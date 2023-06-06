Аликин об «Уфе»: «Печально, что за 2 года команда вылетела из РПЛ во Вторую лигу. Футбол так «нужен» республике, видимо»
Бывший защитник «Уфы» Павел Аликин высказался о вылете команды во Вторую лигу.
В прошлом году уфимцы вылетели из Мир РПЛ, в этом – из Мелбет Первой лиги.
«Печально, что за два года «Уфа» вылетела из РПЛ во Вторую лигу. Я десять лет провел в «Уфе», переживаю за команду.
Видимо, на данном этапе футбол так «нужен» республике, такая там атмосфера, что команда вылетела», – сказал игрок «Родины».
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