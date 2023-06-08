«ПСЖ» хочет подписать минимум 7 игроков летом. Свободные агенты – приоритет

Теги ПСЖ высшая лига Португалия Спортинг лига 1 Франция возможные трансферы Мануэль Угарте деньги Футбол

«ПСЖ» намерен обновить состав этим летом.

Ожидается, что состав парижан пополнят как минимум семь игроков, сообщает L’Équipe.

60 млн евро из трансферного бюджета потратят на полузащитника «Спортинга» Мануэля Угарте, поэтому приоритетом «ПСЖ» на рынке будут свободные агенты.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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31 комментарий

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Murad Balta
Видимо Катар готовится сократить траты на ПСЖ. Они заняты продвижением страны в мире и поэтому думаю будут разворачиваться в АПЛ, но могу ошибаться .
+14
-2
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Ебздрогыч
Свободные агенты – приоритет.

Что, как у Анжи деньги стали заканчиваться?
+14
-4
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Ярик01
Ответ Ебздрогыч
Свободные агенты – приоритет. Что, как у Анжи деньги стали заканчиваться?
Чемпионат мира по футболу в Катаре прошел, сильно тратиться нет смысла, нет обязательств перед французами, что помогли получить.
+8
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+6
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Плакса Джон ушел налево
Фил Джонс 💪
+6
-1
+5
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jqzn88xn6n
Модрич, Де Хеа, Тилеманс, Ди Мария, Заха, Фирмино, Бельерин
+9
-4
+5
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Иван Иванов
Ответ хавбек+
ну Шкриньяр вроде свободным собирался, остаются ещё шесть
Шкриньяр, Асенсио и кажется ещё Маркус Тюрам свободными агентами + Угарте. Осталось ещё 3
+5
0
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Vinnipukh Vinni
Ответ Murad Balta
Видимо Катар готовится сократить траты на ПСЖ. Они заняты продвижением страны в мире и поэтому думаю будут разворачиваться в АПЛ, но могу ошибаться .
Что значит готовится? Уже сокращает.
+3
0
+3
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Chyngyz Orozaliev
ну на позицую 9ки Ибра может
+3
0
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Ruslan super
Ответ jqzn88xn6n
Модрич, Де Хеа, Тилеманс, Ди Мария, Заха, Фирмино, Бельерин
Заа уже перешёл к Криштиану к сожалению
+2
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Xxx zzz
Ответ jqzn88xn6n
Модрич, Де Хеа, Тилеманс, Ди Мария, Заха, Фирмино, Бельерин
Давно Модрич свободный агент ? Да и вообще какой Модрич в псж 😆
+3
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Магомед Сагаев
ПСЖ надо избавляться от своих «звёзд», которые помогают клубу только имиджево. Нужно нанимать хорошего тренера на долгосрочный период, и дать ему время. Нужно покупать игроков, которых он просит, и не ждать результата прямо здесь и сейчас. Вся проблема ПСЖ - в их владельцах
+3
-1
+2
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Vinnipukh Vinni
Ответ Магомед Сагаев
ПСЖ надо избавляться от своих «звёзд», которые помогают клубу только имиджево. Нужно нанимать хорошего тренера на долгосрочный период, и дать ему время. Нужно покупать игроков, которых он просит, и не ждать результата прямо здесь и сейчас. Вся проблема ПСЖ - в их владельцах
Расслабься, никто больше не будет ждать от ПСЖ результата здесь и сейчас. Осталось продать Неймара и дождаться, когда Мбаппе уйдёт.
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хавбек+
ну Шкриньяр вроде свободным собирался, остаются ещё шесть
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Амин Чич
Ищут свободных агентов для своей парижской тюрьмы
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Zalupechkin
сменили вектор развития , как Анжи в своё время .
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DavidRobertJosephBeckham
Ответ jqzn88xn6n
Модрич, Де Хеа, Тилеманс, Ди Мария, Заха, Фирмино, Бельерин
И Рабьо еще надо вернуть)
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Родион Шахрай
Ответ кто-то
После того что было с Месси, никто из топ-игроков не захочет в ПСЖ
Бабло пересилит. Топ клуб - да, зп платит - да. Что еще нужно?
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breeze1989
Ответ хавбек+
ну Шкриньяр вроде свободным собирался, остаются ещё шесть
А мы сейчас еще посмотрим пойдут ли в ПСЖ футболисты, когда уйдут Месси, Неймар, Рамос и, возможно, Вератти
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PSG Forever
Ответ LaffyTaffy
Всем глорам ПСЖ пора искать новый клуб. Катарцы после Чемпионата Мира из ПСЖ сейчас второй Анжи сделают, т.к видимо он им больше не нужен Один сезон еще кое как профинансируют, потом уйдет бесплатно Мбаппе и команду отдадут за 1евро какому нибудь французскому бизнесмену и будет ПСЖ опять середняком
Грош им цена если бросят на полпути этот клуб. ПСЖ это бренд, судьба Анжи никак не может парижане повторить
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breeze1989
Так им же только Месси мешал выигрывать? Зачем еще семь человек?
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Подкат Пенальтьевич
Бедным клубам даже свободных агентов теперь не подписать. Шейхи и это забирают.
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LaffyTaffy
Всем глорам ПСЖ пора искать новый клуб.
Катарцы после Чемпионата Мира из ПСЖ сейчас второй Анжи сделают, т.к видимо он им больше не нужен
Один сезон еще кое как профинансируют, потом уйдет бесплатно Мбаппе и команду отдадут за 1евро какому нибудь французскому бизнесмену и будет ПСЖ опять середняком
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cektor
Кокорин
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amadeus_amadeus
ну там Рамоса, Ди Марию
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Vinnipukh Vinni
Ответ PSG Forever
Че за... иногда не поймешь этих шейхов
Если у них получится купить МЮ, то что тут непонятного?
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