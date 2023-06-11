Анри о расизме: «Ничего не меняется. Винисиус – суперзвезда «Реала», он защищен. Что насчет темнокожего с улицы, у которого нет защиты?»

Теги Интер Тьерри Анри премьер-лига Англия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Ромелу Лукаку Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Тьерри Анри высказался о необходимости борьбы с расизмом в футболе.

– Все, как я уже говорил Дель Пьеро, – ничего не изменилось. С Лукаку [в полуфинале Кубка Италии] произошла та же история: он жестом показал толпе замолчать – [судья] решил, что он провоцирует толпу, и Лукаку был удален с поля, получив вторую желтую карточку.

Винисиуса Жуниора оскорбляли на расовой почве, душили – он вырвался, немного вышел из себя и получил красную карточку [в матче с «Валенсией» в Ла Лиге]. Да, карточку потом отменили, но в ней изначально не было никакого смысла.

Моя история, история Джона Барнса, других людей сообщества, – одно и то же. Ничего не меняется.

Вернемся к Винисиусу. Он играет за «Реал», он суперзвезда и в какой-то степени защищен. А что насчет простых темнокожих парней с улицы, у которого нет защиты? Если такое происходит с Винисиусом, то когда мы, наконец, поймем, что происходит, и начнем говорить об этом?

Приведу аналогию, кажущуюся мне уместной. Если я прихожу на концерт и вижу, что кто-то ведет себя глупо, и замечаю, что певец ведет себя неподобающим образом – нужно ли прогонять певца? Но тогда концерт закончится. Всегда кажется, что игрок должен платить за поддержку, которую он получает. Но это уже слишком, хватит!

– Вы помните, как в 2013 году Кевин-Принс Боатенг, будучи игроком «Милана», ушел с поля? Многие игроки тогда сталкивались с расизмом. Сейчас игроки реагируют именно так. Если это не работает, если не работают штрафы и закрытие трибун, нужно ли говорить о снятии очков с команд?

– Я отвечал на этот вопрос много раз. Если спросить любого темнокожего, что он думает об этом, он скажет, что это правильное решение. Но мне хотелось бы знать, что об этом думают представители других сообществ, что думают партнеры по команде.

Я страдал от этого, как и многие люди – не только темнокожие, но и представители других сообществ сталкивались с подобным на поле и вне его. Если вы спросите меня, я отвечу, что да, но мне интересно, что об этом думают другие, – сказал бывший игрок «Арсенала».

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29 комментариев

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blackwerwolf
А белые как защищены от темнокожего с улицы?
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Самый адовый Крикун
88% простых темнокожих парней с улицы, если погибают, то от рук таких же простых темнокожих парней, чуть светлее, чуть темнее, но от таких же
+20
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ blackwerwolf
А белые как защищены от темнокожего с улицы?
Собственным жильём🌚
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Van Looser
У чернокожего на улице есть пистолет
+6
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Мельников Михаил
Если в поселке цыган растет нормальный парень. Что хотел бы учиться в школе, что хотел бы потом нормальную работу ... Но он понимает, что никогда не получит этого. Как бы не старался - ему не вырваться.
Кто в этом виноват? Цыгане или остальные?
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Dark.Babysitter
Когда слышу про чёрных или белых с улицы то возникает вопрос - почему они на улице, а не на работе? Не в школе? Не в колледже?
Нормальный черный, белый, желтый, цыган или красный всегда сможет учиться и найдет работу.
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Artem MERLIN
Единственный способ побороть расизм это просто забыть о нем и не реагировать на него. Винисиус как дурак повелся на оскорбления и его будут еще больше оскорблять из-за этого. Вроде взрослый уже, а ведет себя как малолетний дурак
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Газонокосильщик Хави
да все просто тьери. черный с улице берет нож или пистолет и идет грабить белого на этой улице. наверное из-за расизма или несправедливости. да тьери?
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Glukinho
Ответ Artem MERLIN
Единственный способ побороть расизм это просто забыть о нем и не реагировать на него. Винисиус как дурак повелся на оскорбления и его будут еще больше оскорблять из-за этого. Вроде взрослый уже, а ведет себя как малолетний дурак
единственный способ побороть изнасилования - зашивать вагины
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BBshkin
Ответ luckyanov
Черному на улице вообще ТРУБА. Осеменено если зайдет в случайно в квартал к белым гангстерам и по совместительству продавцам наркоты. Надо бы каждому черному страховку оформить от угнетения и пожизненную пенсию(за счет белых угнетателей разумеется)….
Ох уж эти страшные белые кварталы… помню на соседней с Елисеевскими полями улице несчастные добрые арабы хороший махыч устроили..сопровождавшие меня отвратительные белые расисты предложили перейти на другую сторону.
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Сикарио
Ответ Мельников Михаил
Если в поселке цыган растет нормальный парень. Что хотел бы учиться в школе, что хотел бы потом нормальную работу ... Но он понимает, что никогда не получит этого. Как бы не старался - ему не вырваться. Кто в этом виноват? Цыгане или остальные?
Почему же? Что мешает ему украсть ноутбук и научиться программированию например?
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Glukinho
Ответ Мельников Михаил
Если в поселке цыган растет нормальный парень. Что хотел бы учиться в школе, что хотел бы потом нормальную работу ... Но он понимает, что никогда не получит этого. Как бы не старался - ему не вырваться. Кто в этом виноват? Цыгане или остальные?
не выдумывай
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Дмитрий Гудков
Ага да, особенно в воспитанной Франции
Где коричневые просто могут подходить трогать тебя, навязывая что-то купить
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Sobachkin
Такие темнокожие обычно на улице гопники или ж дилеры, это рассказали сами Винисиусоподобные. Если б не футбол застрелили или ж посадили
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blaugrano
И через сто-двести лет ничего не поменяется. Собственно, а почему что-то должно/обязано поменяться? Это человеческая природа - она неизменна.

Хотя, кое-что всё же изменится. Через пару столетий белая раса превратится в меньшинство, а в последующем и вовсе исчезнет, став миксованной расой по типу американской.
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luckyanov
Черному на улице вообще ТРУБА.
Осеменено если зайдет в случайно в квартал к белым гангстерам и по совместительству продавцам наркоты.
Надо бы каждому черному страховку оформить от угнетения и пожизненную пенсию(за счет белых угнетателей разумеется)….
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Итачи Учиха
У черного с улицы есть ствол, нож, субсидии и чувство вседозволенности. Не зря ведь пару лет назад все защищали черного уголовника, которого по делу придушили. Скоро больше, чем у белых будет прав
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savik-A.M.
" простые темнокожие парни с улицы " в Европе , это потенциально криминальный контингент , и лучше перейти на другую сторону дороги )
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А.Э.РАСИМ
А как насчет белых нищих на улицах, белых бездомных?
Анри надеюсь неустанно думает о них.
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Люблю Марго Робби
За###ли уже со своими ущемленными неграми
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Безумный Макс
да как вы за**** уже нытики ущемлённые
а что насчёт белых которых толпой месят приезжие из Африки в какой нибудь Франции?
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