«ПСЖ» планирует подписать Бернарду на замену Месси. «Ман Сити» не хочет продавать хавбека
«ПСЖ» хочет приобрести Бернарду Силву.
Парижский клуб намерен подписать полузащитника «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно, сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien.
Считается, что планируемый переход португальца связан с попыткой заменить Лионеля Месси, который покинет «ПСЖ» по истечении срока контракта, чтобы присоединиться к «Интер Майами».
Советник по футбольным вопросам Луиш Кампуш обозначил Силву как ключевую трансферную цель «ПСЖ». Однако осуществить сделку будет непросто, поскольку «Сити» не хочет расставаться с игроком.
План французского клуба состоит в том, чтобы Силва играл в линии атаки вместе с Килианом Мбаппе и Виктором Осимхеном – последнего парижане хотят купить у «Наполи».
В прошедшем сезоне АПЛ Бернарду провел 34 матча, отличившись 4 голами и 5 результативными передачами. Подробную статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь.
Сити - шейх поменьше
ПСЖ - ваще маленький шейх жесть
Это вообще не проблема для Сити
Вот когда будет за 30+, то можно и отдохнуть в парижском пансионате на хорошем контракте под убаюкивающий свист ультраса.
А пока поиграет в топ-команде и соберёт трофеи.