Газизов подал в отставку с поста гендиректора «Уфы». Он взял на себя вину за вылет во Вторую лигу

Шамиль Газизов покидает пост генерального директора «Уфы».

« подал в отставку с поста генерального директора клуба, взяв всю вину на себя за результаты команды в нынешнем сезоне», – говорится в сообщении клуба.

Ранее «Уфа» вылетела во Вторую лигу. Команда опустились из высшего дивизиона России в третий по силе за два сезона – команда вылетела из в Первую лигу в прошлом году.

«Уфа» – во Второй лиге! Она давно страдает без денег – даже продавала автобус

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы