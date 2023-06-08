«ПСЖ» хочет подписать минимум 7 игроков летом. Свободные агенты – приоритет
«ПСЖ» намерен обновить состав этим летом.
Ожидается, что состав парижан пополнят как минимум семь игроков, сообщает L’Équipe.
60 млн евро из трансферного бюджета потратят на полузащитника «Спортинга» Мануэля Угарте, поэтому приоритетом «ПСЖ» на рынке будут свободные агенты.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Что, как у Анжи деньги стали заканчиваться?
Катарцы после Чемпионата Мира из ПСЖ сейчас второй Анжи сделают, т.к видимо он им больше не нужен
Один сезон еще кое как профинансируют, потом уйдет бесплатно Мбаппе и команду отдадут за 1евро какому нибудь французскому бизнесмену и будет ПСЖ опять середняком