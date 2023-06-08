«ПСЖ» хочет подписать минимум 7 игроков летом. Свободные агенты – приоритет

«ПСЖ» намерен обновить состав этим летом.

Ожидается, что состав парижан пополнят как минимум семь игроков, сообщает L’Équipe.

60 млн евро из трансферного бюджета потратят на полузащитника « » , поэтому приоритетом « » на рынке будут свободные агенты.

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