Газизов подал в отставку с поста гендиректора «Уфы». Он взял на себя вину за вылет во Вторую лигу
Шамиль Газизов покидает пост генерального директора «Уфы».
«Шамиль Газизов подал в отставку с поста генерального директора клуба, взяв всю вину на себя за результаты команды в нынешнем сезоне», – говорится в сообщении клуба.
Ранее «Уфа» вылетела во Вторую лигу. Команда опустились из высшего дивизиона России в третий по силе за два сезона – команда вылетела из РПЛ в Первую лигу в прошлом году.
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Шамилька за такие крохи даже пятую точку с кресла не поднимет. Да и воровать больше не на чем. Вот и сбежал, "взял ответственность на себя" )
надеюсь в будущем всё наладится и мы увидели Уфу снова в вышке)