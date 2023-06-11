Анри о расизме: «Ничего не меняется. Винисиус – суперзвезда «Реала», он защищен. Что насчет темнокожего с улицы, у которого нет защиты?»

Тьерри Анри высказался о необходимости борьбы с расизмом в футболе.

– Все, как я уже говорил Дель Пьеро, – ничего не изменилось. С Лукаку [в полуфинале Кубка Италии] произошла та же история: он жестом показал толпе замолчать – [судья] решил, что он провоцирует толпу, и Лукаку был удален с поля, получив вторую желтую карточку.

оскорбляли на расовой почве, душили – он вырвался, немного вышел из себя и получил красную карточку [в матче с «Валенсией» в ]. Да, карточку потом отменили, но в ней изначально не было никакого смысла.

Моя история, история Джона Барнса, других людей сообщества, – одно и то же. Ничего не меняется.

Вернемся к Винисиусу. Он играет за « », он суперзвезда и в какой-то степени защищен. А что насчет простых темнокожих парней с улицы, у которого нет защиты? Если такое происходит с Винисиусом, то когда мы, наконец, поймем, что происходит, и начнем говорить об этом?

Приведу аналогию, кажущуюся мне уместной. Если я прихожу на концерт и вижу, что кто-то ведет себя глупо, и замечаю, что певец ведет себя неподобающим образом – нужно ли прогонять певца? Но тогда концерт закончится. Всегда кажется, что игрок должен платить за поддержку, которую он получает. Но это уже слишком, хватит!

– Вы помните, как в 2013 году Кевин-Принс Боатенг, будучи игроком « », ушел с поля? Многие игроки тогда сталкивались с расизмом. Сейчас игроки реагируют именно так. Если это не работает, если не работают штрафы и закрытие трибун, нужно ли говорить о снятии очков с команд?

– Я отвечал на этот вопрос много раз. Если спросить любого темнокожего, что он думает об этом, он скажет, что это правильное решение. Но мне хотелось бы знать, что об этом думают представители других сообществ, что думают партнеры по команде.

Я страдал от этого, как и многие люди – не только темнокожие, но и представители других сообществ сталкивались с подобным на поле и вне его. Если вы спросите меня, я отвечу, что да, но мне интересно, что об этом думают другие, – сказал бывший игрок «Арсенала».