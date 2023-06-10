Тебас о расистских кричалках: «Сейчас это единичные случаи, но мы должны продолжать бороться. Это как тлеющий уголек: если на него подуть, он разгорается сильнее»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Хавьер Тебас Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Хавьер Тебас высказался о проблеме расизма в испанском футболе.

Президент Ла Лиги вспомнил о скандале с участием Винисиуса Жуниора – фанаты «Валенсии» называли игрока «Реала» «обезьяной» и «дурнем».

«Внимание и давление извне, несомненно, подтолкнули Испанию к действиям, хотя они исходили и из Испании. Это была трудная неделя, с большим риском репутационного ущерба.

Мы по-прежнему считаем, что Испания не является расистской страной, но есть расистское поведение, и это поведение означает, что нам нужно действовать настолько решительно, насколько это возможно.

В этих вопросах всегда можно сделать больше. Никогда не стоит соглашаться с тем, что сделанного уже достаточно. 

Много лет назад целые стадионы выкрикивали расистские кричалки. Сейчас это по большей мере сводится к единичным случаям, но нам нужно продолжать бороться с этим. Это как тлеющий уголек: если на него подуть, он разгорается сильнее», – сказал Тебас.

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11 комментариев

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OldRedWhite
За Уголька , ответишь !
Расист проклятый !
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Los Galácticos
Похоже в заголовке завуалированное оскорбление Винисиуса со стороны Тебаса :)
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Фан Рубина
Ну да, пока уголёк тлеет, болельщики будут на него дуть, чтобы разгоралось сильнее и у команды соперника от этого ломалась игра.
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ZamoRano
Тлеющий уголёк 🤣👍
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Газонокосильщик Хави
Уголёк))) эххх. Ладно, понимаю, что у них это не ассоциация с цветом кожи
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Очки Дани Алвеса
Тебас, конечно, какой-то невероятный лопух в умениях составить правильные красивые заявления. Ну какой расизм и уголь в одном предложении? Ну нанял бы себе SMM и копирайтеров
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Budabuda
про тлеющий уголёк верно подмечено. винисиус любит делать из мухи слона
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serhio_ramos_
Этот расист гуру сегодня уже все ветки загадил.
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Savardus
Эта битва будет вечной - снежки против угольков
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инок
Проблема скорее надуманная. Только одного Винисиуса обзывают - или всех чернокожих в лиге? Если только его, то может проблема не в расизме, а в нем самом...
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GuruFutbola
Когда завершит карьеру чернолюд, кроме его истерик ничего и не вспомнят, увы, школа меньше чем клуба
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