой лиги. 

«Печально, что за два года «Уфа» вылетела из РПЛ во Вторую лигу. Я десять лет провел в «Уфе», переживаю за команду.

Видимо, на данном этапе футбол так «нужен» республике, такая там атмосфера, что команда вылетела», – сказал игрок «Родины». 

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13 комментариев

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Дмитрий Осипов
Открыли новое для себя, о том, что футбол в провинции на высшем проф уровне нужен не везде? в регионе в целом спорт развит хорошо, значит есть база спортивных болельщиков, но работать с друзьями из бюджета приятнее, чем с конкурентами в спортивном кластере.
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Кино Музыка
Не совсем понятный обвал. Все кивают на руководство республики, но виноватых больше. Клуб почему-то был не популярен среди болельщиков и рекламодателей.
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SopTecret
по ощущению, он давно уже не нужен. зачем тратить деньги на него, когда можно на себя, в самом деле((
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Ранальду с пивком
Эффективное управление у Акрона , Краснодара , Родины в конце концов . В остальном это распил бабла . Бюджет Акрона за всю историю клуба по-моему как один год Уфы в РПЛ . По итогу крепкий Средняк в ФНЛ , играют как могут, стрельнут как Родина -выйдут, нет -значит нет и в кубке шороху навели . Болельщика своего находят , чего не скажешь об Уфе , один раз на Рейнджерс пришел народ
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Why always me?!
Найдите спонсоров. Привыкли за счёт бюджетных средств жить. В республике других проблем хватает, тут ещё футболистам миллионы платить.
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Ответ Марат Каримуллин
а как они радовались, когда Рубин выйграли!
Рубин сам тогда проиграл...итоги, футбольный бог вернул Рубин, а их отсеял...
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Ранальду с пивком
Ответ А.Э.РАСИМ
Меня удивляет постоянное тупое стремление "построить" футьол там, где он расти не будет по ряду причин. Незачем создавать "Нью Васюки" на каждом углу. У нас команды создаются и умирают как мотыльки. На все эти деньги "великих футбольных проектов" можно было бы построить города.... Создание долговых ям- саботаж. Южные регионы не могут попасть на бал, а клубы типа Тосно, Уфы, Хабаровска могут.....Со своими непонятными проектами, унылыми стадионами...... Безумие. Но не останавливайтесь, городов для списания средств страны много.... Давайте непременно мы уедем в высшую лигу Нерюнгри, Магадан(как упустили), Ухту...... Игры на пластиковом поле, вьюга, сугробы возле поля.... Футбол только прогрессирует в таких условиях.
Буде-Глимт за полярным кругом играет и ничего , чемпионат средней Азии проводится в +35 и ничего . Чем например Западная Сибирь не заслужила футбол? Где климат практически схожий с Москвой , а крупных городов столько что можно было свою премьер лигу сделать , еще б из небесной лиги выдернуть команд , там и на свою ФНЛ хватит
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