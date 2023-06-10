«ПСЖ» планирует подписать Бернарду на замену Месси. «Ман Сити» не хочет продавать хавбека

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция возможные трансферы Луиш Кампуш Бернарду Силва Килиан Мбаппе Виктор Осимхен Футбол

«ПСЖ» хочет приобрести Бернарду Силву.

Парижский клуб намерен подписать полузащитника «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно, сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien.

Считается, что планируемый переход португальца связан с попыткой заменить Лионеля Месси, который покинет «ПСЖ» по истечении срока контракта, чтобы присоединиться к «Интер Майами».

Советник по футбольным вопросам Луиш Кампуш обозначил Силву как ключевую трансферную цель «ПСЖ». Однако осуществить сделку будет непросто, поскольку «Сити» не хочет расставаться с игроком. 

План французского клуба состоит в том, чтобы Силва играл в линии атаки вместе с Килианом Мбаппе и Виктором Осимхеном – последнего парижане хотят купить у «Наполи». 

В прошедшем сезоне АПЛ Бернарду провел 34 матча, отличившись 4 голами и 5 результативными передачами. Подробную статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь

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29 комментариев

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HI MARS
Ньюкасл - большой шейх
Сити - шейх поменьше
ПСЖ - ваще маленький шейх жесть
+19
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zzzeeerrrooo
Ответ serginn
Если Сильва с Гюндо уйдут, в центре будет кисло. Ковачич конечно хорошо, но там и Мареза сманивают.
Значит придут другие
Это вообще не проблема для Сити
+14
-4
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serginn
Если Сильва с Гюндо уйдут, в центре будет кисло. Ковачич конечно хорошо, но там и Мареза сманивают.
+9
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Роналду плачет
Бернарду 28 лет, рановато для ПСЖ.
Вот когда будет за 30+, то можно и отдохнуть в парижском пансионате на хорошем контракте под убаюкивающий свист ультраса.

А пока поиграет в топ-команде и соберёт трофеи.
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Иван Пименов
Ответ Артём Голобородько
А зачем это надо Бернарду? Если и переходить, то в Барсу или что-то посерьезнее ПСЖ (при всем уважении, но чемпионат Франции такое себе)
У Барсы денег столько нет, неверное.
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Roman
Ответ serginn
Если Сильва с Гюндо уйдут, в центре будет кисло. Ковачич конечно хорошо, но там и Мареза сманивают.
Я уверен, что если Силва и Гюндоган уйдут, то они больше не будут показывать такой же сумасшедший уровень, как в этом сезоне. А те, кто придут, например Ковачич, выйдут на свой пиковый уровень у Пепа.
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Alxx3xx
Ответ serginn
Если Сильва с Гюндо уйдут, в центре будет кисло. Ковачич конечно хорошо, но там и Мареза сманивают.
Марез только на фланге может, так что все равно не замена. Фоден есть. Палмер может проявить себя, перспективный малый. Да там ещё есть варианты.
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serginn
Я про центральную треть, а не про центральный круг.
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Артём Голобородько
А зачем это надо Бернарду? Если и переходить, то в Барсу или что-то посерьезнее ПСЖ (при всем уважении, но чемпионат Франции такое себе)
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Budabuda
Ответ serginn
Если Сильва с Гюндо уйдут, в центре будет кисло. Ковачич конечно хорошо, но там и Мареза сманивают.
Сильва разве не на фланге играет?
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Правая рука Дзюбы
Ответ Roman
Я уверен, что если Силва и Гюндоган уйдут, то они больше не будут показывать такой же сумасшедший уровень, как в этом сезоне. А те, кто придут, например Ковачич, выйдут на свой пиковый уровень у Пепа.
Гюндоган и до Сити разрывал
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Кирилл Павлюченко
Интересно, сколько Парижу будет стоить трансфер Осимхена?! С умением ДеЛау продавать игроков втридорога может только Леви сравниться, ну и с недавних пор - руководство Шахтёра.
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nurikkkk
Ответ zzzeeerrrooo
Значит придут другие Это вообще не проблема для Сити
Да ты что.....весь успех Сити это как раз именно уровень этих 2х игроков
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Иван Пименов
Ответ zzzeeerrrooo
Значит придут другие Это вообще не проблема для Сити
Рынок не резиновый. Не зря они его отпускать не хотят, такие игроки - редкость.
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zzzeeerrrooo
Ответ nurikkkk
Да ты что.....весь успех Сити это как раз именно уровень этих 2х игроков
Они без потери качества попрощались с Конселу , который был одним из лучших
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serginn
Ответ zzzeeerrrooo
Значит придут другие Это вообще не проблема для Сити
Только Холанд заиграл с первого матча, остальным надо встраиваться в систему, что не так быстро.
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diegorezao
Ответ белошип
Зачем ему скандальный Псж,когда в сити можно в финале ЛЧ играть?)
второй раз до финала дошли , теперь думаешь каждый сезон будет изи?
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nurikkkk
Ответ Кирилл Павлюченко
Интересно, сколько Парижу будет стоить трансфер Осимхена?! С умением ДеЛау продавать игроков втридорога может только Леви сравниться, ну и с недавних пор - руководство Шахтёра.
Вряд ли будет такой трансфер
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белошип
Зачем ему скандальный Псж,когда в сити можно в финале ЛЧ играть?)
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