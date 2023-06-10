Тебас о расистских кричалках: «Сейчас это единичные случаи, но мы должны продолжать бороться. Это как тлеющий уголек: если на него подуть, он разгорается сильнее»

Хавьер Тебас высказался о проблеме расизма в испанском футболе.

Президент Ла Лиги вспомнил о скандале с участием – фанаты «Валенсии» называли игрока « » «обезьяной» и «дурнем».

«Внимание и давление извне, несомненно, подтолкнули Испанию к действиям, хотя они исходили и из . Это была трудная неделя, с большим риском репутационного ущерба.

Мы по-прежнему считаем, что Испания не является расистской страной, но есть расистское поведение, и это поведение означает, что нам нужно действовать настолько решительно, насколько это возможно.

В этих вопросах всегда можно сделать больше. Никогда не стоит соглашаться с тем, что сделанного уже достаточно.

Много лет назад целые стадионы выкрикивали расистские кричалки. Сейчас это по большей мере сводится к единичным случаям, но нам нужно продолжать бороться с этим. Это как тлеющий уголек: если на него подуть, он разгорается сильнее», – сказал .