Тебас о расистских кричалках: «Сейчас это единичные случаи, но мы должны продолжать бороться. Это как тлеющий уголек: если на него подуть, он разгорается сильнее»
Хавьер Тебас высказался о проблеме расизма в испанском футболе.
Президент Ла Лиги вспомнил о скандале с участием Винисиуса Жуниора – фанаты «Валенсии» называли игрока «Реала» «обезьяной» и «дурнем».
«Внимание и давление извне, несомненно, подтолкнули Испанию к действиям, хотя они исходили и из Испании. Это была трудная неделя, с большим риском репутационного ущерба.
Мы по-прежнему считаем, что Испания не является расистской страной, но есть расистское поведение, и это поведение означает, что нам нужно действовать настолько решительно, насколько это возможно.
В этих вопросах всегда можно сделать больше. Никогда не стоит соглашаться с тем, что сделанного уже достаточно.
Много лет назад целые стадионы выкрикивали расистские кричалки. Сейчас это по большей мере сводится к единичным случаям, но нам нужно продолжать бороться с этим. Это как тлеющий уголек: если на него подуть, он разгорается сильнее», – сказал Тебас.
Расист проклятый !