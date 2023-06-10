«ПСЖ» планирует подписать Бернарду на замену Месси. «Ман Сити» не хочет продавать хавбека

«ПСЖ» хочет приобрести Бернарду Силву.

Парижский клуб намерен подписать полузащитника « » в летнее трансферное окно, сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien.

Считается, что планируемый переход португальца связан с попыткой заменить , который покинет «ПСЖ» по истечении срока контракта, чтобы присоединиться к «Интер Майами».

Советник по футбольным вопросам Луиш Кампуш обозначил как ключевую трансферную цель « ». Однако осуществить сделку будет непросто, поскольку «Сити» не хочет расставаться с игроком.

План французского клуба состоит в том, чтобы Силва играл в линии атаки вместе с и Виктором Осимхеном – последнего парижане хотят купить у «Наполи».

В прошедшем сезоне АПЛ Бернарду провел 34 матча, отличившись 4 голами и 5 результативными передачами. Подробную статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь.