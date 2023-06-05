Газизов подал в отставку с поста гендиректора «Уфы». Он взял на себя вину за вылет во Вторую лигу

Теги премьер-лига Россия Первая лига отставки Вторая лига Уфа Шамиль Газизов Футбол

Шамиль Газизов покидает пост генерального директора «Уфы».

«Шамиль Газизов подал в отставку с поста генерального директора клуба, взяв всю вину на себя за результаты команды в нынешнем сезоне», – говорится в сообщении клуба.

Ранее «Уфа» вылетела во Вторую лигу. Команда опустились из высшего дивизиона России в третий по силе за два сезона – команда вылетела из РПЛ в Первую лигу в прошлом году. 

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65 комментариев

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Камиль Мухаметшин
ну все отмучалась Уфа а теперь либо ликвидация или возрождение последний вариант я прям не верю...
+64
-2
+62
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Тайосич
Газизов - вор, жулик и прохиндей.
+56
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+44
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Прекрасная РФПЛ будущего
Предлагаю обменять Уфу на Зенит
+52
-21
+31
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Екн Лор
Ответ Тайосич
Газизов - вор, жулик и прохиндей.
Газизов изначально таким не был. Но потом принял "правила игры". С Бердыевым похожая была ситуация, или с Газзаевым
+31
-7
+24
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Alex_Polishchuk
За последние семь сезонов Уфа продала игроков на 32,5 млн евро. Шамиль, ну где ты это все умудрился провафлить?
+21
-1
+20
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encaro_one
Ответ Камиль Мухаметшин
ну все отмучалась Уфа а теперь либо ликвидация или возрождение последний вариант я прям не верю...
Как обычно. Банкротство, а потом новый клуб.
+19
-1
+18
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Redmurza
Ответ Крэнг
Какой такой, простите? Это что, клуб с какой-то многолетней историей? Традициями? Большим количеством болельщиков? Новодел, ярко вспыхнувший и на шару залетевший в ПЛ, только и всего
Все клубы когда-то были новоделами, что теперь
+9
0
+9
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Дмитрий9779
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Предлагаю обменять Уфу на Зенит
Отклоняю ваше предложение.
+11
-3
+8
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Контрольный выстрел
Ответ Alex_Polishchuk
За последние семь сезонов Уфа продала игроков на 32,5 млн евро. Шамиль, ну где ты это все умудрился провафлить?
А кто тебе сказал, что бабло потеряно? ) Они просто не в Уфе ))
+7
0
+7
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Крэнг
Ответ Вова Тарасов
жалко, что такой клуб вылетает в низшие дивизионы( надеюсь в будущем всё наладится и мы увидели Уфу снова в вышке)
Какой такой, простите? Это что, клуб с какой-то многолетней историей? Традициями? Большим количеством болельщиков? Новодел, ярко вспыхнувший и на шару залетевший в ПЛ, только и всего
+11
-5
+6
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LNk O
но все знают, кто по-настоящему виноват в вылете)
+7
-1
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atomio
норм всех подоил 😅😅👍🏻
+7
-1
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ЦСКА1960
А в чем выражается это "взятие" ответственности? Он долги клуба из личного имущества будет оплачивать, или что?
+6
0
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Ебздрогыч
Ждем очередной иск к Федуну по этому поводу
+8
-3
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Pelerin
Там лидерам команды з/п до 140 тр/мес урезали. Остальным ещё меньше платят.

Шамилька за такие крохи даже пятую точку с кресла не поднимет. Да и воровать больше не на чем. Вот и сбежал, "взял ответственность на себя" )
+6
-1
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Адекватник
Ахахах :)) взял ответственность :)) насмешили :))
+5
-1
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Айвенго
Очевидный конец башкирского пройдохи. В цивилизованной стране оказался бы за решеткой.
+6
-3
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Fanil Mazitov
Этого прохиндея надо было выгнать еще после вылета из РПЛ.Куда власти смотрят?Хабиров сам обещал,что будет помогать клубу.Рубин в РПЛ,а Уфа ФНЛ-2,вот уровень активности и полезности властных структур двух соседних республик.
+4
-1
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Recreated
Ответ Камиль Мухаметшин
ну все отмучалась Уфа а теперь либо ликвидация или возрождение последний вариант я прям не верю...
Уфу можно считать небесным клубом, вот только пройдёт полгода или год и всё!
+5
-2
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Бромка
Ответ ЦСКА1960
А в чем выражается это "взятие" ответственности? Он долги клуба из личного имущества будет оплачивать, или что?
Премию себе выпишет на 5% меньше.
+2
0
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hiper26
Взял на себя вину и немного денег.
+2
0
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Барыга блинами
Хитрый Шамиль всё просчитал на шаг вперёд. Уходит ДО банкротства)
+3
-1
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Вова Тарасов
жалко, что такой клуб вылетает в низшие дивизионы(
надеюсь в будущем всё наладится и мы увидели Уфу снова в вышке)
+5
-3
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Василий Леонов
добро пожаловать в небесную лигу
+2
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Pelerin
Ответ Честный контроль
Экспертница оказалась настолько злопамятной, что потопила целую команду родного региона ради удовлетворения своих амбиций.
Глуповато даже для тебя )
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